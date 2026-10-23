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Şampiyonlar Ligi
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Stamford Bridge
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Shakhtar Donetsk-Sporting CP maçı biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
Şampiyonlar Ligi

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile karşılaşıyor. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

İki kulüp daha önce 2008 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaştı. Her iki maçı da deplasman takımı 1-0 kazandı.

Sporting CP, Galatasaray karşısındaki 3-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyeti ve Rio Ave karşısındaki 4-0'lık üstün galibiyetin öne çıktığı beş maçlık yenilmezlik serisiyle bu karşılaşmaya çıkacak.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Shakhtar Donetsk-Sporting CP maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Londra'daki Stamford Bridge'de başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Stamford Bridge

Shakhtar Donetsk-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak Shakhtar Donetsk-Sporting CP UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak isteyenlerin başvurabileceği başlıca seçenekler şunlar:

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: İlk satışa çıkan biletler, kulüp üyelerine yönelik satışlar ve doğrudan gişeden ayrılan biletler için FC Shakhtar Donetsk ile Sporting CP'nin resmî internet sitelerini kontrol edebilirsiniz.
  • İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar?

Shakhtar Donetsk-Sporting CP UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî satış kanallarından mı yoksa ikinci el bilet pazarlarından mı aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Standart genel giriş: Üst ve alt tribünlerdeki normal koltuklar için fiyatlar genellikle yaklaşık 45 € ile 140 € arasında değişiyor.
  • Kulüp üyeleri / kategoriye göre koltuklar: Üyelere ayrılan özel bloklardaki biletler, sahaya tam olarak ne kadar yakın olduklarına bağlı olarak genellikle 60 € ile 160 € arasında değişiyor.

2. İkinci el bilet pazarları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

  • Üst tribün / kale arkası koltukları: İkinci el platformlarında üst tribünden veya kale arkasından görüş sunan en uygun fiyatlı biletler yaklaşık 50 € ile 90 € aralığından başlıyor.
  • Orta saha hizasındaki yan tribün koltukları: Taç çizgisi boyunca orta ve üst kategorilerde yer alan, sahaya görüş sunan koltuklar genellikle 100 € ile 250 € arasında değişiyor.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Üst düzey kulüp ağırlama hizmetleri ve özel salon seçeneklerinin fiyatları, pakete tam olarak nelerin dâhil olduğuna bağlı olarak 160 €'dan 400 €'nun üzerine çıkabiliyor.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Shakhtar Donetsk ve Sporting CP'nin form durumu

Shakhtar Donetsk, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; yedi gol atıp dört gol yedi. Son iki maçında Premier League'de LNZ Cherkasy'yi 3-0, Chornomorets Odesa'yı ise 2-0 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisini ağustos sonunda Polissya Zhytomyr karşısında 2-0'lık skorla aldı.

Sporting CP, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik elde ederken on gol atıp üç gol yedi. Bu süreçte öne çıkan sonucu, Galatasaray karşısındaki 3-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetiydi. Rio Ave'yi de deplasmanda 4-0 yendi. Sporting, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın hiçbirini kaybetmedi.

SHK

SHK - Form

LNZ
K3-0
VRI
K0-3
AEK
K3-1
KOL
K2-1
INT
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SCP

SCP - Form

FAM
B1-1
ARO
B2-2
BRA
K1-3
RCL
K0-2
LAS
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: Son karşılaşmalar

Shakhtar Donetsk ile Sporting CP daha önce iki kez karşılaştı. Her iki maç da Ekim ve Kasım 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynandı. İki maçı da deplasman takımı kazandı: Shakhtar, Lizbon'da 1-0 galip geldi; Sporting ise rövanş maçını 1-0 kazandı. Takımların birer galibiyeti bulunuyor ve bu, kulüplerin yaklaşık yirmi yıl aradan sonraki ilk karşılaşması olacak.

Kafa Kafaya

Shakhtar DonetskÇizimSporting CP
0
0
2
Şampiyonlar Ligi
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
MS
0Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti0/2
Her iki takım da gol attı0/2
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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