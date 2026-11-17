Salzburg, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Sparta Prag'ı Salzburg'daki Red Bull Arena'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki yakın dönemin en dikkat çekici karşılaşması, 18 Eylül 2024'te 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynandı. Sparta Prag, Prag'daki epet ARENA'da oynanan bu maçta Salzburg'u 3-0 mağlup etti.

Salzburg - Sparta Prag maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Salzburg - Sparta Prag Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Salzburg - Sparta Prag maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Salzburg'daki Red Bull Arena'da başlayacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Salzburg - Sparta Prag Avrupa Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Salzburg - Sparta Prag Avrupa Ligi maçı için mevcut bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet platformu: Biletler doğrudan FC Red Bull Salzburg'un resmî bilet platformundan alınabilir. Kulübün satış kriterleri nedeniyle bu maç için bilet satın alırken önceden oluşturulmuş bir hesaba giriş yapmak gerekebilir.

Biletler doğrudan FC Red Bull Salzburg'un resmî bilet platformundan alınabilir. Kulübün satış kriterleri nedeniyle bu maç için bilet satın alırken önceden oluşturulmuş bir hesaba giriş yapmak gerekebilir. Deplasman tribünü biletleri: Maça gidecek Sparta Prag taraftarlarının bilet talepleri ve kontenjanları için genellikle doğrudan kulübün resmî deplasman bileti portalını kullanması gerekir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Salzburg - Sparta Prag Avrupa Ligi biletleri ne kadar?

Salzburg - Sparta Prag Avrupa Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kuzey kale arkası / Taraftar bölümü (ayakta): Fiyatlar 36 € dan başlıyor.

Fiyatlar dan başlıyor. Bullidikidz kale arkası: Tam bilet fiyatı 48 € .

Tam bilet fiyatı . Güney / Kale arkaları alt kat: Tam biletler 54 € .

Tam biletler . Kuzey / Güney / Kale arkaları üst kat: Tam bilet fiyatı 60 € .

Tam bilet fiyatı . Doğu / Batı üst kat (yan tribünler): Tam bilet fiyatları 69 € ile 75 € arasında.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Alt kat / Genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 65 € ile 70 € dan başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık dan başlıyor. Orta fiyat aralığı / Kategori 1 koltuklar: Fiyatlar genellikle 95 € ile 160 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium / VIP yeniden satış: Fiyatlar çoğu zaman 180 € ile 280 € ve üzerine çıkıyor.

Salzburg - Sparta Prag Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Salzburg ve Sparta Prag'ın form durumu

Salzburg, son beş resmî maçında üç galibiyet ve bir mağlubiyet aldı, hiç berabere kalmadı. Son maçında Bundesliga'da Sturm Graz'ı 3-4 mağlup etti. Ayrıca ligde Austria Lustenau'yu 5-1 yendi ve LASK deplasmanından 1-3'lük galibiyetle döndü. Bu süreçteki tek mağlubiyetini Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında 0-2'lik sonuçla aldı. Salzburg, bu beş maçta 15 gol atıp altı gol yedi.

Sparta Prag, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kaldı; Avrupa kupalarındaki Bournemouth maçını ise 1-3 kaybetti. Öncesinde Slovacko'yu 5-1 yendi ve Bohemians 1905 ile 0-0 berabere kaldı. Sparta, bu beş karşılaşmada sekiz gol atıp yedi gol yedi.

Salzburg - Sparta Prag: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 18 Eylül 2024'te Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı. Sparta Prag, evindeki maçı 3-0 kazandı. Bundan önce iki hazırlık maçında karşılaşan takımlar, Temmuz 2024'te 2-2 berabere kaldı; Ocak 2023'te ise Salzburg 2-1 kazandı. Kayıtlardaki üç karşılaşmada iki takımın da birer galibiyeti ve bir beraberliği bulunmasına rağmen Sparta üstünlüğü elinde tutuyor.