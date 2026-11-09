Slovenya-İsviçre maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi, Slovenya'nın Ljubljana'daki Stožice Stadyumu'nda İsviçre'yi ağırlayacağı heyecan verici bir millî maçla geri dönüyor. İki Avrupa ekibi de bu grup aşaması karşılaşmasına yüksek kalite ve motivasyonla çıkacak. Bu da mücadeleyi futbol takviminin en çok beklenen maçlarından biri hâline getiriyor.

GOAL, maçın tarihi, oynanacağı yer, bilet fiyatı kategorileri ve tribündeki yerinizi nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli ayrıntıları sunuyor.

Slovenya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi B maçı saat kaçta başlayacak?

Slovenya-İsviçre maçı, Ljubljana'daki Stožice Stadyumu'nda oynanacak. Resmî başlama saati ise maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Slovenya-İsviçre maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, ev sahibi federasyonun millî takımın iç saha maçları için genel satışları yürüttüğü ana satış kanalı Eventim Slovenia üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarların standart kontenjandaki koltukları alabilmek için genel satış başladığında erkenden kayıt yaptırıp rezervasyon yapması öneriliyor.

Resmî satış kontenjanı tükenirse veya istediğiniz tribünde yer kalmazsa, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Slovenya-İsviçre maçının biletleri ne kadar?

Eventim üzerinden satılan resmî biletler, Stožice Stadyumu'ndaki tribün kategorisine ve görüş açısına bağlı olarak standart koltuklar için 26 avrodan başlıyor.

Ana satış kanallarında standart genel satış koltukları tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 63 avrodan başlıyor.

Slovenya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi B maçı: Bilmeniz gereken her şey

Slovenya ve İsviçre'nin form durumu

Slovenya, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; altı gol atıp altı gol yedi. Son maçında Hırvatistan'a 2-1 yenildi, ondan önce ise Kıbrıs ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda Karadağ'ı 3-2 yenerek elde etti. Sonuçları ve gol performansındaki bu istikrarsızlık, takımın hâlâ güvenilir bir oyun düzeni aradığını gösteriyor.

İsviçre'nin son dönemdeki formu ise çok daha iyi. Yakin'in ekibi son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisini Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e 3-1 kaybederek aldı. Bu mağlubiyetten önce Kolombiya ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından penaltılarda galip geldi, Cezayir'i 2-0 yendi ve Kanada'yı 2-1 mağlup etti. İsviçre, bu beş maçta dokuz gol atıp beş gol yedi. Arjantin yenilgisinden önce üst üste aldığı dört galibiyetle ivme yakalamıştı.

Slovenya-İsviçre: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Ekim 2025'te Ljubljana'da oynanan Dünya Kupası eleme maçında 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Eylül 2025'te oynanan önceki maçta ise İsviçre 3-0 kazanmıştı. Son beş karşılaşmada İsviçre üç, Slovenya bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti.