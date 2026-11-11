Schalke 04, 6 Aralık 2026 Pazar günü Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

Schalke'nin Bundesliga'dan uzak kaldığı dönemden önceki son lig karşılaşmalarında üstünlük Borussia Dortmund'daydı. Dortmund, iki takım arasındaki son birkaç maçta yenilmedi. Son karşılaşmaları Mart 2023'te VELTINS-Arena'da oynandı. Schalke'nin iki kez geriye düşmesine rağmen beraberliği yakaladığı mücadele 2-2 sona erdi.

Schalke 04-Borussia Dortmund maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Schalke 04-Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Schalke 04-Borussia Dortmund maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 12 6 Ara 2026 - 09:30 VELTINS-Arena

Schalke 04-Borussia Dortmund Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Schalke 04-Borussia Dortmund Bundesliga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: FC Schalke 04'ün resmî bilet portalından veya üyelere ayrılan satış dönemlerinde doğrudan bilet almak, VELTINS-Arena'da yer edinmenin en güvenli ve biletin ilk satış fiyatını ödemeyi sağlayan yoludur.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Schalke 04-Borussia Dortmund Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Schalke 04-Borussia Dortmund Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Ayakta seyirci alanları: Genellikle yaklaşık 15 € ile 20 € arasında.

Genellikle yaklaşık arasında. Standart oturma kategorileri (üst ve alt tribünler): Genellikle yaklaşık 35 € ile 85 € arasında.

Genellikle yaklaşık arasında. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 300 €'nun oldukça üzerinden başlayıp 1.000 €'nun üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Genel giriş ve üst tribün biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle 200 € civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Orta tribün ve saha kenarı görüş açısına sahip koltuklar: Fiyatlar genellikle 450 € ile 600 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium ve VIP biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar sıklıkla 1.000 €'dan başlayıp 1.500 €'nun üzerine çıkıyor.

Schalke 04-Borussia Dortmund Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Schalke 04 ve Borussia Dortmund'un form durumu

Schalke 04 son haftalarda ciddi sıkıntılar yaşadı. Tüm kulvarlardaki son beş maçında bir beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da RB Leipzig'e 2-0 yenildi; DFB-Pokal'da ise Dynamo Dresden'a mağlup oldu. Schalke bu beş maçta yalnızca üç gol atarken altı gol yedi.

Borussia Dortmund ise çok daha iyi bir form durumuyla geliyor. Son beş resmî maçının dördünü kazanıp birinde berabere kaldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'i 2-1 yendi; Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Dortmund bu beş karşılaşmada dokuz gol attı, yedi gol yedi.

Schalke 04-Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Mart 2023'te VELTINS-Arena'da oynanan Bundesliga maçında 2-2 sona erdi. Verilerde yer alan son beş karşılaşmada Borussia Dortmund üç galibiyet ve bir beraberlikle üstünlük kurarken Schalke hiç galibiyet alamadı. Dortmund, Mayıs 2020'deki 4-0'lık ve aynı yılın ekim ayındaki 3-0'lık galibiyetleri de dâhil olmak üzere bu dönemde rakibinden çok daha fazla gol attı.