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Şampiyonlar Ligi
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoSporting CP
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Roma-Sporting CP maçına bilet nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve dahası

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Roma
Sporting CP
Şampiyonlar Ligi

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile karşılaşıyor. İşte bilet almanın yolları

Roma, 8 Aralık 2026 Salı günü Sporting CP'yi Roma'daki Stadio Olimpico'da ağırlayacak.

Roma ile Sporting CP'nin rekabete dayalı maç geçmişinde, 2007-08 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki karşılaşmaları yer alıyor. Takımlar önce Lizbon'da 2-2 berabere kalmış, ardından Roma, Stadio Olimpico'da 2-1 kazanmıştı. Bu Şampiyonlar Ligi maçından önceki son karşılaşmaları ise Temmuz 2022'de oynanan bir hazırlık maçıydı. Sporting CP, İtalyan ekibini bu maçta 3-2 mağlup etmişti.

Roma-Sporting CP biletlerini nereden alabileceğiniz ve ne kadar ödeyeceğiniz dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Roma-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Roma-Sporting CP maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Roma'daki Stadio Olimpico'da oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 6
Stadio Olimpico, Rome

Roma-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Roma-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

  • Kulübün resmî bilet satış kanalları: Stadio Olimpico'da geçerli bir koltuk için bilet almanın başlıca ve en güvenli yolu, doğrudan AS Roma'nın resmî bilet satış ofisine başvurmak.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Roma-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Roma-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

  • Curva tribünleri (kale arkaları): Fiyatlar genellikle 30-50 € civarından başlar.
  • Distinti (yan tribünler): Fiyatlar genellikle 50-90 € arasında değişir.
  • Tribuna Tevere / Monte Mario: Fiyatlar 100 € ile 250 € ve üzeri arasında değişir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listelenir:

  • Üst tribünler / Curva / 48B bölümü: Fiyatlar 71-74 € civarından başlar.
  • Distinti bölümleri: Fiyatlar yaklaşık 133 € seviyesinden başlar.
  • Tribuna Tevere / premium bloklar: Fiyatlar 200 € ile 300 € ve üzeri arasında değişir.

Roma-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Roma ve Sporting CP'nin form durumu

Roma, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Sassuolo'yu rahat bir oyunla 3-0 yendi. Öncesinde ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 3-2 mağlup oldu. Bu karşılaşma, Serie A'da Udinese'yi deplasmanda 5-2 ve Cagliari'yi 4-2 yendiği maçların arasında oynandı. Roma, bu beş maçta 15 gol atıp dokuz gol yedi; hem hücumdaki gücünü hem de savunmadaki bazı zaaflarını gösterdi.

Sporting CP ise son beş maçının dördünü kazanarak çok iyi bir form yakaladı. Son maçında Liga Portugal'da Moreirense'yi 1-0 yendi. Bundan önce de Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisini, ligde Academico Viseu'ya sahasında 2-1 kaybederek aldı. Sporting, son beş maçında beş gol atıp dört gol yedi.

ROM

ROM - Form

NAP
B3-3
CGL
K4-2
UDI
K2-5
MUN
K3-2
SAS
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SCP

SCP - Form

VIS
K1-2
MAR
K2-1
CAP
K0-2
SHK
K0-1
MOR
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Roma-Sporting CP: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son maç, Temmuz 2022'de oynanan ve Sporting CP'nin Roma'yı 3-2 yendiği bir hazırlık karşılaşmasıydı. Takımlar bundan önce 2007-08 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştı. Lizbon'da 2-2 berabere kaldılar, ardından Roma Stadio Olimpico'da 2-1 kazandı. Kayıtlara geçen dört karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet aldı.

Kafa Kafaya

RomaÇizimSporting CP
1
1
2
Club Friendlies
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
3
Roma badge
Roma
ROM
2
MS
Club Friendlies
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
2
Roma badge
Roma
ROM
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
2
Roma badge
Roma
ROM
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Roma badge
Roma
ROM
2
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
MS
6Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/4
Her iki takım da gol attı3/4

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