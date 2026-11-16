Slovan Bratislava, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Shakhtar Donetsk'i Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadyumu'nda ağırlayacak.

Slovan Bratislava, lig aşamasında zorlu mücadelelerle karşılaştıktan sonra Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda daha sağlam bir yer edinme hedefiyle bu aşamaya geliyor. Shakhtar Donetsk ise Şampiyonlar Ligi'nin grup ve lig aşamalarında düzenli olarak yer almış, yakın dönemde Avrupa kupalarında geniş deneyim kazanmış bir takım olarak bu maça çıkıyor.

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk maçı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadyumu'nda başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 9 Ara 2026 - 12:45 National Football Stadium

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Özellikle ev sahibi tribünlerinde standart fiyatlı koltuklar ve üyelere öncelikli satışlar için en güvenilir yol, biletleri doğrudan SK Slovan Bratislava'nın resmî bilet satış platformundan veya gişesinden almaktır.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart / Genel giriş: Fiyatlar genellikle 30 ila 50 avro civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. 1. kategori ve uzun kenar koltukları: Fiyatlar genellikle 70 ila 120 avro arasında değişiyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Üst tribün / Genel giriş ikinci el biletleri: Fiyatlar genellikle 55 ila 75 avro civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Alt tribün ve köşe bölümleri: Fiyatlar genellikle 90 ila 140 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium ve VIP ağırlama paketlerinin ikinci el satışı: Fiyatlar çoğunlukla 170 ila 250 avro ve üzeri arasında değişiyor.

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Slovan Bratislava ve Shakhtar Donetsk'in form durumu

Slovan Bratislava, son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde LASK'a 4-0 kaybetti. Öncesinde ise Slovakya 1. Ligi'nde Zeleziarne Podbrezova'yı deplasmanda 1-2 mağlup etti. Slovan, bu süreçte Trencin ve Dukla Banska Bystrica ile de 2-2 berabere kaldı. Beş maçta yedi gol atıp on gol yedi.

Shakhtar Donetsk, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Ukrayna Premier Ligi'nde Dynamo Kyiv ile 0-0 berabere kaldı. Ondan önce ise Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye 1-0 yenildi. Shakhtar'ın bu dönemdeki en iyi sonucu, kupada Dynamo Kyiv karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetti. Beş maçta beş gol atıp yalnızca bir gol yemesi, savunmadaki sağlam performansını gösteriyor.

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk: Önceki karşılaşmalar

Slovan Bratislava ile Shakhtar Donetsk'in geçmişteki karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor. Bu maç, iki kulüp arasındaki ilk resmî karşılaşma olabilir.