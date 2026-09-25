Slovan Bratislava, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Sevilla'daki Estadio Benito Villamarin'de VfB Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşılaştı ve VfB Stuttgart, Bratislava'da deplasmanda 3-1 kazandı. Slovan Bratislava, Avrupa kupalarında bugüne kadarki üç karşılaşmada bir beraberlik ve iki yenilgi almasının ardından, VfB Stuttgart karşısındaki ilk resmi galibiyetini arayacak.

GOAL, Slovan Bratislava - VfB Stuttgart maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, bilet temini konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Sevilla'daki Estadio Benito Villamarin'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 14 Eki 2026 - 15:00 National Football Stadium

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Tehelné pole Stadı'nda oynanacak Slovan Bratislava - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu temel satın alma yollarını takip edebilirsiniz:

Resmi Slovan Bratislava Bilet Portalı: Ev sahibi tribünü biletleri için birincil ve en güvenli kaynak, kulübün resmi bilet satış sitesi olan (vstupenky.skslovan.com) adresidir. Öncelikli erişim genellikle önce kombine sahiplerine, ardından üyelere verilir; kalan biletler daha sonra genel satışa çıkar.

VfB Stuttgart Deplasman Tribünü: VfB Stuttgart'ı destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri yalnızca VfB Stuttgart'ın resmi bilet mağazası ve üye kontenjanları üzerinden dağıtılır. Deplasman taraftarlarının biletlerini doğrudan misafir kulüp üzerinden alması gerekir.

Tehelné pole Stadı Gişesi: Uygunluk durumuna bağlı olarak, fiziki biletler maç günü stat gişesinden, başlama saatinden 1,5 saat önce itibarıyla satın alınabilir. Ancak yüksek profilli Şampiyonlar Ligi maçları genellikle bundan önce çevrim içi olarak tükenir.

İkincil Pazar Platformları: Birincil satışlar tükenirse, biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında listelenir, ancak fiyatlar nominal değerin üzerine çıkarak değişiklik gösterebilir.

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları, bilet kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik göstermektedir:

1. Resmi nominal fiyatlar

Ev sahibi kategorileri (Tehelné pole): Ev sahibi tribünleri için genel satış bilet fiyatları, kategoriye, tribüne (kale arkası veya ana tribün) ve koltuk sınıfına bağlı olarak genellikle 30 € ile 90 € arasında değişir.

Misafir taraftarlar (deplasman tribünü): UEFA düzenlemeleri kapsamında, Şampiyonlar Ligi maçlarında deplasman taraftarları için bilet fiyatları en fazla 60 € ile sınırlandırılmıştır.

VIP ve hospitality: Premium ve VIP hospitality paketleri, bilet başına dahil edilen yiyecek, içecek ve loca koltuğu imkanlarına göre 150 € ile 350 €+ arasında değişir.

2. İkincil bilet pazarı

Kulüplerin resmi kanalları üzerinden yapılan birincil satışlar tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki yeniden satış fiyatları standart koltuklar için genel olarak yaklaşık 95 € ile 140 € seviyesinden başlar; talebin yüksek olduğu veya merkezi görüş açısına sahip kategorilerde ise ortalama fiyatlar 250 € ile 320 € arasında olur.

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart form durumu

Slovan Bratislava son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı; yedi gol atıp 14 gol yedi. Takımın son maçında Slovakya üst liginde Zilina ile 3-3 berabere kalındı. Bu serinin en kötü sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı alınan 6-1'lik yenilgi oldu. Ayrıca ligde DAC 1904 Dunajska Streda'ya da 2-0 kaybettiler. Tek galibiyetleri ise Şampiyonlar Ligi elemelerinde NK Celje deplasmanında alınan 2-1'lik zaferdi.

VfB Stuttgart son beş maçının ikisini kazandı, hiç berabere kalmadı ve ikisini kaybetti; 10 gol atıp dokuz gol yedi. En son sonuçları, Bundesliga'da Hoffenheim'a karşı alınan 2-1'lik yenilgiydi. Son dönemdeki en dikkat çekici sonuçları, Viking FK karşısında Şampiyonlar Ligi'nde elde ettikleri 3-1'lik galibiyetti. Ayrıca Bundesliga'da FC Koeln'i 4-1 mağlup ettiler. Stuttgart, bu serinin daha önceki bölümünde Bayern Münih'e 5-1 gibi farklı bir skorla yenildi.

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 2024/25 Şampiyonlar Ligi'nde oynandı ve Stuttgart, 21 Ocak 2025'te Bratislava'da 3-1 kazandı. Kulüpler ayrıca Ağustos 2010'da Avrupa Ligi elemelerinde de karşılaştı; Stuttgart önce Bratislava'da 1-0 kazandı, ardından Stuttgart'taki rövanşta 2-2 berabere kaldı. Kayıtlara geçen üç karşılaşmanın tamamında Stuttgart'ın bir galibiyeti ve bir beraberliği bulunurken, Slovan henüz galibiyet alamadı.