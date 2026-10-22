Sevilla-Deportivo Alaves maçına bilet nasıl alınır? LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

İki takım arasında 14 Şubat 2026'da Ramón Sánchez Pizjuán'da oynanan son lig maçı, çekişmeli bir mücadelenin ardından 1-1 berabere bitti.

Bu lig beraberliğinden önce Deportivo Alavés, Aralık 2025'teki Kral Kupası karşılaşmasında Sevilla'yı 1-0 yenmişti.

Sevilla-Deportivo Alavés LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Sevilla-Deportivo Alavés maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Sevilla'daki Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak.

La Liga - Hafta 12 6 Kas 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla-Deportivo Alavés LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak Sevilla-Deportivo Alavés LaLiga maçına bilet almak için, ne kadar erken rezervasyon yapmak istediğinize ve kulübün resmî üyesi olup olmadığınıza bağlı olarak birkaç temel seçeneğiniz var:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Standart maç biletlerini doğrudan Sevilla FC'nin resmî bilet satış platformundan satın alabilirsiniz. Biletler genellikle maçın başlamasından yaklaşık 5 ila 7 gün önce genel satışa çıkar. Maçın biletleri tükenmiş görünüyorsa, kombine sahiplerinin kullanmayacakları koltukları sık sık yeniden kulübe devrettiği maç öncesindeki yaklaşık 48 saatlik dönemde tekrar kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse, genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır. Taraftarlar arasındaki yeniden satışlarda fiyatlar değişebilir; bu nedenle bilet alacağınız platformun hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Sevilla-Deportivo Alavés LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Sevilla-Deportivo Alavés LaLiga maçının, kulübün resmî satış kanalları ve ikincil bilet pazarındaki bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş / standart koltuklar: Satın alınan standart biletler, tribün seviyesi ve blok konumuna göre genellikle 30 ila 90 € arasında değişiyor.

Ana tribün (Preferencia): Ana tribünün alt veya orta katlarında, üstü kapalı bölümde yer alan ayrıcalıklı koltukların fiyatı 90 ila 250 € ve üzeri .

VIP ve ağırlama paketleri: Minderli koltuk, özel salona erişim ve yiyecek-içecek hizmeti sunan resmî kurumsal paketlerin fiyatı genellikle 150 ila 500 € ve üzeri .

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre satışa sunuyor:

En düşük yeniden satış fiyatları: Bu maçta üst katlardan veya kale arkası tribünlerinden biletlerin başlangıç fiyatı yaklaşık 40 ila 55 € .

Ortalama piyasa fiyatı: Farklı tribün bölümlerinde ortalama fiyat yaklaşık 195 ila 210 € .

Yan tribün ve ayrıcalıklı koltukların yeniden satış fiyatları: Yan tribünlerde veya alt katlarda daha iyi konumdaki koltuklar, maç günü yaklaştıkça mevcut bilet sayısına ve talebe bağlı olarak genellikle 125 ila 240 € ve üzeri fiyatlarla satılıyor.

Sevilla-Deportivo Alavés LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sevilla ve Deportivo Alavés'in form durumu

Sevilla, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya istikrarsız bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında Aston Villa'ya hazırlık karşılaşmasında 1-3 yenilen Sevilla, bundan önce de LaLiga'da Barcelona'ya 1-3 mağlup olmuştu. Olumlu tarafta ise üst üste oynadığı lig maçlarında Deportivo de A Coruna'yı deplasmanda, Valencia'yı da evinde 1-0 yendi. Sevilla, bu beş maçta dört gol atıp sekiz gol yedi.

Alavés de son beş LaLiga maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle istikrarsız bir performans sergiledi. Son maçında Athletic Bilbao ile golsüz berabere kalırken, en ağır sonucu Valencia karşısındaki 1-0'lık mağlubiyetti. Bu dönemin en dikkat çekici performansı ise Osasuna karşısındaki 5-2'lik galibiyet oldu. Konuk ekip, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi.

Sevilla-Deportivo Alavés: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2026'da karşılaştı. Sanchez Pizjuan'da oynanan LaLiga maçı 1-1 berabere bitti. Bundan önce Alavés, Aralık 2025'teki Kral Kupası maçında Sevilla'yı 1-0 yenmişti. Aralarındaki son beş maçta iki takım da ikişer galibiyet aldı, bir maç berabere bitti. Attıkları gol sayıları da birbirine yakın.