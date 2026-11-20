Sheffield United, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Burnley'yi Sheffield'daki Bramall Lane'de ağırlayacak.

Burnley, 2024–25 Championship sezonunda Sheffield United'ı ligde iki kez yendi. Bramall Lane'de Boxing Day'de aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Nisan 2025'te Turf Moor'da çekişmeli geçen maçı 2-1 kazandı. Bu seri, Burnley'nin önceki sezon Premier Lig'de rakibine karşı elde ettiği iki farklı galibiyeti takip etti: Lancashire'da 5-0, Sheffield'da ise 4-1.

Sheffield United-Burnley maçı için biletleri nereden ve ne kadara alabileceğiniz de dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL ile öğrenin.

Sheffield United-Burnley Championship maçı ne zaman başlayacak?

Sheffield United-Burnley maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Sheffield'daki Bramall Lane'de başlayacak.

Championship - Hafta 21 12 Ara 2026 - 10:00 Bramall Lane

Sheffield United-Burnley Championship maçına nasıl bilet alınır?

Sheffield United-Burnley Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış siteleri: Her iki kulüp de biletlerini kendi resmî çevrim içi satış sitelerinde doğrudan satıyor. Ev sahibi taraftarlar Sheffield United'ın, deplasman taraftarları ise Burnley'nin resmî bilet satış sitesini kullanabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Sheffield United-Burnley Championship maçı biletleri ne kadar?

Sheffield United-Burnley Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkin genel giriş bileti (standart koltuk): 25 ila 45 sterlin.

25 ila 45 sterlin. İndirimli ve çocuk biletleri (yaşlılar, genç yetişkinler, 18 yaş altındakiler): 15 ila 30 sterlin.

15 ila 30 sterlin. Resmî maç günü ağırlama ve VIP paketleri: 120 ila 150 sterlin ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlar biletleri piyasa talebine göre satışa sunar:

Kale arkası / üst tribün standart koltukları: 70 ila 83 sterlin.

70 ila 83 sterlin. Yan tribün ve iyi görüş açısına sahip koltuklar: 95 ila 140 sterlin ve üzeri.

95 ila 140 sterlin ve üzeri. VIP ağırlama ve özel localar (yeniden satış): 485 ila 650 sterlin ve üzeri.

Sheffield United-Burnley Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sheffield United ve Burnley'nin form durumu

Sheffield United, Championship'teki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Charlton Athletic'e evinde 2-1 yenilerek üst üste iki galibiyetlik serisini noktaladı. Bu maçtan önce deplasmanda Preston North End'i 3-2, evinde ise Wrexham'ı 1-0 mağlup etmişti. Sheffield United bu beş maçta yedi gol atıp altı gol yedi.

Burnley, Championship'teki son beş maçının üçünü kaybetti, diğer ikisinde berabere kaldı. Son maçında Cardiff City deplasmanında 5-4 yenildi; bir önceki maçında ise Queens Park Rangers ile evinde 1-1 berabere kalmıştı. Burnley bu süreçte Portsmouth deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yiyen Burnley'nin savunma performansı açıkça endişe veriyor.

Sheffield United-Burnley: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Nisan 2025'te karşılaştı. Burnley, Turf Moor'daki Championship maçında Sheffield United'ı 2-1 yendi. Bundan önce Sheffield United, Aralık 2024'te Burnley'yi ağırladığı maçı 2-0 kaybetmişti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Burnley'nin dört galibiyetine karşılık Sheffield United'ın galibiyeti yok. Bu serideki bir yenilgi ise Premier Lig maçında geldi. Burnley bu beş maçta 14 gol atarken Sheffield United altı gol kaydetti.