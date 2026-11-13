Sevilla, 6 Aralık 2026 Pazar günü Malaga'yı Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da ağırlayacak.

İki takımın resmî maçlardaki son karşılaşmaları 2017-18 LaLiga sezonunda oynandı. Bu maçlardan La Rosaleda'da oynanan sonuncusunu Sevilla deplasmanda 1-0 kazandı. İki takımın önceki karşılaşmalarında da çekişmeli mücadeleler yaşandı. Mayıs 2017'deki altı gollü maç, Malaga'nın 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Sevilla-Malaga maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Sevilla-Malaga LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Sevilla-Malaga maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da başlayacak.

La Liga - Hafta 15 6 Ara 2026 - 09:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla-Malaga LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Sevilla-Malaga LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Biletleri doğrudan Sevilla FC'nin resmî internet sitesinden veya gişesinden almak, özellikle genel satıştaki ve kulüp üyelerine ayrılan biletler için en güvenli ve yetkili seçenektir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub. gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Sevilla-Malaga LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Sevilla-Malaga LaLiga maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş: Fiyatlar genellikle 30 € ile 120 € arasında değişir.

Fiyatlar genellikle değişir. Kulübün resmî ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 200 € ile 450 € ve üzeri seviyelerden başlar.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün resmî satışındaki biletler tükenirse ikincil bilet platformları bir seçenek olabilir. Bunlardan biri StubHub. Biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listelenir:

Standart yeniden satış: Yaklaşık 60 € ile 90 € arasında başlayan fiyatlar

Yaklaşık arasında başlayan fiyatlar Premium veya yoğun talep gören koltuklar: Fiyatlar sıklıkla 150 € ile 350 € ve üzeri seviyelere çıkar.

Sevilla-Malaga LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sevilla-Malaga: Takımların form durumu

Sevilla, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında LaLiga'da Getafe'ye 3-1 yenildi; bu süreçte daha önce Real Madrid'e de 4-1 kaybetti. Osasuna karşısında ligde aldığı 2-0'lık galibiyet ve Copa del Rey'de Sporting Hortaleza karşısındaki galibiyet olumlu sonuçlarıydı. Deportivo Alavés ile 0-0 berabere kaldığı maç ise bu karşılaşma öncesindeki en son sonucuydu. Sevilla, söz konusu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

Malaga, son beş resmî maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında ligde Racing Santander'e 2-1 yenildi; bu süreçte Real Betis'e 2-1, Real Sociedad'a da 5-2 kaybetti. Copa del Rey'de Sporting de Alcazar karşısındaki galibiyet ve Deportivo Alavés ile 1-1'lik beraberlik, aldığı tek olumlu sonuçlardı. Malaga, bu beş maçta altı gol atıp 13 gol yedi.

Sevilla-Malaga: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2018'de karşılaştı. Sevilla, LaLiga'da Malaga'yı deplasmanda 1-0 yendi. Tamamı LaLiga'da oynanan son beş karşılaşmada Sevilla dört, Malaga ise bir galibiyet aldı. Sevilla bu maçlarda dokuz, Malaga ise yedi gol attı.