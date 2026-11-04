Sabah FK, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Barcelona'yı Bakü'deki Baku Olimpiya Stadionu'nda ağırlayacak.

Lig aşamasındaki bu maç öncesinde Barcelona, üst sıralarda rahat bir konumda bulunuyor ve Avrupa'daki üstünlüğünü göstermeyi hedefliyor. Sabah FK ise İspanya'nın en çok kupa kazanmış devlerinden birine karşı tarihi bir sürprize imza atmak istiyor.

Sabah FK-Barcelona maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Sabah FK-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Sabah FK-Barcelona maçı, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Azerbaycan'ın Bakü kentindeki Baku Olimpiya Stadionu'nda başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Sabah FK-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl satın alınır?

Sabah FK-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak isteyen taraftarların başvurabileceği başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Sabah FK'nin resmî satış kanalları: İç saha maçı biletlerinin durumunu, genel satışları ve Bakü'deki nominal fiyatlı koltukları doğrudan Sabah FK'nin resmî bilet satış platformlarından veya gişelerinden kontrol edebilirsiniz.

İç saha maçı biletlerinin durumunu, genel satışları ve Bakü'deki nominal fiyatlı koltukları doğrudan Sabah FK'nin resmî bilet satış platformlarından veya gişelerinden kontrol edebilirsiniz. FC Barcelona'ya ayrılan resmî kontenjan (penyes): FC Barcelona, deplasman maçları için öncelikle resmî taraftar kulüplerine (penyes) ve kayıtlı kulüp üyelerine yönelik belirli sayıda bilet ayırıyor. Bu biletler, kulübün belirlediği başvuru dönemlerine ve kontenjan kuralarına tabi.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Sabah FK-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Sabah FK-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Taraftar kulübü (penyes) kontenjanı: FC Barcelona, kayıtlı taraftar kulübü üyelerine deplasman maçı biletlerini yüksek oranda sübvanse edilmiş 7,50 € fiyatla sundu.

FC Barcelona, kayıtlı taraftar kulübü üyelerine deplasman maçı biletlerini yüksek oranda sübvanse edilmiş fiyatla sundu. Genel satış / standart ev sahibi kontenjanı: Doğrudan Sabah FK'nin ana gişesinden alınan standart, nominal fiyatlı biletler, tribün katına ve kategoriye bağlı olarak genellikle 60 € ile 150 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin doğrudan satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlar biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Üst tribün / genel giriş yeniden satış biletleri: Üst tribünler veya genel seyirci bölümleri için fiyatlar yaklaşık 63 €'dan başlıyor.

Üst tribünler veya genel seyirci bölümleri için fiyatlar yaklaşık başlıyor. Uzun kenar ve premium koltuklar: Fiyatlar, tam tribün bloğuna bağlı olarak genellikle 100 € ile 370 €'nun üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar, tam tribün bloğuna bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 1.000 € ile 1.400 €'nun üzeri arasında değişiyor.

Sabah FK-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sabah FK ve Barcelona'nın form durumu

Sabah FK, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak bu karşılaşmaya karışık bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenildi. Ayrıca Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etti ve yerel ligde FK Qabala deplasmanından 4-0'lık farklı bir galibiyetle döndü. Sabah FK, bu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi.

Barcelona'nın son dönemdeki formu, Avrupa'daki bir tökezlemenin gölgelediği yerel başarıya işaret ediyor. Flick'in ekibi son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisini Paris'te PSG'ye 4-2 kaybederek aldı. Ondan önce Real Betis'i 5-2, Galatasaray'ı ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 4-1 mağlup etti. Barcelona son beş maçında 15 gol atıp yedi gol yedi. Savunmadaki aksaklıkların büyük bölümü PSG maçında yaşandı.

Sabah FK-Barcelona: Son karşılaşmalar

Sabah FK ile Barcelona'nın daha önceki karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor. Bu maç yalnızca takımların mevcut formu ve içinde bulundukları koşullar üzerinden değerlendirilecek.