UEFA Uluslar Ligi lig aşamasının son iki haftası bu kasım ayında oynanacak. Belgrad'da hem Yunanistan'a hem de Hollanda'ya 2-1 kaybeden Sırbistan, 13 Kasım Cuma günü Almanya'yı ağırlayacağı maçta bu kez evinde şeytanın bacağını kırmayı umacak. Bu kritik karşılaşmanın biletlerini bugün satın alabilirsiniz.

Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nin önceki edisyonunda A Ligi statüsünü korumak için büyük mücadele verdi. Grubunu üçüncü sırada tamamlayan ekip, küme düşmekten kaçınmak için Avusturya'yı iki ayak sonunda eledi. 'Orlovi' (Kartallar), kampanyaya yaptıkları sarsıntılı başlangıcın ardından bir kez daha savaşçı özelliklerini ortaya koymak zorunda kalacak.

Jurgen Klopp'un Almanya'sı da UEFA Uluslar Ligi serüvenine yavaş bir başlangıç yaptı ve turnuvayı güçlü bir kapanışla bitirmeyi hedefleyecek. Belgrad sınavının ardından grup etabını 16 Kasım'da Hollanda'ya karşı sahasında oynayacağı maçla tamamlayacak.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Sırbistan-Almanya UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Sırbistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Sırbistan - Almanya maçı, 13 Kasım Cuma günü Belgrad'daki Rajko Mitić Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati CET ile 20.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League A - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Sırbistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Sırbistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri öncelikli olarak Sırbistan Futbol Federasyonu'nun (FSS) bilet satış kanalları üzerinden dağıtılır ve genellikle etkinlikten birkaç hafta önce, bazen de bir aya kadar kala satışa çıkar.

Son dakika koltuklarını güvence altına almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transfer - StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınır ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce teslim edileceği konusunda güven verir.

Sırbistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Resmi Sırbistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi bilet fiyatları, standart kategoriler için genellikle 1.000 RSD ile 4.000+ RSD arasında değişir (yaklaşık €8,50-€35+); premium VIP alanların fiyatları ise çok daha yüksektir.

Kuzey Tribünü (Sever) - Kalelerin arkasında yer alır; ana ultra grubunun evidir. Gürültülü, yüksek enerjili bir atmosfer bölgesi. (Fiyat: yaklaşık 1.000 RSD (€8,50)

Güney Tribünü (Jug) - Diğer kalenin arkasında yer alır; maç düzenine bağlı olarak standart genel giriş/deplasman taraftarı kontenjanı. (Fiyat: yaklaşık 1.000 RSD (€8,50)

Doğu Tribünü (Istok) - Yan çizgi boyunca oturma alanları; standart aile ve yandan görüş sağlayan bloklar (Doğu Yan ve Doğu Merkez olarak ayrılır). (Fiyat: yaklaşık 2.000-3.000 RSD veya €17-€25)

Batı Tribünü (Zapad) - Ana yan tribün; premium merkez oturma blokları, oyuncu tünelleri ve basın locasına ev sahipliği yapar. (Fiyat: yaklaşık 3.000-4.000 veya €25-€35)

VIP katları / localar - Batı tribünündeki premium ağırlama locaları ve üstü kapalı üst merkez katlar. (Fiyat: yaklaşık 8.000+ RSD veya €70+)

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için ise StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Rajko Mitić Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Efsanevi lakabı Marakana ile geniş çapta tanınan Rajko Mitić Stadyumu, Sırp futbolunun tarihî kalbidir. Belgrad'da bulunan bu stat, Kızılyıldız Belgrad ve Sırbistan milli takımının heybetli kalesi konumundadır. Kazan benzeri atmosferiyle ünlü olan stat, Avrupa'nın rakipler için en ürkütücü sahalarından biridir.

Modern yapı ortaya çıkmadan çok önce bu alan, 20.000 kapasiteli ahşap bir stadyuma sahip olan SK Jugoslavija'ya aitti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kulüp dağıtıldı ve yeni kurulan Kızılyıldız Belgrad 1945'te bu sahayı devraldı.

Kızılyıldız'ın hızla büyüyen taraftar kitlesine yer açmak için eski stat 1959'da yıkıldı. Maliyetleri fırlatmadan devasa bir çanak yapı inşa edebilmek adına mühendisler, derin bir oturma çukuru oluşturmak için zemini 12 metre kazdı.

Tamamlanmamış stat resmen 1963'te açıldı ve ertesi yıl tamamen bitirildiğinde dev terasları 110.000'e kadar seyirci alabiliyordu. 1990'larda güvenlik düzenlemeleri, ayakta seyir teraslarının kaldırılıp tamamen koltuklu tribünlere geçilmesini zorunlu kıldı. Bu da kapasiteyi 55.538'e düşürdü.

Aralık 2014'te stadyum, Kızılyıldız'ın efsanevi ilk kaptanı Rajko Mitić'i onurlandırmak için resmen yeniden adlandırıldı.

Rajko Mitić Stadyumu'ndaki unutulmaz anlar

Kızılyıldız - Ferencváros (1975) : Bu Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finali, 110.000 ile stat tarihinin resmî seyirci rekorunu kırdı (tahminler ise içeriye 116.000'e kadar kişinin sığdırıldığını gösteriyor).

Ajax - Juventus (1973 Avrupa Kupası finali) : Johnny Rep'in erken gelen golü, kupayı Cruyff'un efsanevi Ajax takımına kazandırdı.

Çekoslovakya - Batı Almanya (Euro 1976 Finali) : Bu maç, Çek yıldız Antonín Panenka'nın galibiyeti getiren penaltıyı alaycı bir şekilde ortaya çipleyerek kullanmasıyla ölümsüzleşti ve ünlü 'Panenka' penaltısının doğmasına yol açtı.

'Marakana' adının kökeni: Stadyum bu lakabı, nefes kesen büyüklüğü ile Kızılyıldız ve Yugoslavya milli takımının oynadığı akıcı, güzel futbolun Rio de Janeiro'daki ünlü Maracanã'yı andırması nedeniyle aldı.

Sırbistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sırbistan - Almanya: Son form durumu

FIFA sıralaması: Sırbistan (#40) - Almanya (#12)

Sırbistan için zorlu bir 2026 yılı oldu ve takım mart ayında İspanya karşısında aldığı 3-0'lık yenilgiyle yıla başladı. Kendi sahasında Suudi Arabistan'ı hazırlık maçında 2-1 yenmeyi başardı, ancak o tarihten bu yana Yunanistan ve Hollanda'ya karşı aldığı UEFA Uluslar Ligi'nin ilk iki yenilgisi de dahil olmak üzere üst üste dört mağlubiyet yaşadı.

Jurgen Klopp'un gelişi bile Almanya'nın galibiyet hasretinin uzamasını engelleyemedi. UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan'a karşı sahasında alınan sürpriz yenilgi, takımın FIFA Dünya Kupası 2026'da Ekvador'a grup aşamasında 2-1 kaybetmesiyle başlayan seride üst üste dört milli maçta galibiyet alamadığı anlamına geliyordu. Yunan trajedisi ayrıca Almanya'nın 14 milli maç sonra ilk kez gol atamaması anlamına da geldi.

Sırbistan - Almanya: Yakın dönem ikili rekabet karnesi

Almanya, iki takım arasında daha önce oynanan 29 maçta aldığı 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle Sırbistan'a karşı üstün durumda. Bu kayıt, Batı Almanya, Yugoslavya ve Sırbistan-Karadağ'ın birleşik istatistiksel mirasını da kapsıyor. Almanya toplamda Sırbistan'a karşı 50 gol atarken 34 gol yedi.

Sırbistan ile Almanya arasındaki son karşılaşma Mart 2019'da oynandı. Wolfsburg'daki Volkswagen Arena'da oynanan özel maç 1-1 sona erdi.

Sırbistan adına skoru Luka Jović açmış, ev sahibi ekipte Leon Goretzka ise sonradan oyuna girdikten sonra ikinci yarının ortalarında yaptığı sert vuruşla eşitliği sağlamıştı.

Grp. 2 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Yunanistan GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 K K 2 Hollanda NED 2 1 1 0 3 2 +1 4 K B 3 Almanya GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 K B 4 Sırbistan SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme



