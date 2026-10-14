San Lorenzo de Almagro, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Newell’s Old Boys’u, Arjantin genelinde El Nuevo Gasómetro adıyla bilinen Estadio Pedro Bidegain’de ağırlayacak. Maçın başlama saati 19.15 ART (yerel saat) olarak belirlendi.

San Lorenzo-Newell's Old Boys Liga Profesional maçı ne zaman başlayacak?

Liga Profesional - Hafta 14 24 Eki 2026 - 18:15

San Lorenzo-Newell's Old Boys maçına bilet nasıl alınır?

Resmî çevrim içi satışlar ( San Lorenzo App ): Öncelikle kulüp üyeleri ( socios ) ayakta seyir alanları ( populares ) için yer ayırtabilir veya indirimli tribün koltukları ( plateas ) satın alabilir. Kalan koltuklar ise maçın başlamasından 48 ila 72 saat önce çevrim içi olarak genel satışa ( invitados ) açılır.

Fiziksel bilet gişeleri: Biletler, maçtan önceki günlerde kulübün Boedo’daki merkezinden (Avenida La Plata 1782) veya maçın başlamasından yaklaşık dört saat önce açılan Avenida Varela ve Perito Moreno’daki stadyum gişelerinden alınabilir.

Maç günü tur paketleri ve ikincil bilet platformları: Yurt dışından gelen ziyaretçiler, futbol turu acentelerinden koltuk, maç günü rehberliği ve gidiş-dönüş ulaşım içeren paketler ayırtabilir ya da doğrulanmış ikincil bilet platformlarından yeniden satışa sunulan biletleri satın alabilir.

San Lorenzo-Newell's Old Boys Liga Profesional maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

San Lorenzo ve Newell's Old Boys'un form durumu

San Lorenzo, Liga Profesional’daki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Deportivo Riestra’yı evinde 1-0 yenmesi, Defensa y Justicia ve Boca Juniors karşısında üst üste aldığı farklı yenilgilerin ardından takıma bir nebze rahatlama sağladı. Cevapsız beş gol yediği bu iki yenilgi, Insua’nın gidermek isteyeceği savunma zaaflarını ortaya çıkardı. San Lorenzo, söz konusu beş maçta beş gol atıp yedi gol yedi. Bu tablo, takımın hem hücumda hem savunmada hâlâ istikrar aradığını gösteriyor.

Newell's Old Boys, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Gimnasia Mendoza’ya 1-0 yenilen takımın galibiyet hasreti sürdü ve yakaladığı ivme durdu. Bu dönemde Lanus ile golsüz, Velez Sarsfield ile 1-1 berabere kalması, hücumda oyuna ağırlığını koymakta zorlandığını gösteriyor. Kudelka’nın ekibinin bu maçtan puan çıkarabilmesi için deplasmanda Platense’yi 1-0 yendiği maçtaki formunu yeniden yakalaması gerekecek.

San Lorenzo-Newell's Old Boys: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Nisan 2026’da karşılaştı. Newell's’ın Rosario’da San Lorenzo’yu ağırladığı Liga Profesional maçı golsüz sona erdi. Aralarındaki son beş maçta dengeli bir tablo ortaya çıktı: Newell's iki, San Lorenzo bir galibiyet aldı; iki maç ise berabere bitti. Newell's’ın Ekim 2023’teki 3-0’lık galibiyeti, yakın dönemin en farklı sonucu olarak öne çıkıyor. Takımların Temmuz 2024’teki karşılaşmasında ise San Lorenzo 1-1’lik beraberlik elde etti.