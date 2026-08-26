Sevilla, 13 Eylül 2026 Pazar günü Sevilla'daki Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da Valencia'yı konuk edecek.

İki takımın Mart 2026'daki bir önceki lig buluşmasında Valencia, aynı statta deplasmanda rahat bir 2-0 galibiyet almıştı. Taraftarlar, İspanya üst düzey ligindeki bu tarihi karşılaşmayı, organizasyonun köklü ekiplerinden ikisi arasındaki geleneksel bir güç sınavı olarak heyecanla bekliyor.

Sevilla - Valencia maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Sevilla - Valencia LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Sevilla - Valencia karşılaşması, Sevilla'daki Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak ve başlangıç saati daha sonra doğrulanacak.

La Liga - Hafta 5 11 Eyl 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla - Valencia LaLiga biletleri nasıl alınır?

Sevilla FC ile Valencia CF arasında oynanacak LaLiga maçının biletlerini satın almak için şu standart adımları izleyebilirsiniz:

Resmi kulüp internet sitesi: Bilet almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, maç Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacağı için Sevilla FC'nin resmi internet sitesindeki resmi bilet satış portalıdır.

Üyelere öncelikli satış: Biletler genellikle önce kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için satışa çıkar, ardından genel satışa açılır. Kulübün duyurduğu resmi satış takvimini takip edin.

İkincil pazar yerleri: Resmi biletlerin tükenmesi veya belirli oturma düzenleri aramanız halinde, ikincil bilet değişim platformları ve yeniden satış sitelerinde (StubHub gibi) yoğun ilgi gören LaLiga maçları için sık sık bilet listelenir.

Stadyum gişesi: Maç gününe yaklaşıldığında müsaitliğe bağlı olarak biletler bazen Sevilla'daki stat gişelerinden fiziki olarak da satın alınabilir, ancak popüler maçlarda bulunabilirlik nadiren garanti edilir.

Sevilla - Valencia LaLiga biletleri ne kadar?

Sevilla - Valencia LaLiga maçının bilet fiyatları genel olarak koltuk konumuna, kategoriye ve biletleri kulübün resmi kanalları üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza göre değişir.

Başlangıç fiyatları: İkincil pazar yerlerindeki giriş seviyesi biletler (StubHub gibi) üst kat veya kale arkası tribünler için genellikle yaklaşık 50 € ila 55 € 'dan başlar (yaklaşık 63 ABD dolarına eşdeğer).

Ortalama fiyatlar: Standart kenar çizgisi ve ana tribün bloklarındaki genel satış biletleri, talep ve müsaitliğe bağlı olarak çoğunlukla yaklaşık 260 € ila 270 € seviyesindedir (yaklaşık 348 ABD dolarına eşdeğer).

VIP ve ağırlama seçenekleri: Premium oturma seçenekleri ve lounge erişimi sunan yönetici ağırlama paketleri çok daha yüksek fiyatlara satılır ve ücretler çoğu zaman kategoriye göre yukarı yönlü değişir.

Sevilla - Valencia LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Sevilla - Valencia form durumu

Sevilla, son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı. LaLiga'daki son iki sonucu, Rayo Vallecano karşısında iç sahada alınan 2-1'lik galibiyet ve 22 Ağustos'taki son maçında Athletic Bilbao deplasmanında elde edilen 3-1'lik zafer oldu. Bu serideki tek yenilgisi ise sezon öncesi hazırlık maçında Bayer Leverkusen'e karşı 2-1'lik skorla geldi. Beş maçta sekiz gol atan ve beş gol yiyen Sevilla, fileleri bulma konusunda istikrarlı bir görüntü verdi.

Valencia'nın son beş maçı ise daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Takımın son resmi sonucu, 22 Ağustos'ta Celta Vigo deplasmanında aldığı ve LaLiga sezon açılış maçı olan 0-0'lık beraberlikti. Öncesinde sezon öncesi hazırlık döneminde Hercules'e karşı 2-0'lık galibiyet elde ederken, CD Teruel ve Newcastle United'a da yenildi. Valencia, sezon öncesindeki dört maçta dört gol atıp dört gol yedi; Celta beraberliği ise hanesine gol yemediği bir maç daha ekledi.

Sevilla - Valencia: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 21 Mart 2026'da oynandı ve Valencia, LaLiga'da Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da 2-0 kazandı. Öncesinde taraflar, Aralık 2025'te Estadio Mestalla'da 1-1 berabere kalmıştı. Son beş LaLiga buluşmasında Valencia iki, Sevilla ise bir galibiyet aldı; ayrıca iki beraberlik de kayda geçti. Bu beş maçta toplam 10 gol atıldı.

Sevilla - Valencia puan durumu

Güncel LaLiga puan tablosunda Sevilla ilk sırada yer alırken, Valencia 12. basamakta bulunuyor.