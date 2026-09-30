Sabah FK, 20 Ekim 2026 Salı günü Bakü'deki Baku Olimpiya Stadionu'nda Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma, Azerbaycan ekibi Sabah FK için kendi sahasında eski bir Avrupa şampiyonuna karşı oynayacağı tarihi bir Avrupa gecesi anlamına geliyor. Borussia Dortmund ise son 16 turu yarışını sürdürmek için kritik deplasman puanlarını almayı hedefleyen açık favori olarak maça çıkıyor.

Bırakın GOAL Sabah FK - Borussia Dortmund maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Sabah FK - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Sabah FK - Borussia Dortmund maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Bakü'deki Baku Olimpiya Stadionu'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 20 Eki 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Sabah FK - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Sabah FK ile Borussia Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları

Maç tarihine yaklaştıkça Sabah FK'nin resmi bilet satış portalını veya internet sitesini kontrol edin. Ev sahibi kulüpler genellikle genel satışları doğrudan ana gişeleri veya resmi bilet ortakları üzerinden yürütür.

2. Deplasman takımı için resmi kontenjan

Borussia Dortmund'u destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri genellikle uygun üyeler ve kombine sahipleri için doğrudan Borussia Dortmund'un resmi taraftar kulübü ağı veya kulübün bilet satış servisi üzerinden dağıtılır.

Sabah FK - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Sabah FK - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve bileti nereden satın aldığınıza göre değişir:

1.Resmi satış fiyatı (birincil satışlar)

Resmi kulüp satışlarındaki standart kategori biletleri, üst kat koltukları ya da alt kattaki premium görüş açılarını seçmenize bağlı olarak genellikle yaklaşık 30 € ile 120 € arasında değişir.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmi kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında listelenen biletlerin fiyatları genellikle yüksek talep nedeniyle değişiklik gösterir:

Giriş seviyesi: En düşük kategori (Kategori 4 / Üst Kat) için başlangıç fiyatları genellikle 125 € ile 160 € civarında başlar.

Orta seviye koltuklar: Standart orta alan ve kenar çizgisi koltukları (Kategori 2 ve 3) genellikle ortalama 200 € ile 450 € arasındadır.

Premium Kategori 1 ve VIP: Alt tribündeki en iyi koltuklar ve VIP ağırlama paketleri, talep ve ek lounge imkanlarına bağlı olarak 500 € ile 900 €'nun üzerine çıkabilir.

Sabah FK - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Sabah FK - Borussia Dortmund form durumu

Borussia Dortmund bu maça, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazanmış olarak geliyor ve şu anda Avrupa'nın formda ekiplerinden biri konumunda bulunuyor. En son sonucunu Bundesliga'da Paderborn'u 3-0 yenerek aldı, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i de 3-2 mağlup etti. Bu serinin daha önceki bölümünde DFB-Pokal'da HEBC Hamburg'u 5-0, Bundesliga'da ise Hamburger SV'yi 2-0 yendi. Dortmund bu beş maçta 16 gol attı ve yalnızca iki gol yedi.

Sabah FK son beş maçının dördünü kazandı, tek yenilgisi ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı aldığı 4-0'lık mağlubiyet oldu. En son sonucunu Azerbaycan Premier Ligi'nde Shafa'yı 3-0 yenerek aldı, ayrıca bu süreçte ligde Zira'yı 5-0 ve Araz PFK'yi 1-0 mağlup etti. Hapoel Beer Sheva karşısında toplamda 5-2'lik skorla grup aşamasına katılmaya hak kazandı.

Sabah FK - Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

Bu maç öncesinde Sabah FK ile Borussia Dortmund arasında daha önce oynanmış karşılaşmalara dair herhangi bir veri bulunmuyor.