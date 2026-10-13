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Sevilla-Osasuna maçına nasıl bilet alınır? LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Sevilla
Osasuna
La Liga

Sevilla, La Liga'da Osasuna ile karşılaşacak. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Sevilla, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Osasuna'yı Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán'da ağırlayacak.

İki takımın Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán'daki karşılaşmaları genellikle çekişmeli geçiyor; az gollü beraberliklerin yanı sıra ev sahibinin tek farkla kazandığı maçlar da yaşanıyor. Ancak Osasuna, son lig karşılaşmalarında aldığı 2-1'lik galibiyetle Sevilla'yı yenebileceğini gösterdi.

Sevilla-Osasuna maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Sevilla-Osasuna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Sevilla-Osasuna maçı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán'da başlayacak.

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La Liga - Hafta 10
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla-Osasuna LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı'ndaki Sevilla FC-CA Osasuna maçı için bilet almanın başlıca yolları şunlar:

1. Kulübün resmî bilet satış kanalları

  • Sevilla FC'nin resmî internet sitesi: Biletleri doğrudan Sevilla FC'nin resmî bilet satış portalından almak en güvenilir yöntem. Biletler, yeniden satıcıların eklediği ücretler olmadan nominal fiyatlarıyla satılıyor.
  • Stadyum gişeleri: Kalan genel giriş biletleri, maç gününe kadar Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán'daki bilet gişelerinden (Taquillas) doğrudan alınabilir.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Sevilla-Osasuna LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları, Sevilla FC-CA Osasuna gibi standart LaLiga maçlarında genellikle tribün kategorisine ve talebe göre değişiyor:

1. Doğrudan satış / kulübün resmî fiyatları

Sevilla FC'nin resmî kanallarından doğrudan alınan nominal fiyatlı genel giriş biletleri genellikle şu aralıklarda:

  • Kale arkaları (Gol Norte / Gol Sur): 30-50 avro
  • Yan tribünler (Fondo / Preferencia, üst kat): 50-75 avro
  • Yan tribünler (Fondo / Preferencia, alt kat / orta bölüm): 75-120 avro ve üzeri

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışa çıkardığı resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

  • En uygun fiyatlı / genel giriş: Yaklaşık 50-60 avro
  • Ortalama bilet fiyatı: Yaklaşık 90-150 avro
  • VIP ve ağırlama paketleri: Özel salon erişimi ve seçkin koltuklar için yaklaşık 220 avrodan başlayıp 1.500 avro ve üzerine çıkıyor.

Sevilla-Osasuna LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sevilla ve Osasuna'nın form durumu

Sevilla, son beş LaLiga maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; bu süreçte beş gol atıp altı gol yedi. Son maçında evinde Barcelona'ya 3-1 yenildi. Ancak bundan önceki iki lig maçını üst üste kazanmış, Valencia'yı ve Deportivo de A Coruña'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Bu beş maçlık dönemdeki diğer yenilgisini ise ağustos sonunda Atletico Madrid karşısında 3-1'lik skorla aldı.

Osasuna'nın son dönemdeki formu ise iç açıcı değil. Ramis'in ekibi son beş lig maçında yalnızca bir galibiyet alırken bir kez berabere kaldı, üç kez de yenildi. Getafe karşısındaki tek galibiyet, bu dönemin tek olumlu sonucuydu. Son üç maçında gol atamayan Osasuna, son olarak Atletico Madrid'den dört gol yedi. Takım, dört maçlık süreçte toplam 15 gol yedi.

SEV

SEV - Form

VAL
K1-0
COR
K0-1
BAR
K1-3
AVL
K1-3
LEV
B3-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
OSA

OSA - Form

ALA
K5-2
ESP
K0-2
ATM
K4-0
RAY
B1-1
BET
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/17
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sevilla-Osasuna: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Nisan 2026'da karşılaştı. Osasuna, evinde oynadığı LaLiga maçını 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti. Sevilla, bu eşleşmede Kasım 2025'te evinde 1-0 kazandı; takımların Sánchez-Pizjuán'daki iki ayrı karşılaşması da 1-1 sona erdi.

Kafa Kafaya

SevillaÇizimOsasuna
1
2
2
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
MS
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
MS
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
MS
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
MS
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
MS
4Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı3/5

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