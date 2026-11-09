UEFA Uluslar Ligi, Romanya'nın Bükreş'teki Arena Națională'da Polonya'yı ağırlamaya hazırlandığı heyecan verici bir millî maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, üst lige yükselme ve turnuva sıralaması açısından büyük önem taşıyan bir grup maçında karşı karşıya gelecek.

GOAL, maç biletleri, tribün kategorileri, fiyatlar ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin tüm gerekli bilgileri sunuyor.

Romanya-Polonya UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Arena Nationala

Romanya-Polonya maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Romanya Futbol Federasyonu'nun Bükreş'teki iç saha maçları için kullandığı resmî bilet satış platformu Bilete FRF üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Taraftarlar, genel satışa ayrılan biletler satışa çıktığında standart bilet almak için resmî platformu kontrol etmeli.

Resmî platformdaki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde yer kalmazsa, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Romanya-Polonya maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda tek maçlık standart biletler, Arena Națională'da kale arkası tribünler için yaklaşık 15 avrodan başlıyor.

Resmî satış noktalarındaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 45 avrodan başlıyor.

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