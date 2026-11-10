Yerel olarak El Gran Derbi adıyla bilinen Sevilla derbisi, dünya futbolunun en tutkulu ve en çekişmeli karşılaşmalarından biri. 21 Kasım 2026'da Sevilla FC, ezeli şehir rakibi Real Betis'i La Liga'daki kritik mücadelede Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu'nda ağırlayacak.

GOAL, kaçırılmaması gereken bu derbide en iyi koltukları ayırtmanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri derledi. Biletlerinizi hemen nasıl alabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Sevilla FC-Real Betis maçı ne zaman?

La Liga - Hafta 13 21 Kas 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla FC-Real Betis maçının biletleri nereden alınır?

Sevilla derbisinin biletlerini almak için en iyi adres, doğrudan Sevilla FC'nin resmî internet sitesi. Kulüpten bilet almak, biletlerinizin gerçek ve nominal fiyatından satın alınmış olmasını sağlar. Ancak bu rekabet maçına yönelik yoğun yerel ve uluslararası talep nedeniyle resmî platformdaki biletler hızla tükenebilir. StubHub, resmî sitedeki biletler tükenirse maç günü stadyuma girebilmeniz için güvenilir bir alternatif.

Sevilla FC-Real Betis maçının biletleri ne kadar?

Sevilla FC'nin resmî bilet satış platformundaki standart biletlerin nominal fiyatı 90 avrodan başlıyor. Fiyatlar, bilet kategorisine ve koltuğun Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu'ndaki konumuna göre değişiyor.

Resmî satışa sunulan genel kontenjan tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, yaklaşık 100 avrodan başlayan fiyatlarla son dakikada koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor.

Sevilla FC-Real Betis maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

El Gran Derbi, Endülüs'ün kültürel dokusuyla iç içe geçmiş bir karşılaşma. Sevilla FC ile Real Betis'in 20. yüzyılın başındaki ilk resmî maçından bu yana iki takım sayısız unutulmaz mücadeleye çıktı. Bu rekabet, şehirdeki tarihî bir ayrımı temsil ediyor; bu yüzden her müdahale, gol ve galibiyet büyük önem taşıyor.

Avrupa kupalarında geleneksel olarak daha fazla başarı elde etmiş kulüp olan Sevilla FC, Ramón Sánchez-Pizjuán'daki coşkulu taraftarının önünde saha avantajına sahip olacak. Sadık ve coşkulu taraftarlarıyla bilinen Real Betis ise ev sahibi taraftarları susturup galibiyeti şehrin yeşil-beyazlı tarafına taşımayı hedefleyecek. Şehir dışından gelecek taraftarlar ve tarafsız futbolseverler için bu maçı tribünden izlemek, İspanyol futbolunun tutkusunu mükemmel biçimde yansıtan, hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim.

İkili rekabetin bilançosu