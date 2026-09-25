24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoSabah FK
Baku Olimpiya Stadionu
team-logoSlavia Prag
Book Sabah FK vs Slavia Prague Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Sabah FK - Slavia Prag maç biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Sabah FK
Slavia Prag
Şampiyonlar Ligi

Sabah FK, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prague ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Sabah FK, 13 Ekim 2026 Salı günü Bakü'deki Baku Olimpiya Stadionu'nda Slavia Prag'ı konuk ediyor.

İki takım da lig aşamasındaki açılış maçlarını kaybettikten sonra bu karşılaşmaya ana turnuvadaki ilk puanlarını alma hedefiyle çıkıyor. Sabah FK, 1. maç gününde deplasmanda Manchester United'a 4-0 yenilirken, Slavia Prag ise RC Lens karşısında 3-2'lik dar bir mağlubiyet aldı.

GOAL, Sabah FK - Slavia Prag maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar olduklarını sizin için derledi.

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Sabah FK - Slavia Prag maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü Bakü'deki Baku Olimpiya Stadionu'nda başlayacak.

crest
Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Baku Olimpiya Stadionu

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi bileti nasıl alınır?

Sabah FK ile SK Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak adına şu temel seçenekleri ve adımları takip edin:

1. Resmi kulüp gişesi ve internet siteleri

  • Sabah FK resmi kanalları: Ev sahibi kulüp olarak resmi ev sahibi tribünü biletleri, doğrudan Sabah FK'nın ana çevrimiçi bilet satış portalı, resmi kulüp mağazaları veya Azerbaycan'daki yetkili yerel bilet ortakları (iTicket.az gibi) üzerinden satılmaktadır.
  • Slavia Prag deplasman bölümü: Slavia Prag'ı destekleyen ve deplasman taraftarı sektöründe oturmak isteyen taraftarların, deplasman kontenjanını yöneten SK Slavia Prag'ın resmi üye platformu veya kulüp bilet gişesi üzerinden doğrudan bilet satın alması gerekir.

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, resmi birincil kanallardan mı yoksa ikincil bilet platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişir:

1. Resmi gişe fiyatları

  • Ev sahibi bölümü: Ev sahibi kanalları üzerinden satılan standart ev sahibi biletleri, standart oturma yerleri için genellikle €15 ile €35 arasında başlarken, premium veya kategori 1 koltukların fiyatı yaklaşık olarak €50 ile €80 arasında değişir.
  • Deplasman bölümü: SK Slavia Prag tarafından tahsis edilen resmi deplasman taraftarı biletleri, UEFA'nın deplasman taraftarları için uyguladığı fiyat tavanlarına bağlı olarak genellikle €20 ile €45 arasında değişir.

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Sabah FK - Slavia Prag form durumu

Sabah FK bu maça, son beş maçında tüm kulvarlarda aldığı üç galibiyet ve iki mağlubiyetlik performansla çıkıyor. Takımın son karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı alınan 4-0'lık yenilgiydi, ancak bundan önce Zira karşısında elde edilen 5-0'lık galibiyetin de bulunduğu üst üste iki galibiyet almıştı. Sabah, bu beş maçta 13 gol atarken dokuz gol yedi. Takımın diğer tek mağlubiyeti ise Şampiyonlar Ligi elemelerinin ilk ayağında Hapoel Beer Sheva'ya karşı geldi.

Slavia Prag ise son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetlik performansla geliyor. Takımın son sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e 3-2 kaybettikten sonra Çekya 1. Ligi'nde Teplice karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet oldu. Daha önceki süreçte deplasmanda Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti ve FC Zbrojovka Brno'yu 4-0 yendi. Slavia, bu beş maçta 11 gol atıp yedi gol yedi.

SAB

SAB - Form

ARA
K0-1
ZIR
K5-0
MUN
K4-0
SHA
K0-3
IMI
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5
SLP

SLP - Form

BRN
K4-0
RCL
K2-3
TEP
K0-2
SLV
K1-5
VPL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sabah FK - Slavia Prag: Son maçların karşılaştırmalı geçmişi

Mevcut verilerde Sabah FK ile Slavia Prag arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmuyor. Bu da Bakü'deki bu Şampiyonlar Ligi maçının iki kulüp arasındaki ilk resmi karşılaşma olacağı anlamına geliyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin