Sheffield United, 4 Desember 2026 Cuma günü West Ham United'ı Sheffield'daki Bramall Lane'de konuk edecek.

İki takım arasındaki son resmî maç, Ocak 2024'te Premier League'de Bramall Lane'de oynandı ve 2-2 sona erdi. West Ham, bundan önce Eylül 2023'te London Stadium'da Sheffield United'ı 2-0 mağlup etmişti.

Sheffield United-West Ham United maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Sheffield United-West Ham United Championship maçı ne zaman başlayacak?

Sheffield United-West Ham United maçı, 4 Desember 2026 Cuma günü Sheffield'daki Bramall Lane'de başlayacak.

Championship - Hafta 19 4 Ara 2026 - 15:00 Bramall Lane

Sheffield United-West Ham United Championship maçının biletleri nasıl alınır?

Sheffield United-West Ham United Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satış kanalları: Ev sahibi taraftarlar için Sheffield United'ın bilet satış sayfasını, deplasman taraftarlarına ayrılan biletler ve üyelere yönelik satışlar hakkında bilgi almak için West Ham United'ın resmî sitesini kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, resmî satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Sheffield United-West Ham United Championship maçının biletleri ne kadar?

Sheffield United-West Ham United Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkin biletleri: Fiyatlar, koltuk kategorisine ve tribündeki konumuna göre genellikle 25 ila 45 sterlin arasında değişiyor.

Fiyatlar, koltuk kategorisine ve tribündeki konumuna göre genellikle arasında değişiyor. İndirimli ve çocuk biletleri: Fiyatlar genellikle 15 ila 25 sterlin arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları talebe göre belirleniyor:

Yeniden satışa sunulan biletler: Üst veya alt tribünlerdeki standart koltuklar için fiyatlar genellikle 40 ila 60 sterlinden başlıyor.

Üst veya alt tribünlerdeki standart koltuklar için fiyatlar genellikle başlıyor. Premium veya yoğun talep gören biletler: Fiyatlar, biletlerin bulunabilirliğine ve koltuğun tam konumuna göre genellikle 80 ila 150 sterlin veya üzerinde değişiyor.

Sheffield United-West Ham United Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sheffield United ve West Ham United'ın son maçlardaki performansı

Sheffield United, Championship'teki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Preston North End deplasmanında 2-3 kazandı. Wrexham karşısındaki 1-0'lık galibiyetini ise Derby County ile aldığı 1-1'lik beraberlik takip etti. Sheffield United, bu beş maçta yedi gol attı ve yedi gol yedi. Ligdeki son dört maçının üçünü kazandı.

West Ham, Championship'teki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. West Bromwich Albion'a evinde 1-3 kaybettikten sonra son maçında Cardiff City deplasmanında 3-3 berabere kaldı. West Ham, önceki maçlarında Lincoln City deplasmanında 0-6, Swansea City deplasmanında ise 0-1 kazandı. Bu beş karşılaşmada 13 gol atıp 13 gol yedi.

Sheffield United-West Ham United: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2024'te Premier League'de karşılaştı. Bramall Lane'deki maç 2-2 sona erdi. Bundan önce West Ham, Eylül 2023'te London Stadium'da 2-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada West Ham'ın üç, Sheffield United'ın bir galibiyeti bulunuyor; bir maç da berabere bitti. West Ham bu beş maçta 11 gol atarken Sheffield United beş gol kaydetti.