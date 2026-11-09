Shabab Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasının önemli maçında Al Qadsiah ile karşı karşıya geliyor. Bölgedeki taraftarların merakla beklediği bu mücadelede büyük heyecan yaşanması bekleniyor.

GOAL maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Biletinizi hemen nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Shabab Al-Ahli Dubai FC ile Al Qadsiah arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Shabab Al-Ahli Dubai FC ile Al Qadsiah arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçının resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Kesinleşen TV kanalı ve canlı yayın ayrıntıları için maç saati yaklaştığında tekrar kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 5 24 Kas 2026 - 11:00

Shabab Al-Ahli ile Al Qadsiah maçının biletleri nereden alınır?

Bilet almak için en iyi seçenek, kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış kanalları. Taraftarların, maç günü yaklaştıkça satışa sunulan biletler için önce resmî kanalları kontrol etmeleri öneriliyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse ikinci el bilet platformu Grintahub bir seçenek olabilir. Grintahub’ın bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçına özel bilet sayfasından mevcut koltukları inceleyip satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Shabab Al-Ahli ile Al Qadsiah maçının biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, deplasmana giden ve yerel taraftarlar için genellikle öncelik taşıyor. Kulübün resmî kanallarından alınan bu maçın standart genel giriş biletleri 30 SAR’dan başlıyor. Alt tribün biletlerinin fiyatı ise genellikle 150 SAR’a kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikinci el bilet platformlarında genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 60 SAR’dan başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak gerekiyor.

Shabab Al-Ahli Dubai FC ile Al Qadsiah arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Shabab Al-Ahli Dubai FC ve Al Qadsiah’ın form durumu

Shabab Al-Ahli, son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti ve 3G-0B-2M’lik bir performans sergiledi. Son maçında ADNOC Pro League’de Sharjah’a 2-0 yenildi. Bu karşılaşmadan önce de AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al Hilal’e 2-0 mağlup olmuştu. Bu iki yenilginin öncesinde Al-Ain’i iki kez, Esteghlal’i ise AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te 2-0 mağlup etti. Shabab Al-Ahli, bu beş maçta dokuz gol atıp dört gol yedi.

Al Qadsiah, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al-Gharafa’yı 5-0 yendi. Bundan önce de Saudi Pro League’de Al Riyadh’ı 6-0 mağlup etmişti. Bu süreçteki tek yenilgisini, kendisini 3-2 mağlup eden Al Hilal karşısında aldı. Al Qadsiah, bu beş maçta 15 gol atıp altı gol yedi.

Shabab Al-Ahli Dubai FC ile Al Qadsiah: Son karşılaşmalar

Shabab Al-Ahli Dubai FC ile Al Qadsiah’ın yakın dönemdeki karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor. Bilgiler elde edildikçe geçmiş karşılaşmalara ilişkin ayrıntılar eklenecek.