Romanya - Polonya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi, Romanya'nın Bükreş'teki Arena Națională'da Polonya'yı ağırlamaya hazırlandığı heyecan verici bir milli maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, yükselme açısından büyük önem taşıyan ve turnuva puan durumunu doğrudan etkileyecek yüksek tansiyonlu bir grup mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

GOAL, maç günü biletleri, oturma kategorileri, fiyat aralıkları ve yerinizi nasıl alacağınıza dair doğrudan yönlendirme dahil tüm gerekli detayları sunuyor.





Romanya - Polonya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?





UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Arena Nationala

Romanya - Polonya maçının biletleri nereden alınır?

Resmi ana biletler, Bükreş'teki iç saha maçları için Romanya Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış platformu olarak hizmet veren Bilete FRF üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış başladığında standart genel giriş biletlerini almak için resmi platformu kontrol etmesi gerekiyor.

Ana satışlar tamamen tükenirse veya resmi portalda belirli oturma kategorileri kullanılamaz hale gelirse, StubHub gibi ikincil pazar platformları, resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurulacak seçenek oluyor.

Romanya - Polonya biletleri ne kadar?

Resmi bilet satış portalındaki standart tek maç biletleri, Arena Națională'da kale arkası genel giriş tribünleri için yaklaşık 15 €'dan başlıyor.

StubHub gibi ikincil piyasa giriş fiyatları, standart kontenjanların birincil bilet satış noktalarında tükenmesi durumunda ikincil platformlarda yaklaşık 45 €'dan başlıyor.

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