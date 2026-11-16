Roma, 8 Aralık 2026 Salı günü Sporting CP'yi Roma'daki Stadio Olimpico'da ağırlayacak.

Roma ile Sporting CP'nin rekabete dayalı maç geçmişinde, 2007-08 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki karşılaşmaları yer alıyor. Takımlar önce Lizbon'da 2-2 berabere kalmış, ardından Roma, Stadio Olimpico'da 2-1 kazanmıştı. Bu Şampiyonlar Ligi maçından önceki son karşılaşmaları ise Temmuz 2022'de oynanan bir hazırlık maçıydı. Sporting CP, İtalyan ekibini bu maçta 3-2 mağlup etmişti.

Roma-Sporting CP biletlerini nereden alabileceğiniz ve ne kadar ödeyeceğiniz dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Roma-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Roma-Sporting CP maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Roma'daki Stadio Olimpico'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 8 Ara 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Roma-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Roma-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalları: Stadio Olimpico'da geçerli bir koltuk için bilet almanın başlıca ve en güvenli yolu, doğrudan AS Roma'nın resmî bilet satış ofisine başvurmak.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Roma-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Roma-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Curva tribünleri (kale arkaları): Fiyatlar genellikle 30-50 € civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Distinti (yan tribünler): Fiyatlar genellikle 50-90 € arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Tribuna Tevere / Monte Mario: Fiyatlar 100 € ile 250 € ve üzeri arasında değişir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listelenir:

Üst tribünler / Curva / 48B bölümü: Fiyatlar 71-74 € civarından başlar.

Fiyatlar civarından başlar. Distinti bölümleri: Fiyatlar yaklaşık 133 € seviyesinden başlar.

Fiyatlar yaklaşık seviyesinden başlar. Tribuna Tevere / premium bloklar: Fiyatlar 200 € ile 300 € ve üzeri arasında değişir.

Roma-Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Roma ve Sporting CP'nin form durumu

Roma, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Sassuolo'yu rahat bir oyunla 3-0 yendi. Öncesinde ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 3-2 mağlup oldu. Bu karşılaşma, Serie A'da Udinese'yi deplasmanda 5-2 ve Cagliari'yi 4-2 yendiği maçların arasında oynandı. Roma, bu beş maçta 15 gol atıp dokuz gol yedi; hem hücumdaki gücünü hem de savunmadaki bazı zaaflarını gösterdi.

Sporting CP ise son beş maçının dördünü kazanarak çok iyi bir form yakaladı. Son maçında Liga Portugal'da Moreirense'yi 1-0 yendi. Bundan önce de Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisini, ligde Academico Viseu'ya sahasında 2-1 kaybederek aldı. Sporting, son beş maçında beş gol atıp dört gol yedi.

Roma-Sporting CP: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son maç, Temmuz 2022'de oynanan ve Sporting CP'nin Roma'yı 3-2 yendiği bir hazırlık karşılaşmasıydı. Takımlar bundan önce 2007-08 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştı. Lizbon'da 2-2 berabere kaldılar, ardından Roma Stadio Olimpico'da 2-1 kazandı. Kayıtlara geçen dört karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet aldı.