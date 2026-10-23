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Slavia Prag-Arsenal maçı için bilet nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
Slavia Prag
Arsenal
Şampiyonlar Ligi

Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Arsenal, Slavia Prag karşısında geçmiş maçlarda belirgin bir üstünlüğe sahip. Bu sonuçlar arasında Kasım 2025'te Fortuna Arena'da aldığı 3-0'lık galibiyet de bulunuyor.

Arsenal, son lig maçlarında yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek ve grup maçlarına yaptığı iyi başlangıcı Avrupa'da sürdürmek amacıyla Prag'a gidiyor.

Slavia Prag-Arsenal maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatıyor.

Slavia Prag-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Slavia Prag-Arsenal maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Prag'daki Fortuna Arena'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Fortuna Arena

Slavia Prag-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Slavia Prag ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet alabileceğiniz başlıca kanallar şöyle:

  • Slavia Prag'ın resmî internet sitesi: Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak maçın ev sahibi olan Slavia Prag, biletlerin ilk satışını yürütüyor. Kalan koltuklar genel satışa açılmadan önce genellikle kulüp üyelerine, kombine sahiplerine ve sadakat programı üyelerine öncelik veriliyor.
  • Arsenal'in resmî internet sitesi: Deplasman taraftarları için ayrılan biletler Arsenal'e tahsis ediliyor ve kulübün resmî bilet satış portalı üzerinden sunuluyor. Bu biletler, kulübün Away Scheme programı, geçmiş deplasman seyahatlerinden kazanılan krediler ve uygun üyeler için kura sistemi esas alınarak dağıtılıyor.
  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında genel giriş biletleri bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Slavia Prag-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Slavia Prag ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil bilet pazarlarından mı satın alındıklarına göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Standart ev sahibi tribünü: Fiyatlar genellikle 85 € ile 115 € arasında değişiyor. Standart giriş kategorileri yaklaşık 85 € ile 95 € arasında başlıyor.
  • Deplasman tribünü (Arsenal taraftarları): Fiyatlar genellikle 95 € ile 130 € arasında değişiyor.
  • Premium kulüp koltukları / ağırlama paketleri: Genellikle 150 € ile 250 € arasında fiyatlandırılıyor. Bu seçeneklere çoğunlukla maç öncesi açık büfe ve lounge alanlarına erişim dahil oluyor.
  • Özel localar: Gruplara yönelik özel locaların maç başına fiyatı, paketin özelliklerine ve yiyecek-içecek hizmetinin dahil olup olmamasına göre 500 € ile 1.000 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa sunuyor:

  • Standart yeniden satış biletleri: Fiyatlar talebe göre değişiyor ve koltuğun bulunduğu bloğa bağlı olarak genellikle nominal değerin üzerinde, yaklaşık 270 € ile 350 € ve üzeri seviyelerden başlıyor.
  • VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Premium ağırlama paketleri ve orta bölümdeki iyi görüş açısına sahip koltukların fiyatı çoğu zaman 1.200 € ile 1.600 € ve üzerine çıkıyor.

Slavia Prag-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Slavia Prag ve Arsenal'in form durumu

Slavia Prag, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanarak karşılaşmaya formda çıkıyor. Bu süreçteki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı 3-2'lik skorla aldı. Ardından ligde Teplice'yi 2-0, Viktoria Plzen'i 2-1 yendi ve kupada FK Varnsdorf'u 5-1 mağlup etti. Slavia, bu beş maçta 14 gol atarken yalnızca altı gol yedi.

Arsenal, son beş maçının üçünü kazandı ancak son Premier Lig karşılaşmasında Brighton'a 3-0 gibi ağır bir skorla yenildi. Bu yenilgiden önce ligde Sunderland'i 2-0, Şampiyonlar Ligi'nde ise deplasmanda SSC Napoli'yi 1-0 mağlup etmişti. Arsenal, son beş maçında sekiz gol attı ve dört gol yedi.

SLP

SLP - Form

VPL
K2-1
ZLI
K0-1
SAB
K2-0
HRA
B0-0
FB
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ARS

ARS - Form

BHA
K3-0
LEE
K2-1
LIL
K3-0
NFO
K0-1
FCB
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Slavia Prag-Arsenal: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Kasım 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı ve Arsenal, Fortuna Arena'da 3-0 kazandı. Kulüpler, Nisan 2021'de Avrupa Ligi'nde de iki kez karşı karşıya geldi. Arsenal, Prag'daki maçı 4-0 kazanırken Emirates'teki ilk maç 1-1 sona erdi. Kayıtlara geçen beş karşılaşmada Arsenal'in Slavia Prag'a karşı dört galibiyeti ve bir beraberliği bulunuyor. Eşleşmenin en farklı sonucu ise Ekim 2007'de Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 7-0'lık galibiyet.

Kafa Kafaya

Slavia PragÇizimArsenal
0
2
3
Şampiyonlar Ligi
Slavia Prag badge
Slavia Prag
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
MS
Ligi Europa
Slavia Prag badge
Slavia Prag
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
MS
Ligi Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Prag badge
Slavia Prag
SLP
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Slavia Prag badge
Slavia Prag
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Prag badge
Slavia Prag
SLP
0
MS
1Attığı Gol15
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı1/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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