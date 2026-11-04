Shakhtar Donetsk, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Fenerbahçe'yi Londra'daki Stamford Bridge'de ağırlayacak.

İki takımın resmi maçlardaki en dikkat çekici karşılaşmaları, 2015-16 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda yaşandı. İstanbul'daki ilk maçın temkinli bir mücadele sonunda 0-0 bitmesinin ardından Shakhtar, rövanşı 3-0 kazanarak tur atladı.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

FC Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe SK arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için şu seçenekler bulunuyor:

1. Kulüplerin resmi kanalları

Kulüplerin resmi bilet satış kanalları: Avrupa kupalarındaki maçları için taraftarlara ayrılan biletler, üyelere yönelik satış dönemleri veya genel satış hakkında bilgi edinmek üzere FC Shakhtar Donetsk ve Fenerbahçe SK'nin resmi internet sitelerini kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmi satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse, genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmi kanalları

Genel giriş: Fiyatlar, tribün bölümü ve kategoriye bağlı olarak genellikle yaklaşık 40 ila 110 avro arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmi satış kanallarındaki biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Standart ve üst tribün: Fiyatlar yaklaşık 125 ila 145 avrodan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Premium koltuklar, sahanın uzun kenarını gören yerler ve alt tribün: Fiyatlar genellikle 160 ila 330 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP paketler ve ağırlama locaları: Fiyatlar, müsaitlik durumuna bağlı olarak 550 ila 600 avronun üzerine çıkabiliyor.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Shakhtar Donetsk ve Fenerbahçe'nin form durumu

Shakhtar Donetsk, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet aldı; dokuz gol atıp dört gol yedi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'a 1-0 yenildi. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina'yı 3-1 ve Ukrayna Premier Ligi'nde FC Kolos Kovalivka'yı 2-1 yendiği seriyi sona erdirdi. Shakhtar, Inter mağlubiyetinden önce üst üste dört maç kazanmıştı.

Fenerbahçe, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Bundan önce Avrupa'da Aston Villa'ya 6-0 gibi ağır bir skorla yenilmişti. Ancak Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yenmesi, iç sahadaki performansını ortaya koydu. Fenerbahçe bu beş maçta yedi gol atıp 11 gol yedi.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Nisan 2022'de karşılaştı ve Fenerbahçe, hazırlık maçında Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi. Bundan önce takımlar, 2015'te Şampiyonlar Ligi elemelerinde iki kez karşı karşıya geldi. İstanbul'daki golsüz ilk maçın ardından Shakhtar, evindeki rövanşı 3-0 kazandı. Kayıtlara geçen dört karşılaşmada Fenerbahçe'nin ve Shakhtar'ın birer galibiyeti bulunuyor; iki maç ise beraberlikle sonuçlandı.