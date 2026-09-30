Schalke 04 - Mainz 05 maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Schalke 04, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın 5 Mayıs 2023'teki son karşılaşması, Schalke'nin Bundesliga'da deplasmanda aldığı 3-2'lik galibiyetle oldukça keyifli geçmişti. Schalke, Kasım 2022'de VELTINS-Arena'daki son iç saha buluşmasında da 1-0'lık dar bir galibiyet almıştı.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil, Schalke 04 - Mainz 05 maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Schalke 04 - Mainz 05 Bundesliga maçı ne zaman?

Schalke 04 - Mainz 05 maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 6 17 Eki 2026 - 09:30 VELTINS-Arena

Schalke 04 - Mainz 05 Bundesliga biletleri nasıl alınır?

VELTINS-Arena'daki Schalke 04 - Mainz 05 maçı için bilet almak adına kulübün resmi satış kanallarını ya da ikincil bilet pazarlarını kullanabilirsiniz.

Resmi kulüp bilet satış noktaları

FC Schalke 04 Resmi Bilet Mağazası: İç saha maçları için ana bilet kaynağıdır. Biletler aşamalı olarak satışa çıkar ve önce kulüp üyelerine sunulur, koltuk kalması halinde daha sonra genel satışa açılır.

Schalke 04 Resmi İkincil Pazar (Ticketbörse): Normal biletlerin tükenmesi halinde üyeler ve taraftarlar, Schalke'nin resmi bilet platformu üzerinden doğrulanmış ve nominal değerden yeniden satılan biletleri doğrudan satın alabilir.

Mainz 05 Deplasman Kontenjanı: Deplasman takımını destekleyen taraftarlar, resmi Mainz 05 bilet portalı üzerinden deplasman tribünü için kayıt yaptırıp bilet satın alabilir.

İkincil bilet pazarları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında üçüncü taraf satıcıların elindeki kalan koltuklar listelenir. İkincil pazarlardaki fiyatlar, maça olan talebe bağlı olarak çoğu zaman nominal değerin üzerine de çıkabilir, altına da inebilir.

Schalke 04 - Mainz 05 Bundesliga biletleri ne kadar?

VELTINS-Arena'daki FC Schalke 04 Bundesliga iç saha maçları için resmi nominal bilet fiyatları, koltuk kategorisine, taraftar statüsüne ve yaş grubuna bağlı olarak genellikle 18,50 € ile 68,00 € arasında değişir.

Resmi bilet fiyatları (nominal değer)

Ayakta seyir alanı (Kategori 5):

Yetişkin: 18,50 € (üye olmayanlar) / 17,50 € (üyeler) Genç / Çocuk: 9,00 € - 12,00 €

Standart oturma yerleri (Kategori 3 ve 4):

Yetişkin: 31,00 € - 37,00 € İndirimli / Genç: 20,00 € - 25,00 €

Premium oturma yerleri (Kategori 0, 1 ve 2):

Yetişkin: 48,00 € - 68,00 € İndirimli / Genç: 32,50 € - 52,00 €



İkincil piyasa fiyatları

Resmi yeniden satış platformu (S04 Ticketbörse): Orijinal nominal değerle sınırlıdır ( 18,50 € - 68,00 € ) ve buna standart hizmet ücretleri eklenir.

Üçüncü taraf yeniden satış platformları: Biletlerin kulübün resmi kanalları üzerinden tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar genel giriş biletleri için genellikle 53,00 € ile 169,00 €+ seviyesinden başlar.

Schalke 04 - Mainz 05 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Schalke 04 - Mainz 05 form durumu

Schalke 04, son beş resmi maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu, Bundesliga'da Bayern Münih karşısında alınan 0-0'lık beraberlikti; bu da şampiyonluk favorilerine karşı güçlü bir savunma performansı anlamına geliyordu. Bundan önce sezonun açılış gününde Augsburg'a 3-0 kaybettiler. Schalke, DFB-Pokal'daki Hallescher FC eşleşmesini ise 5-2 kazanmayı başardı, ancak sezon öncesindeki iki hazırlık maçı Real Madrid ve Atalanta karşısında 3-0'lık yenilgilerle sona erdi. Bu beş maçta Schalke yedi gol attı ve kalesinde dokuz gol gördü.

Mainz 05 ise mükemmel bir form grafiği yakaladı; son beş resmi maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Takımın son maçı, Hamburger SV karşısında Bundesliga'da alınan etkileyici 5-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Ayrıca DFB-Pokal'da VfB Krieschow'u 9-0 yendiler ve sezon öncesindeki iki hazırlık maçını da Bournemouth ile Paris FC karşısında kazandılar. Kazanamadıkları tek maç, Bundesliga'nın açılış haftasında Paderborn ile oynadıkları 0-0'lık beraberlikti. Mainz bu beş maçta 19 gol attı ve sadece bir gol yedi.

Schalke 04 - Mainz 05: Son karşılıklı maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 5 Mayıs 2023'te Bundesliga'da oynandı ve Schalke 04, Mainz 05 deplasmanında 3-2 kazandı. Bundan önce Schalke, Kasım 2022'de sahasında Mainz'e karşı 1-0 kazanmıştı. Bundesliga'da iki takım arasında oynanan son beş karşılaşmada Schalke iki, Mainz bir galibiyet aldı, iki maç da berabere bitti. Bu beş maçta toplam 13 gol atıldı.