UEFA Uluslar Ligi lig aşamasının son iki haftası bu kasım ayında oynanacak. Belgrad'da hem Yunanistan'a hem de Hollanda'ya 2-1 yenilen Sırbistan, 13 Kasım Cuma günü Almanya'yı ağırlarken evindeki üçüncü maçında kazanmayı umuyor. Bu kritik karşılaşmanın biletlerini bugün satın alabilirsiniz.

Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nin önceki sezonunda A Ligi'ndeki yerini korumak için büyük mücadele verdi. Grubunu üçüncü sırada bitirdikten sonra Avusturya'yı iki maç sonunda eleyerek küme düşmekten kurtuldu. Sezona istikrarsız bir başlangıç yapan Sırbistan'ın mücadeleci kimliğini yeniden ortaya koyması gerekecek.

Jurgen Klopp'un Almanya'sı da UEFA Uluslar Ligi'ne yavaş bir başlangıç yaptı ve sezonu güçlü bir şekilde bitirmeyi hedefliyor. Belgrad'daki sınavın ardından grup maçlarını 16 Kasım'da Hollanda'yı ağırlayarak tamamlayacak.

GOAL, Sırbistan ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçının biletlerini satın almak için bilmeniz gereken fiyat, bilet bulunabilirliği ve en iyi satış noktaları dâhil tüm bilgileri derledi.

Sırbistan-Almanya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Sırbistan-Almanya maçı, 13 Kasım Cuma günü Belgrad'daki Stadion Rajko Mitić'te oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.45 (OAS) olarak planlandı.

UEFA Nations League A - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Sırbistan-Almanya UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Sırbistan-Almanya UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri ağırlıklı olarak Sırbistan Futbol Federasyonu'nun (FSS) bilet satış kanalları üzerinden dağıtılıyor. Biletler genellikle karşılaşmadan birkaç hafta, en fazla bir ay önce satışa çıkıyor.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Güvenceli bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altında. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe kadar ellerine ulaşacağı konusunda güven veriyor.

Sırbistan-Almanya UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Resmî Sırbistan-Almanya UEFA Uluslar Ligi bilet fiyatları, standart kategorilerde genellikle 1.000 RSD ile 4.000 RSD üzeri arasında değişiyor (yaklaşık 8,50 € ile 35 € üzeri). VIP alanlarının fiyatları ise çok daha yüksek.

Kuzey tribünü (Sever) : Kalenin arkasında; en ateşli taraftar grubunun bulunduğu, yüksek tempolu tezahüratların yapıldığı tribün. (Fiyat: yaklaşık 1.000 RSD, 8,50 €)

: Kalenin arkasında; en ateşli taraftar grubunun bulunduğu, yüksek tempolu tezahüratların yapıldığı tribün. (Fiyat: yaklaşık 1.000 RSD, 8,50 €) Güney tribünü (Jug) : Karşı kalenin arkasında; maçın düzenine göre genel satışa veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölüm. (Fiyat: yaklaşık 1.000 RSD, 8,50 €)

: Karşı kalenin arkasında; maçın düzenine göre genel satışa veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölüm. (Fiyat: yaklaşık 1.000 RSD, 8,50 €) Doğu tribünü (Istok) : Saha kenarındaki, ailelere ve maçı yandan izlemek isteyenlere yönelik standart oturma blokları. Doğu Yan ve Doğu Merkez bölümlerine ayrılır. (Fiyat: yaklaşık 2.000-3.000 RSD veya 17-25 €)

: Saha kenarındaki, ailelere ve maçı yandan izlemek isteyenlere yönelik standart oturma blokları. Doğu Yan ve Doğu Merkez bölümlerine ayrılır. (Fiyat: yaklaşık 2.000-3.000 RSD veya 17-25 €) Batı tribünü (Zapad) : Saha kenarındaki ana tribün; merkezdeki özel oturma blokları, oyuncu tünelleri ve basın locası burada bulunur. (Fiyat: yaklaşık 3.000-4.000 veya 25-35 €)

: Saha kenarındaki ana tribün; merkezdeki özel oturma blokları, oyuncu tünelleri ve basın locası burada bulunur. (Fiyat: yaklaşık 3.000-4.000 veya 25-35 €) VIP katları / salonları: Batı tribünündeki özel ağırlama locaları ve merkezde yer alan üstü kapalı üst katlar. (Fiyat: yaklaşık 8.000 RSD üzeri veya 70 € üzeri)

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştığında millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Stadion Rajko Mitić hakkında bilmeniz gereken her şey

Marakana lakabıyla da tanınan Stadion Rajko Mitić, Sırp futbolunun tarihî merkezidir. Belgrad'da bulunan stat, Kızılyıldız'ın ve Sırbistan millî takımının zorlu bir deplasman olarak görülen evidir. Yoğun atmosferiyle tanınan stat, Avrupa'nın rakipler için en ürkütücü sahalarından biridir.

Bugünkü yapı inşa edilmeden çok önce bu arazi, 20.000 kişi kapasiteli ahşap bir stada sahip olan SK Jugoslavija'ya aitti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kulüp feshedildi ve yeni kurulan Kızılyıldız, 1945'te stadı devraldı.

Kızılyıldız'ın hızla büyüyen taraftar kitlesine yer açmak için eski stat 1959'da yıkıldı. Mühendisler, maliyetleri aşırı yükseltmeden büyük bir çanak yapı inşa edebilmek amacıyla zeminin 12 metre altına inerek tribünler için derin bir alan oluşturdu.

İnşaatı henüz tamamlanmamış stat, 1963'te resmen açıldı. Ertesi yıl tamamen tamamlandığında geniş tribünleri 110.000 seyirci alabiliyordu. 1990'lardaki güvenlik düzenlemeleri, ayakta seyirci alınan tribünlerin kaldırılıp tüm tribünlerin koltuklu hâle getirilmesini zorunlu kıldı. Böylece kapasite 55.538'e düştü.

Stat, Kızılyıldız'ın efsanevi ilk kaptanı Rajko Mitić'i onurlandırmak için Aralık 2014'te resmen yeniden adlandırıldı.

Stadion Rajko Mitić'teki unutulmaz anlar

Kızılyıldız-Ferencváros (1975) : Bu Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalinde 110.000 kişiyle stadın resmî seyirci rekoru kırıldı. Tahminler ise içeride 116.000'e kadar seyirci bulunduğunu gösteriyor.

: Bu Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalinde 110.000 kişiyle stadın resmî seyirci rekoru kırıldı. Tahminler ise içeride 116.000'e kadar seyirci bulunduğunu gösteriyor. Ajax-Juventus (1973 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali) : Johnny Rep'in erken golü, kupayı Cruyff'un efsanevi Ajax takımına kazandırdı.

: Johnny Rep'in erken golü, kupayı Cruyff'un efsanevi Ajax takımına kazandırdı. Çekoslovakya-Batı Almanya (1976 Avrupa Şampiyonası finali): Çek yıldız Antonín Panenka'nın galibiyeti getiren penaltıda topu kalenin ortasına aşırtması, bu maçı unutulmaz kıldı ve ünlü „Panenka“ penaltısını doğurdu.

„Marakana“ lakabının kökeni: Stat, etkileyici büyüklüğü ve Kızılyıldız ile Yugoslavya millî takımının oynadığı akıcı, güzel futbolun Rio de Janeiro'daki ünlü Maracanã'yı andırması nedeniyle bu lakabı aldı.

Sırbistan-Almanya UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sırbistan-Almanya: Son durum

FIFA sıralaması: Sırbistan (40.) ve Almanya (12.)

2026, mart ayında İspanya'ya karşı alınan 3-0'lık yenilgiyle başlayan Sırbistan için zorlu geçti. İç sahada Suudi Arabistan'ı bir hazırlık maçında 2-1 yendi ancak o tarihten bu yana, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçında Yunanistan ve Hollanda'ya aldığı yenilgiler de dâhil olmak üzere üst üste dört kez mağlup oldu.

Jurgen Klopp'un gelişi bile Almanya'nın galibiyet hasretinin uzamasını önleyemedi. UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan'a karşı evinde aldığı sürpriz yenilgi, Almanya'nın üst üste dört millî maçtır kazanamadığı anlamına geliyordu. Bu seri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador'a karşı alınan 2-1'lik grup maçı yenilgisiyle başlamıştı. Yunanistan karşısındaki yenilgi, Almanya'nın 14 millî maç sonra ilk kez gol atamaması anlamına da geliyordu.

Sırbistan-Almanya: İki takımın son karşılaşmaları

Almanya, Sırbistan'la önceki 29 karşılaşmasında aldığı 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle üstün durumda. Bu istatistikler Batı Almanya, Yugoslavya ile Sırbistan ve Karadağ'ın kayıtlarını da kapsıyor. Almanya, bu maçlarda Sırbistan'a karşı 50 gol atarken 34 gol yedi.

Sırbistan ile Almanya son olarak Mart 2019'da karşılaştı. Wolfsburg'daki Volkswagen Arena'da oynanan millî hazırlık maçı 1-1 sona erdi.

Sırbistan adına skoru Luka Jović açmıştı. Ev sahibi Almanya'da sonradan oyuna giren Leon Goretzka ise ikinci yarının ortalarında yaptığı güçlü vuruşla eşitliği sağlamıştı.