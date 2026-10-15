AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Birleşik Arap Emirlikleri şampiyonu Shabab Al Ahli, İran’ın köklü kulübü Esteghlal’i Dubai’deki Rashid Stadyumu’nda ağırlayacak. Asya genelinde tutkulu taraftar kitlelerine sahip iki kulübün de kıta çapında büyük hedefleri var.

GOAL, tribündeki yerinizi ayırtıp maçı canlı izleyebilmeniz için tarihler, karşılaşmanın ayrıntıları ve bilet seçenekleri hakkında bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri derledi.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Esteghlal AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Bu karşılaşmanın yayın bilgileri henüz resmî olarak açıklanmadı. Kesinleşen televizyon kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saati yaklaştığında tekrar kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 3 27 Eki 2026 - 13:00

Shabab Al Ahli - Esteghlal maçının biletleri nereden alınır?

Shabab Al Ahli’nin AFC Şampiyonlar Ligi Elit’teki iç saha maçlarının resmî biletleri öncelikle kulübün resmî portalı ve yetkili bilet satış platformları üzerinden sunuluyor. Taraftarların, genel satış başladığında ilk olarak kulübün resmî satış kanallarını kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

Resmî satış platformundaki biletlerin tamamı tükenirse Grintahub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Shabab Al Ahli - Esteghlal maçının biletleri ne kadar?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçlarının bilet fiyatları, koltuğun konumuna, stadyumdaki kategoriye ve maça yönelik genel talebe göre değişiyor.

Resmî bilet satış platformunda genel giriş biletleri genellikle yaklaşık 30 ila 50 SAR’dan başlıyor.

Resmî satıştaki biletler tükenirse piyasadaki bilet seçenekleri taraftar talebine göre değişecek. Grintahub gibi ikincil platformlarda standart koltuk biletleri yaklaşık 100 SAR’dan başlıyor.

En ucuz bilet seçeneklerinden yararlanmak için genel satış başlar başlamaz harekete geçin veya fiyatlar yükselmeden güvenilir bilet satış platformlarındaki ilanları kontrol edin.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Esteghlal AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Shabab Al-Ahli Dubai FC ve Esteghlal’in form durumu

Shabab Al-Ahli Dubai FC, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 14 Eylül’de AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Tractor’ı 1-0 yendi. Bu süreçte Al-Dhafra karşısında da 2-0’lık galibiyet elde etti. Al-Jazira’ya karşı alınan 1-3’lük yenilgi ise bu serinin en kötü sonucuydu. Takım, söz konusu beş maçta beş gol atıp dört gol yedi.

Esteghlal’in son beş maçlık performansında, kıta mücadelesi öncesinde Basra Körfezi Pro Ligi’nde gösterişli oyundan çok sağlam bir görüntü öne çıktı. Paykan’ı 1-0 yenerken Aluminium Arak ve Foolad Khuzestan ile 0-0, Persepolis ile 1-1 berabere kaldı. AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te 14 Eylül’de Al-Sadd karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet bu dönemin en dikkat çekici sonucuydu. Esteghlal, son beş maçında iki galibiyet aldı; beş gol atıp bir gol yedi.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Esteghlal: Son karşılaşmalar

İki kulüp AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te iki kez karşılaştı ve iki maç da yakın skorlarla sonuçlandı. Nisan 2017’de Esteghlal’in ev sahipliğinde oynanan son karşılaşma 1-1 bitti. Aynı yılın şubat ayında oynanan önceki maçı ise Shabab Al-Ahli Dubai FC evinde 2-1 kazandı. İki karşılaşmanın toplamında her iki takımın da bir galibiyeti ve bir beraberliği bulunuyor; Shabab Al-Ahli atılan gollerde az farkla önde.



