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Schalke 04 - Bayern Münih maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Schalke 04
Bayern Münih
Bundesliga

Schalke 04, Bundesliga'da Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Schalke 04, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da Bayern Münih'i konuk edecek.

2. hafta mücadelesi, Schalke'ye üst düzey futbola dönüşünün ardından sezonun başında kendi sahasında güçlü bir mesaj verme adına zorlu bir fırsat sunuyor. Geçmiş ise açık şekilde konuk ekipten yana, çünkü Bayern Münih, Schalke'ye karşı oynadığı son beş maçı da kazanırken bu karşılaşmalarda 21 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi.

Bırakın GOAL, Schalke 04 - Bayern Münih maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, onları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Schalke 04 - Bayern Münih Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Schalke 04, Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da Bayern Münih'i ağırlayacak; başlama saati ise maç tarihine daha yakın bir zamanda netlik kazanacak.

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Bundesliga - Hafta 2
VELTINS-Arena

Schalke 04 - Bayern Münih Bundesliga biletleri nasıl alınır?

5 Eylül 2026'da VELTINS-Arena'da oynanacak Schalke 04 - Bayern Münih maçı için bilet satın almak adına:

  • Resmî Schalke 04 Bilet Mağazası: Ev sahibi tribününe yönelik birincil biletler doğrudan Schalke'nin resmî bilet satış portalı üzerinden dağıtılır.
  • FC Bayern Münih Bilet Portalı: Deplasman taraftarlarına ayrılan biletler, Bayern Münih'in resmî deplasman bilet sistemi üzerinden tahsis edilir.
  • Resmî Bilet Değişim Platformu: Kulüp, kombine sahiplerinin tek maçlık biletleri liste fiyatı üzerinden yeniden sattığı resmî bir yeniden satış platformu (Ticketbörse) işletmektedir.
  • İkincil pazar yerleri: İkincil seçeneklere StubHub gibi platformlar üzerinden göz atılabilir.

Schalke 04 - Bayern Münih Bundesliga biletleri ne kadar?

5 Eylül 2026'da VELTINS-Arena'da oynanacak Schalke 04 - Bayern Münih Bundesliga maçı için bilet fiyatları, İngiliz sterlinine çevrilmiş hâliyle şöyle:

  • Resmî genel giriş biletleri (iç saha ve deplasman): Standart birincil piyasa biletleri yaklaşık £13 ile £60+ arasında değişiyor; ayakta seyirci bölümleri, örneğin Schalke'nin Nordkurve'si, en düşük fiyatları sunarken merkezi kategorideki koltuklar üst fiyat bandında yer alıyor.
  • İkincil piyasa ilanları:StubHub gibi yeniden satış toplayıcılarında ikincil biletler şu anda, stadyumdaki konum ve anlık talebe bağlı olarak, £125 ile £153 arasında başlıyor.
  • Premium ve ağırlama kategorileri: Premium oturma seçenekleri ve doğrulanmış ikincil satıcı e-biletleri £245+ seviyesinin üzerine çıkabiliyor.

Schalke 04 - Bayern Münih Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Schalke 04 - Bayern Münih form durumu

Schalke, yeni Bundesliga sezonuna son beş maçında aldığı üç galibiyet ve iki yenilgilik karışık bir hazırlık dönemi performansıyla giriyor. Son maçında Real Madrid'e 3-0 kaybetti, ağustos ayının başlarında da Atalanta'ya aynı skorla mağlup oldu. Bu yenilgilerden önce Schalke, Hessen Kassel karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet ve Fagiano Okayama FC'ye karşı kazandığı 3-1'lik maç da dahil olmak üzere üst üste üç galibiyet elde etti. Söz konusu beş maçta 10 gol atarken kalesinde dokuz gol gördü.

Bayern Münih ise sezona hazırlık dönemindeki beş maçının tamamını kazanmış olarak giriyor. Son sonucu 18 Ağustos'ta FC Heidenheim karşısında aldığı 4-2'lik galibiyet oldu; RB Leipzig'e karşı 3-1 kazandığı maçın ardından Aston Villa ve Jeju SK karşısında da galibiyetler geldi. En dikkat çekici sonucu ise amatör ekip FC Rottach-Egern'i 15-0 mağlup etmesiydi. Bayern, bu beş maçta 24 gol attı ve beş gol yedi.

S04

S04 - Form

HES
K0-5
ATA
K0-3
RMA
K0-3
HAL
K2-5
FCA
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
1/5
FCB

FCB - Form

RBL
K3-1
HDH
K2-4
BVB
K1-2
VFB
K5-1
OSN
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Schalke 04 - Bayern Münih: Son kafa kafaya rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Mayıs 2023'te oynandı ve Bayern Münih, Münih'te 6-0 kazandı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Bayern beş galibiyetin tamamını aldı, Schalke ise bu maçların dördünde gol atamadı. Bayern bu seride 21 gol atıp hiç gol yemezken, buna Eylül 2020'deki 8-0'lık galibiyet de dahil.

Kafa Kafaya

Schalke 04ÇizimBayern Münih
0
0
5
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
6
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
MS
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
MS
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
4
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
8
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
MS
DFB Kupası
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
0Attığı Gol21
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı0/5

Schalke 04 - Bayern Münih puan durumu

Bu maç öncesinde Bundesliga puan tablosunda Schalke 04 15. sırada yer alırken Bayern Münih üçüncü basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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