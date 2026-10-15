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UEFA Nations League B
team-logoRomanya
Arena Nationala
team-logoPolonya
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Romanya-Polonya maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Romanya
Polonya

Romanya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Polonya ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

UEFA Uluslar Ligi, Romanya’nın Bükreş’teki Arena Națională’da Polonya’yı ağırlamaya hazırlandığı heyecan verici bir millî maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, üst lige yükselme açısından büyük önem taşıyan ve grup sıralamasını etkileyecek puanların söz konusu olduğu bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

GOAL, maç biletleri, tribün kategorileri, fiyatlar ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin tüm gerekli bilgileri sunuyor.


Romanya-Polonya UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?


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UEFA Nations League B - Hafta 5
Arena Nationala

Romanya-Polonya maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Romanya Futbol Federasyonu’nun Bükreş’teki iç saha maçları için kullandığı resmî bilet satış platformu Bilete FRF üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Taraftarlar, genel satış kontenjanı açıldığında standart bilet almak için resmî platformu kontrol etmeli.

Resmî platformdaki ilk satışta biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde bilet kalmazsa StubHub gibi ikinci el bilet platformlarına başvurabilirsiniz.

Romanya-Polonya maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda tek maçlık standart biletlerin fiyatı, Arena Națională’da kale arkası tribünler için yaklaşık 15 avrodan başlıyor.

İlk satış noktalarındaki standart bilet kontenjanı tükendiğinde StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında fiyatlar yaklaşık 45 avrodan başlıyor.

Romanya-Polonya UEFA Uluslar B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Romanya ve Polonya’nın form durumu

ROU

ROU - Form

WAL
K2-1
SWE
K2-1
BIH
K2-4
POL
K6-0
SWE
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
POL

POL - Form

NGA
B2-2
BIH
B0-0
SWE
K3-1
ROU
K6-0
BIH
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Romanya-Polonya: Son karşılaşmaların sonuçları

Kafa Kafaya

RomanyaÇizimPolonya
1
0
4
UEFA Nations League B
Polonya badge
Polonya
POL
6
Romanya badge
Romanya
ROU
0
MS
World Cup Qualification UEFA
Polonya badge
Polonya
POL
3
Romanya badge
Romanya
ROU
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Romanya badge
Romanya
ROU
0
Polonya badge
Polonya
POL
3
MS
Hazırlık Maçları
Polonya badge
Polonya
POL
4
Romanya badge
Romanya
ROU
1
MS
Hazırlık Maçları
Polonya badge
Polonya
POL
0
Romanya badge
Romanya
ROU
1
MS
3Attığı Gol16
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5



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