Slovan Bratislava, 24 Kasım 2026 Salı günü Real Betis'i Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadyumu'nda ağırlayacak.

ŠK Slovan Bratislava ile Real Betis daha önce resmi bir maçta karşılaşmadı. Bu nedenle yaklaşan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, iki kulübün ilk resmi karşılaşması olacak. Tehelné pole stadyumunda oynanacak maç, genişletilmiş Şampiyonlar Ligi lig aşamasında puan mücadelesi veren iki kulüp için de önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Slovan Bratislava-Real Betis maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Slovan Bratislava-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Slovan Bratislava-Real Betis maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadyumu'nda başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 15:00 National Football Stadium

Slovan Bratislava-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

RAMS Park'taki Galatasaray-Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için kullanılabilecek seçenekler ve kanallar şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışları: Üyelere doğrudan satış, genel satış ve gişe bilgileri için hem ŠK Slovan Bratislava'nın hem de Real Betis'in resmî internet sitelerini kontrol edin.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Slovan Bratislava-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Slovan Bratislava ile Real Betis arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satış kanalına göre tahmini fiyatlar şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart / Genel giriş: Kategori ve tribün bölümüne göre yaklaşık 30 ila 90 avro arasında değişiyor.

Kategori ve tribün bölümüne göre yaklaşık arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Genellikle 150 ila 350 avro ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Üst tribün / Köşe bölümleri: Üst tribünlerdeki veya köşe bölümlerindeki standart koltukların fiyatları yaklaşık 30 ila 135 avrodan başlıyor.

Üst tribünlerdeki veya köşe bölümlerindeki standart koltukların fiyatları yaklaşık başlıyor. Yan tribün / Alt tribün bölümleri: Fiyatlar genellikle 160 ila 250 avro ve üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium / Yoğun talep gören bölümler: Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik yüksek talep nedeniyle ortalama yeniden satış fiyatları 280 ila 400 avro ve üzerine çıkıyor.

Slovan Bratislava-Real Betis Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Slovan Bratislava ve Real Betis'in form durumu

Slovan Bratislava, oynadığı son beş resmî maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya 4-0 yenildi. Bu maçtan önce Slovakya 1. Ligi'nde Spartak Trnava'yı 3-0 mağlup etmişti. Bu süreçte Avrupa'da VfB Stuttgart'a da 3-0 kaybetti. Diğer puanlarını ise Skalica ile 1-1 berabere kalarak ve Komarno deplasmanında 2-1 kazanarak topladı.

Real Betis, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 1-0 yendi; bu süreçte Avrupa'da Porto'yu da 3-2 mağlup etti. Tek yenilgisini Barcelona karşısında 5-2'lik skorla alan Betis, Osasuna'yı 5-2 yendi ve Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kaldı. Betis bu beş maçta 11 gol atıp dokuz gol yedi.

Slovan Bratislava-Real Betis: İki takım arasındaki geçmiş maçlar

Slovan Bratislava ile Real Betis'in önceki karşılaşmalarına ilişkin herhangi bir veri bulunmuyor. Bu maç, iki kulübün ilk resmî karşılaşması olabilir.