İki kulüp daha önce 2008 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaştı. Her iki maçı da deplasman takımı 1-0 kazandı.
Sporting CP, Galatasaray karşısındaki 3-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyeti ve Rio Ave karşısındaki 4-0'lık üstün galibiyetin öne çıktığı beş maçlık yenilmezlik serisiyle bu karşılaşmaya çıkacak.
Shakhtar Donetsk-Sporting CP maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.
Shakhtar Donetsk-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?
Shakhtar Donetsk-Sporting CP maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Londra'daki Stamford Bridge'de başlayacak.
Shakhtar Donetsk-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?
Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak Shakhtar Donetsk-Sporting CP UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak isteyenlerin başvurabileceği başlıca seçenekler şunlar:
- Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: İlk satışa çıkan biletler, kulüp üyelerine yönelik satışlar ve doğrudan gişeden ayrılan biletler için FC Shakhtar Donetsk ile Sporting CP'nin resmî internet sitelerini kontrol edebilirsiniz.
- İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir.
Shakhtar Donetsk-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar?
Shakhtar Donetsk-Sporting CP UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî satış kanallarından mı yoksa ikinci el bilet pazarlarından mı aldığınıza göre değişiyor:
1. Kulüplerin resmî satış kanalları
- Standart genel giriş: Üst ve alt tribünlerdeki normal koltuklar için fiyatlar genellikle yaklaşık 45 € ile 140 € arasında değişiyor.
- Kulüp üyeleri / kategoriye göre koltuklar: Üyelere ayrılan özel bloklardaki biletler, sahaya tam olarak ne kadar yakın olduklarına bağlı olarak genellikle 60 € ile 160 € arasında değişiyor.
2. İkinci el bilet pazarları
Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:
- Üst tribün / kale arkası koltukları: İkinci el platformlarında üst tribünden veya kale arkasından görüş sunan en uygun fiyatlı biletler yaklaşık 50 € ile 90 € aralığından başlıyor.
- Orta saha hizasındaki yan tribün koltukları: Taç çizgisi boyunca orta ve üst kategorilerde yer alan, sahaya görüş sunan koltuklar genellikle 100 € ile 250 € arasında değişiyor.
- VIP ve ağırlama paketleri: Üst düzey kulüp ağırlama hizmetleri ve özel salon seçeneklerinin fiyatları, pakete tam olarak nelerin dâhil olduğuna bağlı olarak 160 €'dan 400 €'nun üzerine çıkabiliyor.
Shakhtar Donetsk-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey
Shakhtar Donetsk ve Sporting CP'nin form durumu
Shakhtar Donetsk, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; yedi gol atıp dört gol yedi. Son iki maçında Premier League'de LNZ Cherkasy'yi 3-0, Chornomorets Odesa'yı ise 2-0 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisini ağustos sonunda Polissya Zhytomyr karşısında 2-0'lık skorla aldı.
Sporting CP, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik elde ederken on gol atıp üç gol yedi. Bu süreçte öne çıkan sonucu, Galatasaray karşısındaki 3-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetiydi. Rio Ave'yi de deplasmanda 4-0 yendi. Sporting, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın hiçbirini kaybetmedi.
Shakhtar Donetsk-Sporting CP: Son karşılaşmalar
Shakhtar Donetsk ile Sporting CP daha önce iki kez karşılaştı. Her iki maç da Ekim ve Kasım 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynandı. İki maçı da deplasman takımı kazandı: Shakhtar, Lizbon'da 1-0 galip geldi; Sporting ise rövanş maçını 1-0 kazandı. Takımların birer galibiyeti bulunuyor ve bu, kulüplerin yaklaşık yirmi yıl aradan sonraki ilk karşılaşması olacak.
Kafa Kafaya
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