Slovan Bratislava, 24 Kasım 2026 Salı günü Real Betis'i Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadyumu'nda ağırlayacak.

ŠK Slovan Bratislava ile Real Betis daha önce resmi bir maçta karşılaşmadı. Bu UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, iki takımın ilk resmi karşılaşması olacak. Tehelné pole stadyumunda oynanacak maç, genişletilmiş Şampiyonlar Ligi lig aşamasında puan mücadelesi veren iki kulüp için de önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Slovan Bratislava - Real Betis Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Slovan Bratislava - Real Betis maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadyumu'nda başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 15:00 National Football Stadium

Slovan Bratislava - Real Betis Şampiyonlar Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

RAMS Park'taki Galatasaray - Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın alınabilecek seçenekler ve kanallar şöyle:

1. Resmi kulüp kanalları

Kulüplerin resmi bilet satış kanalları: Üyelere doğrudan satış, genel bilet satışı ve gişe bilgileri için ŠK Slovan Bratislava ile Real Betis'in resmi internet sitelerini kontrol edin.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmi kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Slovan Bratislava - Real Betis Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar?

Slovan Bratislava ile Real Betis arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satış kanalına göre tahmini fiyatlar şöyle:

1. Resmi kulüp kanalları

Standart / Genel satış: Tribün katına ve oturma bölümüne bağlı olarak yaklaşık 30 ila 90 avro arasında değişiyor.

Tribün katına ve oturma bölümüne bağlı olarak yaklaşık arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Genellikle 150 ila 350 avro ve üzeri seviyelerden başlıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Üst tribün / Köşe bölümleri: Üst tribünlerdeki veya köşe görüşlü standart koltukların fiyatları yaklaşık 30 ila 135 avro seviyesinden başlıyor.

Üst tribünlerdeki veya köşe görüşlü standart koltukların fiyatları yaklaşık seviyesinden başlıyor. Uzun kenar / Alt tribün bölümleri: Fiyatlar genellikle 160 ila 250 avro ve üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium / Yoğun talep gören bölümler: Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik yüksek talep nedeniyle ortalama ikinci el satış fiyatları 280 ila 400 avro ve üzerine çıkıyor.

Slovan Bratislava - Real Betis Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Slovan Bratislava ve Real Betis'in form durumu

Slovan Bratislava, son beş resmi maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya 4-0 yenildi. Bu karşılaşmadan önce Slovakya 1. Ligi'nde Spartak Trnava'yı 3-0 mağlup etmişti. Bu süreçte Avrupa'da VfB Stuttgart'a da 3-0 kaybetti. Diğer puanlarını ise Skalica ile 1-1 berabere kaldığı ve deplasmanda Komarno'yu 2-1 yendiği maçlarda topladı.

Real Betis, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 1-0 yendi; bu süreçte Avrupa'da Porto'yu da 3-2 mağlup etti. Tek yenilgisini Barcelona karşısında 5-2'lik skorla alırken Osasuna'yı 5-2 yendi ve Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kaldı. Betis, bu beş maçta 11 gol atıp dokuz gol yedi.

Slovan Bratislava - Real Betis: Önceki karşılaşmalar

Slovan Bratislava ile Real Betis arasında daha önce oynanmış bir maça ilişkin karşılıklı rekabet verisi bulunmuyor. Bu maç, iki kulüp arasındaki ilk resmi karşılaşma olabilir.