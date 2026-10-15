Romanya-Polonya maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi, Romanya’nın Bükreş’teki Arena Națională’da Polonya’yı ağırlamaya hazırlandığı heyecan verici bir millî maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, üst lige yükselme açısından büyük önem taşıyan ve grup sıralamasını etkileyecek puanların söz konusu olduğu bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

GOAL, maç biletleri, tribün kategorileri, fiyatlar ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin tüm gerekli bilgileri sunuyor.





Romanya-Polonya UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?





UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Arena Nationala

Romanya-Polonya maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Romanya Futbol Federasyonu’nun Bükreş’teki iç saha maçları için kullandığı resmî bilet satış platformu Bilete FRF üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Taraftarlar, genel satış kontenjanı açıldığında standart bilet almak için resmî platformu kontrol etmeli.

Resmî platformdaki ilk satışta biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde bilet kalmazsa StubHub gibi ikinci el bilet platformlarına başvurabilirsiniz.

Romanya-Polonya maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda tek maçlık standart biletlerin fiyatı, Arena Națională’da kale arkası tribünler için yaklaşık 15 avrodan başlıyor.

İlk satış noktalarındaki standart bilet kontenjanı tükendiğinde StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında fiyatlar yaklaşık 45 avrodan başlıyor.

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