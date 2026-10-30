UEFA Uluslar Ligi, Slovenya'nın İsviçre'yi Ljubljana'daki Stožice Stadyumu'nda ağırlayacağı heyecan verici bir milli maçla geri dönüyor. Her iki Avrupa temsilcisinin de yüksek kalite ve motivasyonla çıkacağı bu grup aşaması karşılaşması, futbol takviminin en çok beklenen maçlarından biri.

GOAL, maç tarihi, stat, bilet fiyatları ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli bilgileri sunuyor.

Slovenya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Slovenya-İsviçre maçı Ljubljana'daki Stožice Stadyumu'nda oynanacak. Resmî başlama saati ise maç tarihine yaklaşıldığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Slovenya-İsviçre maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, milli takımın iç saha maçları için genel satışları yürüten ev sahibi federasyonun birincil satış kanalı Eventim Slovenia üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarların standart kontenjan biletlerinden yer bulabilmek için genel satış dönemi açıldığında erken kayıt yaptırıp rezervasyon yapması tavsiye ediliyor.

Resmî satış kanalındaki biletler tükenirse veya istediğiniz tribünde yer kalmazsa, resmî sitedeki biletler tükendiğinde StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Slovenya-İsviçre maçının biletleri ne kadar?

Eventim üzerinden satılan resmî biletlerin fiyatı, Stožice Stadyumu'ndaki tribün kategorisine ve görüş açısına bağlı olarak standart koltuklar için 26 €'dan başlıyor.

Birincil satış kanallarındaki standart koltuk biletleri tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 63 €'dan başlıyor.

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Slovenya ve İsviçre'nin form durumu

Slovenya, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; altı gol atıp altı gol yedi. Son maçında Hırvatistan'a 2-1 yenilen ekip, bundan önce Kıbrıs ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini ise deplasmanda Karadağ'ı 3-2 yenerek aldı. Sonuçlar ve gol sayılarındaki bu istikrarsızlık, takımın hâlâ düzenli bir performans yakalamaya çalıştığını gösteriyor.

İsviçre'nin son dönemdeki formu ise çok daha iyi. Yakin'in ekibi, son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisini Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e 3-1 mağlup olarak aldı. Bu yenilgiden önce Kolombiya ile 0-0 berabere kaldığı maçı penaltılarla kazanmış, Cezayir'i 2-0, Kanada'yı ise 2-1 yenmişti. İsviçre bu beş maçta dokuz gol atıp beş gol yedi ve Arjantin yenilgisi öncesinde üst üste aldığı dört galibiyetle ivme kazandı.

Slovenya-İsviçre: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Ekim 2025'te Ljubljana'da oynanan Dünya Kupası eleme maçında 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bundan önce, Eylül 2025'teki ilk maçta İsviçre 3-0 kazanmıştı. İki takım arasındaki son beş maçta İsviçre üç, Slovenya bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti.