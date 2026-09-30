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Şampiyonlar Ligi
team-logoSabah FK
Baku Olimpiya Stadionu
team-logoDortmund
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Sabah FK - Borussia Dortmund maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Sabah FK
Dortmund
Şampiyonlar Ligi

Sabah FK, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl temin edebileceğiniz.

Sabah FK, 20 Ekim 2026 Salı günü Bakü'deki Baku Olimpiya Stadionu'nda Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma, Azerbaycan ekibi Sabah FK için kendi sahasında eski bir Avrupa şampiyonuna karşı oynayacağı tarihi bir Avrupa gecesi anlamına geliyor. Borussia Dortmund ise son 16 turu yarışını sürdürmek için kritik deplasman puanlarını almayı hedefleyen açık favori olarak maça çıkıyor.

Bırakın GOAL Sabah FK - Borussia Dortmund maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Sabah FK - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Sabah FK - Borussia Dortmund maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Bakü'deki Baku Olimpiya Stadionu'nda oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Baku Olimpiya Stadionu

Sabah FK - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Sabah FK ile Borussia Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları

Maç tarihine yaklaştıkça Sabah FK'nin resmi bilet satış portalını veya internet sitesini kontrol edin. Ev sahibi kulüpler genellikle genel satışları doğrudan ana gişeleri veya resmi bilet ortakları üzerinden yürütür.

2. Deplasman takımı için resmi kontenjan

Borussia Dortmund'u destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri genellikle uygun üyeler ve kombine sahipleri için doğrudan Borussia Dortmund'un resmi taraftar kulübü ağı veya kulübün bilet satış servisi üzerinden dağıtılır.

Sabah FK - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Sabah FK - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve bileti nereden satın aldığınıza göre değişir:

1.Resmi satış fiyatı (birincil satışlar)

Resmi kulüp satışlarındaki standart kategori biletleri, üst kat koltukları ya da alt kattaki premium görüş açılarını seçmenize bağlı olarak genellikle yaklaşık 30 € ile 120 € arasında değişir.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmi kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında listelenen biletlerin fiyatları genellikle yüksek talep nedeniyle değişiklik gösterir:

  • Giriş seviyesi: En düşük kategori (Kategori 4 / Üst Kat) için başlangıç fiyatları genellikle 125 € ile 160 € civarında başlar.
  • Orta seviye koltuklar: Standart orta alan ve kenar çizgisi koltukları (Kategori 2 ve 3) genellikle ortalama 200 € ile 450 € arasındadır.
  • Premium Kategori 1 ve VIP: Alt tribündeki en iyi koltuklar ve VIP ağırlama paketleri, talep ve ek lounge imkanlarına bağlı olarak 500 € ile 900 €'nun üzerine çıkabilir.

Sabah FK - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Sabah FK - Borussia Dortmund form durumu

Borussia Dortmund bu maça, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazanmış olarak geliyor ve şu anda Avrupa'nın formda ekiplerinden biri konumunda bulunuyor. En son sonucunu Bundesliga'da Paderborn'u 3-0 yenerek aldı, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i de 3-2 mağlup etti. Bu serinin daha önceki bölümünde DFB-Pokal'da HEBC Hamburg'u 5-0, Bundesliga'da ise Hamburger SV'yi 2-0 yendi. Dortmund bu beş maçta 16 gol attı ve yalnızca iki gol yedi.

Sabah FK son beş maçının dördünü kazandı, tek yenilgisi ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı aldığı 4-0'lık mağlubiyet oldu. En son sonucunu Azerbaycan Premier Ligi'nde Shafa'yı 3-0 yenerek aldı, ayrıca bu süreçte ligde Zira'yı 5-0 ve Araz PFK'yi 1-0 mağlup etti. Hapoel Beer Sheva karşısında toplamda 5-2'lik skorla grup aşamasına katılmaya hak kazandı.

SAB

SAB - Form

ARA
K0-1
ZIR
K5-0
MUN
K4-0
SHA
K0-3
IMI
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5
BVB

BVB - Form

HAM
K0-5
TSG
K2-3
VIL
K3-2
SCP
K3-0
VFB
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Sabah FK - Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

Bu maç öncesinde Sabah FK ile Borussia Dortmund arasında daha önce oynanmış karşılaşmalara dair herhangi bir veri bulunmuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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