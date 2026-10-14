Schalke 04, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü RB Leipzig'i Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da ağırlayacak.

Schalke'nin Bundesliga'dan uzak kaldığı dönem öncesindeki son lig karşılaşmalarında Leipzig, 2022-23 sezonunda Red Bull Arena'da aldığı 4-2'lik galibiyet ve Gelsenkirchen'deki 6-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere güçlü bir performans sergiledi. Schalke'nin Leipzig'e karşı son resmî galibiyeti ise Ocak 2023'te deplasmanda aldığı 1-0'lık sonuçtu.

Schalke 04 - RB Leipzig maçına bilet almak için bilmeniz gerekenleri, biletleri nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını GOAL anlatıyor.

Schalke 04 - RB Leipzig Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Schalke 04 - RB Leipzig maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 8 31 Eki 2026 - 10:30 VELTINS-Arena

Schalke 04 - RB Leipzig Bundesliga maçına bilet nasıl alınır?

FC Schalke 04 ile RB Leipzig arasında oynanacak Bundesliga maçına bilet almak için birkaç temel seçenek bulunuyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî S04 bilet satış sitesi: Biletler doğrudan Schalke 04'ün resmî çevrim içi platformundan satın alınabilir. Kulüp üyelerinin öncelikli satın alma hakkı olduğunu unutmayın. Schalke'nin geniş taraftar kitlesi nedeniyle yoğun ilgi gören maçların biletleri, genel satışa çıkmadan önce bu özel satış aşamasında sık sık tükeniyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Schalke 04 - RB Leipzig Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

FC Schalke 04 ile RB Leipzig arasındaki Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil piyasadan mı satın alındığına göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Ayakta seyir alanı (ayakta seyir / taraftar tribünü): Ev sahibi taraftarların kale arkasındaki bölümünde 15 ila 20 €.

Standart oturma kategorileri (Kategori 3 & 4 - üst tribün): Üst tribün blokları ve köşeden görüş sunan koltuklar için 26 ila 45 €.

Standart oturma kategorileri (Kategori 1 & 2 - alt/orta tribünler): Sahanın uzun kenarında, üst düzey görüş sunan koltuklar için 50 ila 62 €.

VIP & ağırlama paketleri: Özel salon erişimi ve minderli üst düzey koltuklar için 150 ila 400 € ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet satış platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

En uygun fiyatlı / üst tribün yeniden satış biletleri: Mevcut bilet sayısına ve talepteki değişimlere bağlı olarak yaklaşık 35 ila 75 € başlangıç fiyatıyla satışa sunulur.

İkincil piyasada ortalama fiyat: Yoğun ilgi gören maçın tarihi yaklaştıkça standart koltuklar için fiyatlar genellikle 250 ila 350 € ve üzeri arasında değişir.

Üst düzey alt tribün & VIP yeniden satış biletleri: Bloka, sahaya yakınlığa ve biletlerin azlığına bağlı olarak 500 ila 1.000 € ve üzeri .

Schalke 04 - RB Leipzig Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Schalke 04 ve RB Leipzig'in form durumu

Schalke, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak yedi puan topladı. Son maçında Oberhausen'i hazırlık karşılaşmasında 5-2 yenerken Bundesliga'daki son maçında Elversberg ile 0-0 berabere kaldı. Sezonun ilk gününde Augsburg karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi, bu dönemdeki tek lig mağlubiyeti olmayı sürdürüyor. O tarihten bu yana gelen peş peşe beraberlikler ve galibiyetler, takımın Bundesliga'ya uyum sağlamaya başladığına işaret ediyor.

Leipzig, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son olarak Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e 2-0 yenildi; bundan önceki lig maçında ise Hamburger SV'yi 5-0 mağlup etti. Leipzig bu beş maçta on gol atıp sekiz gol yedi. Bu tablo, takımın hem hücumdaki üretkenliğini hem de savunmadaki kırılganlığını yansıtıyor.

Schalke 04 - RB Leipzig: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mayıs 2023'te karşılaştı ve Leipzig, evindeki Bundesliga maçını 4-2 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Leipzig dört, Schalke ise bir galibiyet aldı. Leipzig bu beş maçta 18 gol atıp yalnızca beş gol yedi. Schalke'nin tek galibiyeti, Ocak 2023'te aldığı 1-0'lık sonuçtu.