Schalke 04, 20 Eylül 2026 Pazar günü Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da Elversberg'i konuk edecek.

İki takımın Nisan 2026'daki son karşılaşmasında Schalke, Elversberg deplasmanında 2-1'lik zorlu bir galibiyet aldı. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran Schalke, kendi sahasında üç puanı almak için ateşli taraftar desteğinden yararlanmayı hedefleyecek.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil, Schalke 04 - Elversberg maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Schalke 04 - Elversberg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Schalke 04 - Elversberg maçı, Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da oynanacak ve bu Bundesliga maç haftası için başlama saati planlandı.

Bundesliga - Hafta 4 20 Eyl 2026 - 11:30 VELTINS-Arena

Schalke 04 - Elversberg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da oynanacak Schalke 04 - Elversberg Bundesliga maçı için bilet almak adına birkaç yöntem bulunuyor:

FC Schalke 04 Resmi Bilet Mağazası (Ana iç saha biletleri): FC Schalke 04'ün resmi çevrim içi bilet mağazası, VELTINS-Arena'daki maçlar için iç saha biletleri satın almanın temel seçeneğidir. Biletler genellikle önce Schalke kulüp üyelerine satışa çıkar, koltuk kalması halinde daha sonra genel satış yapılır.

S04 Ticketbörse (Resmi yeniden satış pazarı): Ana platformda standart koltukların tükenmesi halinde Schalke, Ticketbörse adlı resmi bir ikincil pazar işletiyor. Maça katılamayan kombine sahipleri, koltuklarını burada güvenli şekilde listeleyerek nominal fiyat üzerinden satışa sunuyor.

SV Elversberg Resmi Bilet Mağazası (Deplasman taraftarları): Misafir takım taraftar bloğunda oturmak isteyen taraftarların biletlerini doğrudan SV Elversberg'in resmi bilet portalı üzerinden satın alması gerekiyor. Bu deplasman tribünü kontenjanları, Elversberg'in taraftar ve üye önceliklerine göre dağıtılıyor.

İkincil bilet platformları (Alternatif yeniden satış): StubHub gibi üçüncü taraf pazar yerlerinde yeniden satışa çıkarılmış biletler listeleniyor. İkincil pazardaki fiyatlar çoğu zaman talebe göre değişiyor ve resmi nominal değerin üzerine çıkabiliyor.

Schalke 04 - Elversberg Bundesliga biletleri ne kadar?

Schalke 04 - Elversberg maçının bilet fiyatları, biletleri resmi kulüp kanalları üzerinden mi yoksa ikincil piyasadaki yeniden satış yoluyla mı aldığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor:

Ayakta seyirci biletleri (Stehplatz): VELTINS-Arena'da resmi nominal fiyatlı ayakta seyirci biletleri genellikle 15 € ile 20 € arasında değişiyor.

Standart oturma yeri biletleri (Sitzplatz): Normal 1 ila 4. kategori oturma yeri biletleri, koltuğun konumuna ve stadın katmanına bağlı olarak 26 € ile 62 € arasında değişiyor.

Resmi ikincil pazar (S04 Ticketbörse): Schalke'nin resmi bilet değişim platformu üzerinden satılan yeniden satış biletleri kesin olarak orijinal nominal fiyatla sınırlandırılıyor, bu nedenle 15 € ile 62 € aralığında ödeme yapmayı bekleyin.

Üçüncü taraf yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde bilet fiyatları talebe göre değişiyor ve genel olarak 53 € ile 150 €+ arasında seyrediyor.

Schalke 04 - Elversberg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Schalke 04 - Elversberg form durumu

Schalke 04, son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması, 24 Ağustos'ta DFB-Pokal'da Hallescher FC karşısında uzatmalara giden 2-5'lik bir galibiyet oldu. Bundan önce Schalke, sezon öncesi hazırlık maçlarında Real Madrid ve Atalanta'ya karşı üst üste 0-3'lük yenilgiler yaşamıştı. Schalke'nin diğer üç galibiyeti Hessen Kassel (5-0), Fagiano Okayama FC (3-1) ve Halle'deki kupa maçına karşı geldi. Schalke bu beş maçta 10 gol atarken 14 gol yedi.

Elversberg ise bu maça son beş karşılaşmasında aldığı dört galibiyet ve bir beraberlikle geliyor. 22 Ağustos'ta DFB-Pokal'da MSV Duisburg'u 3-1 mağlup eden takım, Strasbourg karşısında alınan 5-2'lik galibiyet ve Lorient önündeki 4-1'lik zaferi içeren bir serinin ardından bu sonucu aldı. Puan kaybettikleri tek maç, Mallorca ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma oldu. Elversberg bu beş maçta 14 gol atıp beş gol yedi; bu tablo takımın hücumda güçlü bir form yakaladığını gösteriyor.

Schalke 04 - Elversberg: Son karşılıklı maçlar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 12 Nisan 2026'da oynandı; Elversberg, 2. Bundesliga'da Schalke'yi konuk etti ve sahadan 1-2 mağlup ayrıldı. Son beş karşılaşmada Schalke üç kez kazanırken, bir maç berabere bitti ve bir kez de Elversberg galip geldi. Schalke, 8 Kasım 2025'te sahasında da 1-0 kazanmıştı. Elversberg'in bu süreçteki tek galibiyeti ise Mayıs 2025'te kendi sahasında Schalke'yi 1-2 yendiği maçta geldi. İki kulüp bu beş karşılaşmada toplam 11 gol attı.

Schalke 04 - Elversberg puan durumu

Bundesliga puan tablosunda Schalke 04 şu anda 15. sırada yer alırken, Elversberg yedinci basamakta bulunuyor.