Sabah FK, 13 Ekim 2026 Salı günü Bakü'deki Baku Olimpiya Stadionu'nda Slavia Prag'ı konuk ediyor.

İki takım da lig aşamasındaki açılış maçlarını kaybettikten sonra bu karşılaşmaya ana turnuvadaki ilk puanlarını alma hedefiyle çıkıyor. Sabah FK, 1. maç gününde deplasmanda Manchester United'a 4-0 yenilirken, Slavia Prag ise RC Lens karşısında 3-2'lik dar bir mağlubiyet aldı.

GOAL, Sabah FK - Slavia Prag maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar olduklarını sizin için derledi.

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Sabah FK - Slavia Prag maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü Bakü'deki Baku Olimpiya Stadionu'nda başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi bileti nasıl alınır?

Sabah FK ile SK Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak adına şu temel seçenekleri ve adımları takip edin:

1. Resmi kulüp gişesi ve internet siteleri

Sabah FK resmi kanalları: Ev sahibi kulüp olarak resmi ev sahibi tribünü biletleri, doğrudan Sabah FK'nın ana çevrimiçi bilet satış portalı, resmi kulüp mağazaları veya Azerbaycan'daki yetkili yerel bilet ortakları (iTicket.az gibi) üzerinden satılmaktadır.

Slavia Prag deplasman bölümü: Slavia Prag'ı destekleyen ve deplasman taraftarı sektöründe oturmak isteyen taraftarların, deplasman kontenjanını yöneten SK Slavia Prag'ın resmi üye platformu veya kulüp bilet gişesi üzerinden doğrudan bilet satın alması gerekir.

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, resmi birincil kanallardan mı yoksa ikincil bilet platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişir:

1. Resmi gişe fiyatları

Ev sahibi bölümü: Ev sahibi kanalları üzerinden satılan standart ev sahibi biletleri, standart oturma yerleri için genellikle €15 ile €35 arasında başlarken, premium veya kategori 1 koltukların fiyatı yaklaşık olarak €50 ile €80 arasında değişir.

Deplasman bölümü: SK Slavia Prag tarafından tahsis edilen resmi deplasman taraftarı biletleri, UEFA'nın deplasman taraftarları için uyguladığı fiyat tavanlarına bağlı olarak genellikle €20 ile €45 arasında değişir.

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Sabah FK - Slavia Prag form durumu

Sabah FK bu maça, son beş maçında tüm kulvarlarda aldığı üç galibiyet ve iki mağlubiyetlik performansla çıkıyor. Takımın son karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı alınan 4-0'lık yenilgiydi, ancak bundan önce Zira karşısında elde edilen 5-0'lık galibiyetin de bulunduğu üst üste iki galibiyet almıştı. Sabah, bu beş maçta 13 gol atarken dokuz gol yedi. Takımın diğer tek mağlubiyeti ise Şampiyonlar Ligi elemelerinin ilk ayağında Hapoel Beer Sheva'ya karşı geldi.

Slavia Prag ise son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetlik performansla geliyor. Takımın son sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e 3-2 kaybettikten sonra Çekya 1. Ligi'nde Teplice karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet oldu. Daha önceki süreçte deplasmanda Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti ve FC Zbrojovka Brno'yu 4-0 yendi. Slavia, bu beş maçta 11 gol atıp yedi gol yedi.

Sabah FK - Slavia Prag: Son maçların karşılaştırmalı geçmişi

Mevcut verilerde Sabah FK ile Slavia Prag arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmuyor. Bu da Bakü'deki bu Şampiyonlar Ligi maçının iki kulüp arasındaki ilk resmi karşılaşma olacağı anlamına geliyor.