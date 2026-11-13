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La Liga
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Estadio R. Sanchez Pizjuan
team-logoMalaga
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Sevilla-Malaga maçına bilet nasıl alınır? LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Sevilla
Malaga
La Liga

Sevilla, La Liga'da Malaga ile karşılaşacak. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Sevilla, 6 Aralık 2026 Pazar günü Malaga'yı Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da ağırlayacak.

İki takımın resmî maçlardaki son karşılaşmaları 2017-18 LaLiga sezonunda oynandı. Bu maçlardan La Rosaleda'da oynanan sonuncusunu Sevilla deplasmanda 1-0 kazandı. İki takımın önceki karşılaşmalarında da çekişmeli mücadeleler yaşandı. Mayıs 2017'deki altı gollü maç, Malaga'nın 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Sevilla-Malaga maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Sevilla-Malaga LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Sevilla-Malaga maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da başlayacak.

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La Liga - Hafta 15
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla-Malaga LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Sevilla-Malaga LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Resmî kulüp bilet satışı: Biletleri doğrudan Sevilla FC'nin resmî internet sitesinden veya gişesinden almak, özellikle genel satıştaki ve kulüp üyelerine ayrılan biletler için en güvenli ve yetkili seçenektir.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub. gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Sevilla-Malaga LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Sevilla-Malaga LaLiga maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Genel giriş: Fiyatlar genellikle 30 € ile 120 € arasında değişir.
  • Kulübün resmî ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 200 € ile 450 € ve üzeri seviyelerden başlar.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün resmî satışındaki biletler tükenirse ikincil bilet platformları bir seçenek olabilir. Bunlardan biri StubHub. Biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listelenir:

  • Standart yeniden satış: Yaklaşık 60 € ile 90 € arasında başlayan fiyatlar
  • Premium veya yoğun talep gören koltuklar: Fiyatlar sıklıkla 150 € ile 350 € ve üzeri seviyelere çıkar.

Sevilla-Malaga LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sevilla-Malaga: Takımların form durumu

Sevilla, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında LaLiga'da Getafe'ye 3-1 yenildi; bu süreçte daha önce Real Madrid'e de 4-1 kaybetti. Osasuna karşısında ligde aldığı 2-0'lık galibiyet ve Copa del Rey'de Sporting Hortaleza karşısındaki galibiyet olumlu sonuçlarıydı. Deportivo Alavés ile 0-0 berabere kaldığı maç ise bu karşılaşma öncesindeki en son sonucuydu. Sevilla, söz konusu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

Malaga, son beş resmî maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında ligde Racing Santander'e 2-1 yenildi; bu süreçte Real Betis'e 2-1, Real Sociedad'a da 5-2 kaybetti. Copa del Rey'de Sporting de Alcazar karşısındaki galibiyet ve Deportivo Alavés ile 1-1'lik beraberlik, aldığı tek olumlu sonuçlardı. Malaga, bu beş maçta altı gol atıp 13 gol yedi.

SEV

SEV - Form

RMA
K4-1
OSA
K2-0
SHO
K0-3
GET
K3-1
ALA
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
MAL

MAL - Form

RSO
K2-5
ALA
B1-1
SDA
K0-3
BET
K2-1
SAN
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Sevilla-Malaga: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2018'de karşılaştı. Sevilla, LaLiga'da Malaga'yı deplasmanda 1-0 yendi. Tamamı LaLiga'da oynanan son beş karşılaşmada Sevilla dört, Malaga ise bir galibiyet aldı. Sevilla bu maçlarda dokuz, Malaga ise yedi gol attı.

Kafa Kafaya

SevillaÇizimMalaga
4
0
1
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
MS
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
MS
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
4
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
MS
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
4
Malaga badge
Malaga
MAL
1
MS
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
MS
11Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

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