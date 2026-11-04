Slavia Prag, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Villarreal'i Prag'daki Fortuna Arena'da ağırlayacak.

İki takımın İspanyol kulübünün sahasında oynanan ilk karşılaşması, heyecanlı bir 2-2 beraberlikle sona erdi. Villarreal, Prag'a gittiği rövanş maçını 2-0 kazanarak ikili rekabette üstünlüğü ele geçirdi.

Slavia Prag-Villarreal maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Slavia Prag-Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Slavia Prag-Villarreal maçı, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Prag'daki Fortuna Arena'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 12:45 Fortuna Arena

Slavia Prag-Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Slavia Prag-Villarreal Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak isteyen taraftarların başlıca seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Taraftarlar, üyelik durumlarına ve sadakat programı öncelik aşamalarına bağlı olarak ev sahibi tribünleri için doğrudan Slavia Prag'ın resmî bilet satış portalından, deplasman taraftarlarına ayrılan koltuklar içinse Villarreal'in resmî kanallarından bilet alabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Slavia Prag-Villarreal Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Slavia Prag-Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ev sahibi tribünleri için standart biletler: Kat, tribün ve maçın kategori düzeyine bağlı olarak yaklaşık 25 ila 70 avro arasında değişiyor. Öncelik kulüp üyelerine ve kombine bilet sahiplerine veriliyor.

Kat, tribün ve maçın kategori düzeyine bağlı olarak yaklaşık arasında değişiyor. Öncelik kulüp üyelerine ve kombine bilet sahiplerine veriliyor. Deplasman kontenjanı biletleri: Avrupa maçlarında deplasman biletleri için UEFA'nın belirlediği fiyat üst sınırlarına uygun olarak genellikle 40 ila 60 avro civarında.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Genel giriş / kale arkası koltuklar: Üst kat veya kale arkası koltukların fiyatları genellikle 65 ila 85 avrodan başlıyor.

Üst kat veya kale arkası koltukların fiyatları genellikle başlıyor. Uzun kenar / premium koltuklar: Arz, talep ve tribündeki bölümün tam konumuna bağlı olarak ortalama 210 ila 350 avro veya üzerinde.

Slavia Prag-Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Slavia Prag ve Villarreal'in form durumu

Slavia Prag, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı; Birinci Lig'de Hradec Kralove ile oynadığı maç da 0-0 bitti. Sabah FK'ye karşı alınan 2-0'lık yenilgi, bu serideki tek mağlubiyetini oluştururken FC Zlin ve Viktoria Plzen karşısındaki galibiyetler, ligde sonuç almayı hâlâ başarabildiğini gösteriyor. Slavia, bu beş maçta beş gol attı ve beş gol yedi.

Villarreal, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-3 kaybetti ancak aynı turnuvada daha önce SSC Napoli'yi 3-1 yenmişti. Elche ile 0-0'lık beraberlik ve ligde Real Madrid'e karşı alınan 1-0'lık yenilgi, Villarreal'in güçlü rakiplere tehdit oluşturabildiğini ancak istikrar sağlamakta zorlandığını gösteren bu seriyi tamamlıyor. Sarı Denizaltı, söz konusu beş maçta yedi gol attı ve sekiz gol yedi.

Slavia Prag-Villarreal: Son karşılaşmalar

İki kulüp, UEFA organizasyonlarında iki kez karşılaştı. Her iki maç da Ekim ve Kasım 2017'de Avrupa Ligi grup aşamasında oynandı. Villarreal, kendi sahasında oynanan ilk karşılaşmayı 2-2 kazandı; ardından Slavia Prag'ın ev sahipliği yaptığı rövanşta 2-0 galip geldi. Kayda geçen iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alan Villarreal, Slavia'nın iki golüne karşılık dört gol atarak ikili rekabette üstün durumda.