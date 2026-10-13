Sevilla, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Osasuna'yı Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán'da ağırlayacak.

İki takımın Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán'daki karşılaşmaları genellikle çekişmeli geçiyor; az gollü beraberliklerin yanı sıra ev sahibinin tek farkla kazandığı maçlar da yaşanıyor. Ancak Osasuna, son lig karşılaşmalarında aldığı 2-1'lik galibiyetle Sevilla'yı yenebileceğini gösterdi.

Sevilla-Osasuna maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Sevilla-Osasuna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Sevilla-Osasuna maçı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán'da başlayacak.

La Liga - Hafta 10 26 Eki 2026 - 16:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla-Osasuna LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı'ndaki Sevilla FC-CA Osasuna maçı için bilet almanın başlıca yolları şunlar:

1. Kulübün resmî bilet satış kanalları

Sevilla FC'nin resmî internet sitesi: Biletleri doğrudan Sevilla FC'nin resmî bilet satış portalından almak en güvenilir yöntem. Biletler, yeniden satıcıların eklediği ücretler olmadan nominal fiyatlarıyla satılıyor.

Stadyum gişeleri: Kalan genel giriş biletleri, maç gününe kadar Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán'daki bilet gişelerinden (Taquillas) doğrudan alınabilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Sevilla-Osasuna LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları, Sevilla FC-CA Osasuna gibi standart LaLiga maçlarında genellikle tribün kategorisine ve talebe göre değişiyor:

1. Doğrudan satış / kulübün resmî fiyatları

Sevilla FC'nin resmî kanallarından doğrudan alınan nominal fiyatlı genel giriş biletleri genellikle şu aralıklarda:

Kale arkaları (Gol Norte / Gol Sur): 30-50 avro

Yan tribünler (Fondo / Preferencia, üst kat): 50-75 avro

Yan tribünler (Fondo / Preferencia, alt kat / orta bölüm): 75-120 avro ve üzeri

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışa çıkardığı resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

En uygun fiyatlı / genel giriş: Yaklaşık 50-60 avro

Ortalama bilet fiyatı: Yaklaşık 90-150 avro

VIP ve ağırlama paketleri: Özel salon erişimi ve seçkin koltuklar için yaklaşık 220 avrodan başlayıp 1.500 avro ve üzerine çıkıyor.

Sevilla-Osasuna LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sevilla ve Osasuna'nın form durumu

Sevilla, son beş LaLiga maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; bu süreçte beş gol atıp altı gol yedi. Son maçında evinde Barcelona'ya 3-1 yenildi. Ancak bundan önceki iki lig maçını üst üste kazanmış, Valencia'yı ve Deportivo de A Coruña'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Bu beş maçlık dönemdeki diğer yenilgisini ise ağustos sonunda Atletico Madrid karşısında 3-1'lik skorla aldı.

Osasuna'nın son dönemdeki formu ise iç açıcı değil. Ramis'in ekibi son beş lig maçında yalnızca bir galibiyet alırken bir kez berabere kaldı, üç kez de yenildi. Getafe karşısındaki tek galibiyet, bu dönemin tek olumlu sonucuydu. Son üç maçında gol atamayan Osasuna, son olarak Atletico Madrid'den dört gol yedi. Takım, dört maçlık süreçte toplam 15 gol yedi.

Sevilla-Osasuna: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Nisan 2026'da karşılaştı. Osasuna, evinde oynadığı LaLiga maçını 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti. Sevilla, bu eşleşmede Kasım 2025'te evinde 1-0 kazandı; takımların Sánchez-Pizjuán'daki iki ayrı karşılaşması da 1-1 sona erdi.