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Shakhtar Donetsk - AEK Athens maçı biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Shakhtar Donetsk
AEK Athens
Şampiyonlar Ligi

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Shakhtar Donetsk, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge'de AEK Athens ile karşı karşıya gelecek.

Bu maç, Ukrayna şampiyonu ile Yunanistan'ın güçlü ekibi arasındaki ilk resmi Avrupa kupası karşılaşması olacak. İki kulüp de eleme turlarına kalma umutlarını güçlendirmek için tek lig aşamasının başında kritik puanlar arayarak bu mücadeleye çıkıyor.

GOAL, Shakhtar Donetsk ile AEK Athens arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Shakhtar Donetsk - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Shakhtar Donetsk ile AEK Athens arasındaki maç, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge'de başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Stamford Bridge

Shakhtar Donetsk - AEK Athens Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Shakhtar Donetsk - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

  • Resmi kulüp kanalları: Bilet satışları kulüp üyeleri, kombine sahipleri veya genel satış için açıldığında Shakhtar Donetsk ya da AEK Athens'in resmi bilet portallarını kontrol edin.
  • Tarafsız saha/ev sahibi stadyum satışı: Shakhtar Donetsk, Avrupa'daki bazı iç saha maçlarını belirlenen tarafsız sahalarda oynadığı için (Londra'daki Stamford Bridge gibi), genel satış duyuruları için ev sahibi stadyumun resmi bilet sistemi veya internet sitesini takip edin.

Shakhtar Donetsk - AEK Athens Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Stamford Bridge'de oynanacak Shakhtar Donetsk - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine, satış aşamasına ve platforma göre değişiklik gösteriyor:

  • Resmi genel satış: Resmi kulüp ve ev sahibi stadyum kanalları üzerinden dağıtılan standart biletler, oturma kategorisine göre (kale arkası ile uzun kenar/merkez) genellikle 50 € ile 150 € arasında değişiyor.
  • VIP ve hospitality paketleri: Resmi hospitality paketleri (Westview dolgulu koltuklar, suit erişimi veya executive box erişimi gibi) bilet başına 200 € ile 600 €'nun üzerine kadar çıkıyor.
  • İkincil yeniden satış pazarı:StubHub gibi ikincil bilet platformlarında standart genel satış biletleri şu anda giriş seviyesi kale arkası koltuklar için yaklaşık 50 € ile 120 € arasında başlıyor ve uzun kenar alt kat merkez görüşlü koltuklarda 180 € ile 400 €'nun üzerine kadar yükseliyor.

Shakhtar Donetsk - AEK Athens Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Shakhtar Donetsk - AEK Athens form durumu

Shakhtar Donetsk, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son maçı 10 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile 1-1 berabere bitti, ayrıca Ukrayna Premier Ligi'nde Karpaty'yi 2-1 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisi ise 29 Ağustos'ta Polissya Zhytomyr karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet oldu.

AEK Athens son beş maçının üçünü kazandı ve ikisinde berabere kaldı. Takımın son sonucu, 13 Eylül'de Super League'de Asteras Tripolis ile alınan 1-1'lik beraberlik oldu. Bu sonucun öncesinde 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde LASK karşısında 1-0'lık galibiyet geldi. AEK ayrıca bu süreçte Aris Thessaloniki karşısında 5-0 kazandı ve bu sonuç, takımın yurt içi rekabetteki hücum tehditini ortaya koydu.

SHK

SHK - Form

POL
K0-2
KAR
K1-2
PSV
B1-1
CHO
K2-0
LNZ
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
AEK

AEK - Form

ARI
K5-0
LAS
K1-0
ATT
B1-1
PAF
K8-1
VOL
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Shakhtar Donetsk - AEK Athens: Son kafa kafaya rekabet kaydı

Mevcut kafa kafaya verilere göre Shakhtar Donetsk ile AEK Athens arasında daha önce oynanmış bir maç bulunmuyor. Bu karşılaşma, iki kulüp arasındaki ilk randevuyu temsil ediyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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