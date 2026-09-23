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UEFA Nations League B
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Arena Nationala
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Romanya - Polonya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Romanya
Polonya

Romanya, UEFA Uluslar Ligi B'de Polonya ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

UEFA Uluslar Ligi, Romanya'nın Bükreş'teki Arena Națională'da Polonya'yı ağırlamaya hazırlandığı heyecan verici bir milli maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, yükselme açısından büyük önem taşıyan ve turnuva puan durumunu doğrudan etkileyecek yüksek tansiyonlu bir grup mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

GOAL, maç günü biletleri, oturma kategorileri, fiyat aralıkları ve yerinizi nasıl alacağınıza dair doğrudan yönlendirme dahil tüm gerekli detayları sunuyor.


Romanya - Polonya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?


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UEFA Nations League B - Hafta 5
Arena Nationala

Romanya - Polonya maçının biletleri nereden alınır?

Resmi ana biletler, Bükreş'teki iç saha maçları için Romanya Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış platformu olarak hizmet veren Bilete FRF üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış başladığında standart genel giriş biletlerini almak için resmi platformu kontrol etmesi gerekiyor.

Ana satışlar tamamen tükenirse veya resmi portalda belirli oturma kategorileri kullanılamaz hale gelirse, StubHub gibi ikincil pazar platformları, resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurulacak seçenek oluyor.

Romanya - Polonya biletleri ne kadar?

Resmi bilet satış portalındaki standart tek maç biletleri, Arena Națională'da kale arkası genel giriş tribünleri için yaklaşık 15 €'dan başlıyor.

StubHub gibi ikincil piyasa giriş fiyatları, standart kontenjanların birincil bilet satış noktalarında tükenmesi durumunda ikincil platformlarda yaklaşık 45 €'dan başlıyor.

Romanya - Polonya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Romanya - Polonya form durumu

ROU

ROU - Form

SMR
K7-1
TUR
K1-0
SVK
K2-0
GEO
B1-1
WAL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
POL

POL - Form

MAL
K2-3
ALB
K2-1
SWE
K3-2
UKR
K0-2
NGA
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Romanya - Polonya: Son kafa kafaya maçların karnesi

Kafa Kafaya

RomanyaÇizimPolonya
2
0
3
World Cup Qualification UEFA
Polonya badge
Polonya
POL
3
Romanya badge
Romanya
ROU
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Romanya badge
Romanya
ROU
0
Polonya badge
Polonya
POL
3
MS
Hazırlık Maçları
Polonya badge
Polonya
POL
4
Romanya badge
Romanya
ROU
1
MS
Hazırlık Maçları
Polonya badge
Polonya
POL
0
Romanya badge
Romanya
ROU
1
MS
Hazırlık Maçları
Polonya badge
Polonya
POL
1
Romanya badge
Romanya
ROU
2
MS
5Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5



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