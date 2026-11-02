Sevilla, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Real Betis'i Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da ağırlayacak.

İki takımın 1 Mart 2026'daki son lig karşılaşması, Estadio Benito Villamarín'de 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu gollü beraberlikten önce Real Betis, Kasım 2025'te Ramón Sánchez Pizjuán'da Sevilla'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

Sevilla-Real Betis maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

LaLiga'da Sevilla-Real Betis maçı ne zaman başlayacak?

Sevilla-Real Betis maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da oynanacak.

La Liga - Hafta 13 21 Kas 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

LaLiga'daki Sevilla-Real Betis maçının biletleri nasıl alınır?

LaLiga'daki Sevilla-Real Betis derbisinin biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Geçerli bilet satın almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, Sevilla FC'nin (Ramón Sánchez Pizjuán'daki iç saha maçları için) veya Real Betis'in (Benito Villamarín'deki maçlar için) resmî bilet satış kanallarıdır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

LaLiga'daki Sevilla-Real Betis maçının biletleri ne kadar?

LaLiga'daki Sevilla-Real Betis maçının tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel giriş: Standart biletlerin satış fiyatı genellikle yaklaşık 30 € ile 150 € arasında değişir.

Standart biletlerin satış fiyatı genellikle yaklaşık değişir. Ağırlama ve VIP paketleri: Bilet başına fiyat genellikle 350 € ile 500 € ve üzeri arasında değişir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında biletler, piyasadaki talebe göre şu fiyatlardan listelenir:

Üst tribün, kale arkası veya 4. kategori: Fiyatlar yaklaşık 100 € ile 230 € arasında başlar.

Fiyatlar yaklaşık arasında başlar. 1. veya 2. kategori ya da saha kenarındaki alt tribünler: Fiyatlar 250 € ile 450 € arasında değişir.

Fiyatlar arasında değişir. İkinci el VIP / premium biletler: Premium ağırlama paketleri veya orta bölümdeki özel koltukların fiyatları, yüksek yerel talep ve sınırlı kontenjan nedeniyle çoğunlukla 400 € ile 1.000 €'nun üzeri arasında değişir.

LaLiga'daki Sevilla-Real Betis maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sevilla ve Real Betis'in form durumu

Sevilla, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Real Madrid'e 4-1 yenildi; bu süreçte Barcelona'ya da 1-3 mağlup oldu. Levante ile 3-3 berabere kalması ve Deportivo de A Coruña deplasmanındaki 1-0'lık galibiyeti, bu beş maçtaki tek olumlu sonuçlarıydı. Sevilla bu dönemde altı gol atıp on üç gol yedi.

Real Betis, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 1-0 yendi. Bundan önce Avrupa'da FC Porto'yu 3-2, ligde ise Osasuna'yı 5-2 mağlup etti. Tek yenilgisini 2-5'lik skorla Barcelona karşısında aldı. Betis bu beş maçta on bir gol atıp dokuz gol yedi.

Sevilla-Real Betis: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mart 2026'da karşılaştı. Estadio Benito Villamarín'deki LaLiga maçı, Real Betis ile Sevilla arasında 2-2 berabere bitti. Bundan önce Sevilla, Kasım 2025'te Ramón Sánchez Pizjuán'da Betis'e 0-2 yenilmişti. Son beş karşılaşmada Real Betis iki, Sevilla bir galibiyet aldı; iki maç ise berabere bitti.