Shakhtar Donetsk, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge'de AEK Athens ile karşı karşıya gelecek.

Bu maç, Ukrayna şampiyonu ile Yunanistan'ın güçlü ekibi arasındaki ilk resmi Avrupa kupası karşılaşması olacak. İki kulüp de eleme turlarına kalma umutlarını güçlendirmek için tek lig aşamasının başında kritik puanlar arayarak bu mücadeleye çıkıyor.

GOAL, Shakhtar Donetsk ile AEK Athens arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Shakhtar Donetsk - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Shakhtar Donetsk ile AEK Athens arasındaki maç, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 14 Eki 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Shakhtar Donetsk - AEK Athens Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Shakhtar Donetsk - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmi kulüp kanalları: Bilet satışları kulüp üyeleri, kombine sahipleri veya genel satış için açıldığında Shakhtar Donetsk ya da AEK Athens'in resmi bilet portallarını kontrol edin.

Tarafsız saha/ev sahibi stadyum satışı: Shakhtar Donetsk, Avrupa'daki bazı iç saha maçlarını belirlenen tarafsız sahalarda oynadığı için (Londra'daki Stamford Bridge gibi), genel satış duyuruları için ev sahibi stadyumun resmi bilet sistemi veya internet sitesini takip edin.

Shakhtar Donetsk - AEK Athens Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Stamford Bridge'de oynanacak Shakhtar Donetsk - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine, satış aşamasına ve platforma göre değişiklik gösteriyor:

Resmi genel satış: Resmi kulüp ve ev sahibi stadyum kanalları üzerinden dağıtılan standart biletler, oturma kategorisine göre (kale arkası ile uzun kenar/merkez) genellikle 50 € ile 150 € arasında değişiyor.

VIP ve hospitality paketleri: Resmi hospitality paketleri (Westview dolgulu koltuklar, suit erişimi veya executive box erişimi gibi) bilet başına 200 € ile 600 €'nun üzerine kadar çıkıyor.

İkincil yeniden satış pazarı:StubHub gibi ikincil bilet platformlarında standart genel satış biletleri şu anda giriş seviyesi kale arkası koltuklar için yaklaşık 50 € ile 120 € arasında başlıyor ve uzun kenar alt kat merkez görüşlü koltuklarda 180 € ile 400 €'nun üzerine kadar yükseliyor.

Shakhtar Donetsk - AEK Athens Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Shakhtar Donetsk - AEK Athens form durumu

Shakhtar Donetsk, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son maçı 10 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile 1-1 berabere bitti, ayrıca Ukrayna Premier Ligi'nde Karpaty'yi 2-1 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisi ise 29 Ağustos'ta Polissya Zhytomyr karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet oldu.

AEK Athens son beş maçının üçünü kazandı ve ikisinde berabere kaldı. Takımın son sonucu, 13 Eylül'de Super League'de Asteras Tripolis ile alınan 1-1'lik beraberlik oldu. Bu sonucun öncesinde 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde LASK karşısında 1-0'lık galibiyet geldi. AEK ayrıca bu süreçte Aris Thessaloniki karşısında 5-0 kazandı ve bu sonuç, takımın yurt içi rekabetteki hücum tehditini ortaya koydu.

Shakhtar Donetsk - AEK Athens: Son kafa kafaya rekabet kaydı

Mevcut kafa kafaya verilere göre Shakhtar Donetsk ile AEK Athens arasında daha önce oynanmış bir maç bulunmuyor. Bu karşılaşma, iki kulüp arasındaki ilk randevuyu temsil ediyor.