Shabab Al Ahli, 14 Eylül Pazartesi günü Dubai'deki Rashid Stadyumu'nda Tractor'u konuk edecek ve karşılaşma yerel saatle 20.00'de başlayacak. İki ekip de AFC Şampiyonlar Ligi Elite 2026/27 kampanyalarına bu maçla başlayacak.

Shabab Al Ahli, geçen sezonu ikinci sırada tamamladığı güçlü bir BAE Pro League sezonunun ardından bu maça çıkıyor. Tractor ise Persian Gulf Pro League'de benzer şekilde etkileyici bir ikincilik elde ettikten sonra İran'ın formda ekiplerinden biri olarak karşılaşmaya geliyor.

GOAL bu AFC Şampiyonlar Ligi Elite açılış maçı için yerinizi nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı ne zaman başlayacak?

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor maçı AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te başlayacak, ancak mevcut verilerde stat ve kesin başlama saati detayları doğrulanmış değil.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 1 14 Eyl 2026 - 12:00

Shabab Al Ahli - Tractor biletleri nereden alınır?

Shabab Al Ahli - Tractor maçının biletleri, taraftarların bu karşılaşma için tercih ettikleri kategoriyi doğrudan seçebildiği Rashid Stadyumu'ndaki etkinliklerin bilet platformu olan Platinumlist üzerinden resmî olarak satışa sunuluyor.

Resmî sitedeki listeler tükenirse, Ticombo tercih edilebilecek seçenek olarak öne çıkıyor. Platform, taraftarların maç için mevcut ilanları incelemesine ve resmî kontenjan tükendikten sonra bile yerini ayırtmasına imkân tanıyor.

Shabab Al Ahli - Tractor biletleri ne kadar?

Resmî platform olan Platinumlist'te bilet fiyatları 30 AED'den başlıyor; ücretler Zone A üzerinden ve Rashid Stadyumu'nda oturmak istediğiniz yere bağlı olarak daha yüksek kategorilere doğru artıyor.

İkincil piyasada ise Ticombo üzerinden biletler, resmî ilanların sınırlı hâle gelmesiyle daha geniş bir seçenek yelpazesi isteyen taraftarlar için satışta; fiyatlar kategoriye ve talebe bağlı olarak değişiyor.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor AFC Şampiyonlar Ligi Elite: Bilmeniz gereken her şey

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor form durumu

Shabab Al-Ahli Dubai FC, Arabian Gulf League'deki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşması United FC karşısında 1-1 sona ererken, bunun öncesinde Al-Jazira'ya 1-3 kaybetti. Bu sonuçlardan önce ise Khorfakkan karşısında alınan 1-5'lik galibiyet ve Al-Dhafra'ya karşı elde edilen 2-0'lık zafer dahil üst üste üç maç kazanmıştı. Dubai ekibi, bu beş maçta 10 gol atıp 5 gol yedi.

Tractor'un Persian Gulf Pro League'deki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi çıktı. Son maçını Esteghlal Khuzestan'a 1-0 kaybetti, ancak öncesinde üst üste iki karşılaşma kazanarak Gol Gohar'ı 1-0 mağlup etmiş ve deplasmanda Chadormalu Ardakan SC'yi 2-0 yenmişti. Ayrıca Persepolis'e karşı da 1-0'lık galibiyet aldı. Tractor, bu beş maçta 4 gol atıp 1 gol yedi ve üç maçta kalesini gole kapattı.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Tractor: Son karşılıklı maçların karnesi

Bu iki ekip arasındaki son karşılaşma Nisan 2026'da oynandı ve Shabab Al-Ahli Dubai FC, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te deplasmanda Tractor'u 3-0 mağlup etti. Bundan önce kulüpler, Eylül 2025'te aynı organizasyonda Dubai'de 1-1 berabere kalmıştı. Kayıtlara geçen dört karşılaşmada Shabab Al-Ahli, iki galibiyetle Tractor'un tek galibiyetine karşı üstünlük kurarken, bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Shabab Al-Ahli bu maçlarda 8 gol atarken Tractor 3 gol kaydetti.



