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UEFA Nations League B
team-logoSlovenya
Stozice Stadium, Ljubljana
team-logoİsviçre
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Slovenya-İsviçre maçı için bilet nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Slovenya
İsviçre

Slovenya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde İsviçre ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

UEFA Uluslar Ligi, Slovenya'nın İsviçre'yi Ljubljana'daki Stožice Stadyumu'nda ağırlayacağı heyecan verici bir milli maçla geri dönüyor. Her iki Avrupa temsilcisinin de yüksek kalite ve motivasyonla çıkacağı bu grup aşaması karşılaşması, futbol takviminin en çok beklenen maçlarından biri.

GOAL, maç tarihi, stat, bilet fiyatları ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli bilgileri sunuyor.

Slovenya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Slovenya-İsviçre maçı Ljubljana'daki Stožice Stadyumu'nda oynanacak. Resmî başlama saati ise maç tarihine yaklaşıldığında açıklanacak.

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UEFA Nations League B - Hafta 5
Stozice Stadium, Ljubljana

Slovenya-İsviçre maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, milli takımın iç saha maçları için genel satışları yürüten ev sahibi federasyonun birincil satış kanalı Eventim Slovenia üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarların standart kontenjan biletlerinden yer bulabilmek için genel satış dönemi açıldığında erken kayıt yaptırıp rezervasyon yapması tavsiye ediliyor.

Resmî satış kanalındaki biletler tükenirse veya istediğiniz tribünde yer kalmazsa, resmî sitedeki biletler tükendiğinde StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Slovenya-İsviçre maçının biletleri ne kadar?

Eventim üzerinden satılan resmî biletlerin fiyatı, Stožice Stadyumu'ndaki tribün kategorisine ve görüş açısına bağlı olarak standart koltuklar için 26 €'dan başlıyor.

Birincil satış kanallarındaki standart koltuk biletleri tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 63 €'dan başlıyor.

Slovenya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Slovenya ve İsviçre'nin form durumu

Slovenya, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; altı gol atıp altı gol yedi. Son maçında Hırvatistan'a 2-1 yenilen ekip, bundan önce Kıbrıs ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini ise deplasmanda Karadağ'ı 3-2 yenerek aldı. Sonuçlar ve gol sayılarındaki bu istikrarsızlık, takımın hâlâ düzenli bir performans yakalamaya çalıştığını gösteriyor.

İsviçre'nin son dönemdeki formu ise çok daha iyi. Yakin'in ekibi, son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisini Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e 3-1 mağlup olarak aldı. Bu yenilgiden önce Kolombiya ile 0-0 berabere kaldığı maçı penaltılarla kazanmış, Cezayir'i 2-0, Kanada'yı ise 2-1 yenmişti. İsviçre bu beş maçta dokuz gol atıp beş gol yedi ve Arjantin yenilgisi öncesinde üst üste aldığı dört galibiyetle ivme kazandı.

SVN

SVN - Form

CRO
K2-1
SCO
B0-0
MKD
K2-0
SUI
K2-1
SCO
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SUI

SUI - Form

ARG
K3-1
MKD
K0-3
SCO
K0-3
SVN
K2-1
MKD
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Slovenya-İsviçre: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Ekim 2025'te Ljubljana'da oynanan Dünya Kupası eleme maçında 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bundan önce, Eylül 2025'teki ilk maçta İsviçre 3-0 kazanmıştı. İki takım arasındaki son beş maçta İsviçre üç, Slovenya bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti.

Kafa Kafaya

SlovenyaÇizimİsviçre
1
1
3
UEFA Nations League B
İsviçre badge
İsviçre
SUI
2
Slovenya badge
Slovenya
SVN
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Slovenya badge
Slovenya
SVN
0
İsviçre badge
İsviçre
SUI
0
MS
World Cup Qualification UEFA
İsviçre badge
İsviçre
SUI
3
Slovenya badge
Slovenya
SVN
0
MS
European Championship Qualification
İsviçre badge
İsviçre
SUI
3
Slovenya badge
Slovenya
SVN
2
MS
European Championship Qualification
Slovenya badge
Slovenya
SVN
1
İsviçre badge
İsviçre
SUI
0
MS
4Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

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