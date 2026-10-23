İki kulüp daha önce 2008 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaştı. Her iki maçı da deplasman takımı 1-0 kazandı.

Sporting CP, Galatasaray karşısındaki 3-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyeti ve Rio Ave karşısındaki 4-0'lık üstün galibiyetin öne çıktığı beş maçlık yenilmezlik serisiyle bu karşılaşmaya çıkacak.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Shakhtar Donetsk-Sporting CP maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Londra'daki Stamford Bridge'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 3 Kas 2026 - 12:45 Stamford Bridge

Shakhtar Donetsk-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak Shakhtar Donetsk-Sporting CP UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak isteyenlerin başvurabileceği başlıca seçenekler şunlar:

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: İlk satışa çıkan biletler, kulüp üyelerine yönelik satışlar ve doğrudan gişeden ayrılan biletler için FC Shakhtar Donetsk ile Sporting CP'nin resmî internet sitelerini kontrol edebilirsiniz.

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar?

Shakhtar Donetsk-Sporting CP UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî satış kanallarından mı yoksa ikinci el bilet pazarlarından mı aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Üst ve alt tribünlerdeki normal koltuklar için fiyatlar genellikle yaklaşık 45 € ile 140 € arasında değişiyor.

Kulüp üyeleri / kategoriye göre koltuklar: Üyelere ayrılan özel bloklardaki biletler, sahaya tam olarak ne kadar yakın olduklarına bağlı olarak genellikle 60 € ile 160 € arasında değişiyor.

2. İkinci el bilet pazarları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Üst tribün / kale arkası koltukları: İkinci el platformlarında üst tribünden veya kale arkasından görüş sunan en uygun fiyatlı biletler yaklaşık 50 € ile 90 € aralığından başlıyor.

Orta saha hizasındaki yan tribün koltukları: Taç çizgisi boyunca orta ve üst kategorilerde yer alan, sahaya görüş sunan koltuklar genellikle 100 € ile 250 € arasında değişiyor.

VIP ve ağırlama paketleri: Üst düzey kulüp ağırlama hizmetleri ve özel salon seçeneklerinin fiyatları, pakete tam olarak nelerin dâhil olduğuna bağlı olarak 160 €'dan 400 €'nun üzerine çıkabiliyor.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Shakhtar Donetsk ve Sporting CP'nin form durumu

Shakhtar Donetsk, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; yedi gol atıp dört gol yedi. Son iki maçında Premier League'de LNZ Cherkasy'yi 3-0, Chornomorets Odesa'yı ise 2-0 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisini ağustos sonunda Polissya Zhytomyr karşısında 2-0'lık skorla aldı.

Sporting CP, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik elde ederken on gol atıp üç gol yedi. Bu süreçte öne çıkan sonucu, Galatasaray karşısındaki 3-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetiydi. Rio Ave'yi de deplasmanda 4-0 yendi. Sporting, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın hiçbirini kaybetmedi.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: Son karşılaşmalar

Shakhtar Donetsk ile Sporting CP daha önce iki kez karşılaştı. Her iki maç da Ekim ve Kasım 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynandı. İki maçı da deplasman takımı kazandı: Shakhtar, Lizbon'da 1-0 galip geldi; Sporting ise rövanş maçını 1-0 kazandı. Takımların birer galibiyeti bulunuyor ve bu, kulüplerin yaklaşık yirmi yıl aradan sonraki ilk karşılaşması olacak.