Schalke 04, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da VfB Stuttgart'ı ağırlayacak.

İki takımın 25 Şubat 2023'te oynadığı son resmî maçta FC Schalke 04, VELTINS-Arena'da Stuttgart'ı 2-1 mağlup etmişti. Schalke'nin bu iç saha galibiyetinden önce ise takımlar, 2022-23 Bundesliga sezonunun ilk aylarında Stuttgart'ta oynanan maçta 1-1 berabere kalmıştı.

Schalke 04 ile VfB Stuttgart maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Schalke 04 - VfB Stuttgart Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Schalke 04 ile VfB Stuttgart, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da karşılaşacak.

Bundesliga - Hafta 10 21 Kas 2026 - 12:30 VELTINS-Arena

Schalke 04 - VfB Stuttgart Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

FC Schalke 04 ile VfB Stuttgart arasında VELTINS-Arena'da oynanacak Bundesliga maçına bilet almak için genellikle birkaç temel seçeneğiniz var:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışları: En doğrudan ve güvenilir seçenek, biletleri FC Schalke 04 veya VfB Stuttgart'ın resmî çevrim içi bilet platformlarından almak. Kulüp üyeleri ve diğer taraftarlar, satış aşamasına ve bilet bulunurluğuna bağlı olarak standart satış fiyatlarından bilet alabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Schalke 04 - VfB Stuttgart Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

FC Schalke 04 ile VfB Stuttgart arasında oynanacak Bundesliga maçının bilet fiyatları, biletlerin kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı alındığına göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyir alanları (Stehplätze): VELTINS-Arena'daki genel girişe açık ayakta seyir bölümleri için resmî satış fiyatları genellikle 15 ila 20 € arasında değişiyor.

VELTINS-Arena'daki genel girişe açık ayakta seyir bölümleri için resmî satış fiyatları genellikle arasında değişiyor. Standart oturma kategorileri (Sitzplätze): Resmî satış fiyatları, kategoriye, blok konumuna ve rakibin kategorisine bağlı olarak genellikle 26 ila 62 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlar, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Alt kat ve yeniden satıştaki genel girişli ayakta seyir biletleri: Fiyatlar, bilet bulunurluğuna ve bölümün tam konumuna bağlı olarak yaklaşık 80 ila 140 € seviyesinden başlıyor.

Fiyatlar, bilet bulunurluğuna ve bölümün tam konumuna bağlı olarak yaklaşık seviyesinden başlıyor. Uzun kenar ve premium koltukların yeniden satışı: Talebin daha yüksek olduğu bloklardaki veya uzun kenar görüşüne sahip koltuklardaki biletler 150 € ile 270 €'nun üzerinde fiyatlara satılıyor. Premium ağırlama hizmeti sunan veya orta bölümde bulunan koltukların fiyatları daha da yükselebiliyor.

Schalke 04 - VfB Stuttgart Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Schalke 04 ve VfB Stuttgart'ın form durumu

Schalke 04, son üç Bundesliga maçında iki yenilgi ve bir beraberlik alarak bu karşılaşmaya formsuz çıkıyor. Ligdeki son maçında Mainz 05'e 1-0 yenilen Schalke, bir önceki maçında da Freiburg'a 2-1 mağlup olmuştu. Son beş maçındaki tek olumlu sonuçlar, Austria Lustenau ve Oberhausen karşısında hazırlık maçlarında aldığı iki galibiyetti. Muslic'in ekibi istikrarlı sonuçlar almakta zorlandı ve bu maçtan puan çıkarmak için daha etkili bir performansa ihtiyaç duyacak.

Stuttgart'ın son beş maçında ise sonuçlar daha değişken. VfB, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava deplasmanında 3-0, Bundesliga'da da Paderborn karşısında 2-0 kazandı. Ancak son maçında Hamburger SV'ye 1-0 yenildi ve bu beş maçlık süreçte daha önce Borussia Dortmund'a da 1-0 mağlup oldu. Stuttgart bu beş maçta sekiz gol atıp iki gol yedi. Bu tablo, hücumda etkili olabilen ancak henüz tam anlamıyla istikrar yakalayamayan bir takıma işaret ediyor.

Schalke 04 - VfB Stuttgart: Son karşılaşmalar

İki kulübün Bundesliga'daki son karşılaşması 25 Şubat 2023'te oynandı ve Schalke sahasında 2-1 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Stuttgart iki, Schalke ise bir galibiyet aldı; iki maç berabere bitti. İki takım arasındaki sonuçlar, bu maçların genellikle çekişmeli geçtiğini ve taraflardan hiçbirinin diğerine karşı belirgin bir üstünlük kuramadığını gösteriyor.