Shabab Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasındaki önemli bir maçta Al Qadsiah ile karşı karşıya geliyor. Bölgede büyük heyecanla beklenen bu karşılaşmada iki takım için de önemli bir mücadele ve taraftarlar için etkileyici bir futbol şöleni vadediliyor.

GOAL maç detayları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri derledi. Biletlerinizi hemen nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Al Qadsiah AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Al Qadsiah AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçının resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Kesinleşen TV kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saatine yakın yeniden kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 5 24 Kas 2026 - 11:00

Shabab Al Ahli - Al Qadsiah maçının biletleri nereden alınır?

Yerinizin garantisini almak için en iyi seçenek, kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış platformları. Taraftarların, maç günü yaklaştıkça satışa sunulan biletler için önce resmî kanalları kontrol etmesi öneriliyor.

Resmî sitedeki biletler tükenmişse ikinci el bilet platformu Grintahub bir seçenek. AFC Şampiyonlar Ligi Elit’teki bu karşılaşma için platformun özel bilet sayfasından mevcut koltukları inceleyip satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Shabab Al Ahli - Al Qadsiah biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, deplasmana giden taraftarlar kadar yerel taraftarlar için de çoğu zaman öncelik. Kulübün resmî kanallarında bu maçın standart genel giriş biletleri 30 SAR’dan başlıyor. Alt tribün koltuklarının fiyatları ise genellikle 150 SAR’a kadar çıkıyor.

İkinci el bilet piyasasında, örneğin Grintahub platformunda, genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 60 SAR’dan başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak gerekiyor.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Al Qadsiah AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Shabab Al-Ahli Dubai FC ve Al Qadsiah’ın form durumu

Shabab Al-Ahli, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; bu dönemdeki bilançosu 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet. Son maçında ADNOC Pro League’de Sharjah’a 2-0 yenildi. Ondan önce de AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al Hilal’e 2-0 mağlup olmuştu. Bu iki yenilgi öncesinde Al-Ain’i iki kez, Esteghlal’i ise AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te 2-0 mağlup etti. Shabab Al-Ahli, söz konusu beş maçta dokuz gol attı ve dört gol yedi.

Al Qadsiah, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al-Gharafa’yı 5-0 yendi. Bu maçtan önce Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al Riyadh’ı 6-0 mağlup etmişti. Bu süreçteki tek yenilgisini kendisini 3-2 yenen Al Hilal karşısında aldı. Qadsiah, söz konusu beş maçta 15 gol attı ve altı gol yedi.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Al Qadsiah: Son karşılaşmalar

Shabab Al-Ahli Dubai FC ile Al Qadsiah’ın yakın dönemdeki maçlarına ilişkin karşılaşma verisi mevcut değil. Bilgiler erişilebilir hâle geldikçe geçmiş maçlara dair ayrıntılar eklenecek.