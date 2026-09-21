Shabab Al Ahli, 14 Eylül Pazartesi günü Dubai'deki Rashid Stadyumu'nda Tractor'u ağırlayacak. Her iki takım da AFC Şampiyonlar Ligi Elite 2026/27 serüvenine başlarken maç yerel saatle 20.00'de başlayacak.

Shabab Al Ahli, geçen sezonu ikinci sırada tamamladığı güçlü bir BAE Pro League sezonunun ardından bu maça geliyor. Tractor ise Persian Gulf Pro League'de benzer şekilde etkileyici bir ikincilik elde etmesinin ardından İran'ın formda ekiplerinden biri olarak karşılaşmaya çıkacak.

GOAL bu AFC Şampiyonlar Ligi Elite açılış maçı için yerinizi nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağını ve fiyatlarının ne kadar olduğunu sizler için derledi.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı ne zaman başlayacak?

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor maçı AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te başlayacak ancak mevcut verilerde stat ve kesin başlama saati detayları doğrulanmış değil.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 1 14 Eyl 2026 - 12:00

Shabab Al Ahli - Tractor biletleri nereden alınır?

Shabab Al Ahli - Tractor maçının biletleri, Rashid Stadyumu'ndaki etkinlikler için statın biletleme platformu olan Platinumlist üzerinden resmî olarak satışa sunuluyor. Taraftarlar burada karşılaşma için tercih ettikleri kategoriyi doğrudan seçebiliyor.

Resmî sitedeki listeler tükenmişse, Ticombo sizin için başvurulacak adres. Platform, taraftarlara maç için mevcut ilanlara göz atma ve resmî kontenjan tükendikten sonra da yer bulma imkânı sunuyor.

Shabab Al Ahli - Tractor biletleri ne kadar?

Resmî platform olan Platinumlist'te bilet fiyatları 30 AED'den başlıyor. Fiyatlar, Rashid Stadyumu'nda oturmak istediğiniz yere bağlı olarak Zone A ve daha üst kategorilere doğru yükseliyor.

İkincil piyasada ise Ticombo biletleri, resmî ilanlar sınırlı hâle geldiğinde daha geniş seçenek yelpazesi isteyen taraftarlar için mevcut. Fiyatlandırma kategoriye ve talebe göre değişiyor.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor AFC Şampiyonlar Ligi Elite: Bilmeniz gereken her şey

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor form durumu

Shabab Al-Ahli Dubai FC, Arabian Gulf League'deki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşması United FC karşısında 1-1 sona erdi. Bu sonucun öncesinde Al-Jazira'ya 1-3 kaybetmişti. Bu sonuçlardan önce ise Khorfakkan karşısındaki 1-5'lik galibiyet ve Al-Dhafra önündeki 2-0'lık zaferin de bulunduğu üç maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Dubai ekibi bu beş maçta 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Tractor'un Persian Gulf Pro League'deki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi çıktı. Son maçı Esteghlal Khuzestan'a karşı 1-0'lık yenilgiyle sonuçlandı ancak öncesinde üst üste iki maç kazanarak Gol Gohar'ı 1-0 mağlup etti ve deplasmanda Chadormalu Ardakan SC'yi 2-0 yendi. Ayrıca Persepolis'e karşı da 1-0'lık galibiyet aldı. Tractor bu beş maçta 4 gol attı, 1 gol yedi ve 3 maçta kalesini gole kapattı.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Nisan 2026'da oynandı ve Shabab Al-Ahli Dubai FC, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Tractor deplasmanında 3-0 kazandı. Bundan önce kulüpler, aynı organizasyonda Eylül 2025'te Dubai'de 1-1 berabere kaldı. Kayıtlardaki dört karşılaşmanın genelinde Shabab Al-Ahli, Tractor'un bir galibiyetine karşılık iki galibiyet ve bir beraberlikle üstün durumda. Atılan gollerde de 8'e 3 üstünlüğü bulunuyor.



