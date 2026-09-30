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Schalke 04 - Mainz 05 maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Schalke 04
Mainz 05
Bundesliga

Schalke 04, Bundesliga'da Mainz 05 ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Schalke 04, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın 5 Mayıs 2023'teki son karşılaşması, Schalke'nin Bundesliga'da deplasmanda aldığı 3-2'lik galibiyetle oldukça keyifli geçmişti. Schalke, Kasım 2022'de VELTINS-Arena'daki son iç saha buluşmasında da 1-0'lık dar bir galibiyet almıştı.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil, Schalke 04 - Mainz 05 maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Schalke 04 - Mainz 05 Bundesliga maçı ne zaman?

Schalke 04 - Mainz 05 maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da oynanacak.

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Bundesliga - Hafta 6
VELTINS-Arena

Schalke 04 - Mainz 05 Bundesliga biletleri nasıl alınır?

VELTINS-Arena'daki Schalke 04 - Mainz 05 maçı için bilet almak adına kulübün resmi satış kanallarını ya da ikincil bilet pazarlarını kullanabilirsiniz.

Resmi kulüp bilet satış noktaları

  • FC Schalke 04 Resmi Bilet Mağazası: İç saha maçları için ana bilet kaynağıdır. Biletler aşamalı olarak satışa çıkar ve önce kulüp üyelerine sunulur, koltuk kalması halinde daha sonra genel satışa açılır.
  • Schalke 04 Resmi İkincil Pazar (Ticketbörse): Normal biletlerin tükenmesi halinde üyeler ve taraftarlar, Schalke'nin resmi bilet platformu üzerinden doğrulanmış ve nominal değerden yeniden satılan biletleri doğrudan satın alabilir.
  • Mainz 05 Deplasman Kontenjanı: Deplasman takımını destekleyen taraftarlar, resmi Mainz 05 bilet portalı üzerinden deplasman tribünü için kayıt yaptırıp bilet satın alabilir.

İkincil bilet pazarları

  • StubHub gibi ikincil bilet platformlarında üçüncü taraf satıcıların elindeki kalan koltuklar listelenir. İkincil pazarlardaki fiyatlar, maça olan talebe bağlı olarak çoğu zaman nominal değerin üzerine de çıkabilir, altına da inebilir.

Schalke 04 - Mainz 05 Bundesliga biletleri ne kadar?

VELTINS-Arena'daki FC Schalke 04 Bundesliga iç saha maçları için resmi nominal bilet fiyatları, koltuk kategorisine, taraftar statüsüne ve yaş grubuna bağlı olarak genellikle 18,50 € ile 68,00 € arasında değişir.

Resmi bilet fiyatları (nominal değer)

  • Ayakta seyir alanı (Kategori 5):
    • Yetişkin: 18,50 € (üye olmayanlar) / 17,50 € (üyeler)
    • Genç / Çocuk: 9,00 € - 12,00 €
  • Standart oturma yerleri (Kategori 3 ve 4):
    • Yetişkin: 31,00 € - 37,00 €
    • İndirimli / Genç: 20,00 € - 25,00 €
  • Premium oturma yerleri (Kategori 0, 1 ve 2):
    • Yetişkin: 48,00 € - 68,00 €
    • İndirimli / Genç: 32,50 € - 52,00 €

İkincil piyasa fiyatları

  • Resmi yeniden satış platformu (S04 Ticketbörse): Orijinal nominal değerle sınırlıdır (18,50 € - 68,00 €) ve buna standart hizmet ücretleri eklenir.
  • Üçüncü taraf yeniden satış platformları: Biletlerin kulübün resmi kanalları üzerinden tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar genel giriş biletleri için genellikle 53,00 € ile 169,00 €+ seviyesinden başlar.

Schalke 04 - Mainz 05 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Schalke 04 - Mainz 05 form durumu

Schalke 04, son beş resmi maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu, Bundesliga'da Bayern Münih karşısında alınan 0-0'lık beraberlikti; bu da şampiyonluk favorilerine karşı güçlü bir savunma performansı anlamına geliyordu. Bundan önce sezonun açılış gününde Augsburg'a 3-0 kaybettiler. Schalke, DFB-Pokal'daki Hallescher FC eşleşmesini ise 5-2 kazanmayı başardı, ancak sezon öncesindeki iki hazırlık maçı Real Madrid ve Atalanta karşısında 3-0'lık yenilgilerle sona erdi. Bu beş maçta Schalke yedi gol attı ve kalesinde dokuz gol gördü.

Mainz 05 ise mükemmel bir form grafiği yakaladı; son beş resmi maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Takımın son maçı, Hamburger SV karşısında Bundesliga'da alınan etkileyici 5-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Ayrıca DFB-Pokal'da VfB Krieschow'u 9-0 yendiler ve sezon öncesindeki iki hazırlık maçını da Bournemouth ile Paris FC karşısında kazandılar. Kazanamadıkları tek maç, Bundesliga'nın açılış haftasında Paderborn ile oynadıkları 0-0'lık beraberlikti. Mainz bu beş maçta 19 gol attı ve sadece bir gol yedi.

S04

S04 - Form

FCA
K3-0
FCB
B0-0
FCU
K1-3
ELV
B0-0
RWO
K2-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
M05

M05 - Form

KRI
K0-9
SCP
B0-0
HSV
K0-5
SGE
K1-3
BMG
K3-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
19/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Schalke 04 - Mainz 05: Son karşılıklı maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 5 Mayıs 2023'te Bundesliga'da oynandı ve Schalke 04, Mainz 05 deplasmanında 3-2 kazandı. Bundan önce Schalke, Kasım 2022'de sahasında Mainz'e karşı 1-0 kazanmıştı. Bundesliga'da iki takım arasında oynanan son beş karşılaşmada Schalke iki, Mainz bir galibiyet aldı, iki maç da berabere bitti. Bu beş maçta toplam 13 gol atıldı.

Kafa Kafaya

Schalke 04ÇizimMainz 05
2
3
0
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
3
MS
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
MS
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
MS
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
MS
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
MS
6Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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