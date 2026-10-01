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Roma - Slovan Bratislava maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Roma
Slovan Bratislava
Şampiyonlar Ligi

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Roma, 20 Ekim 2026 Salı günü Roma'daki Stadio Olimpico'da Slovan Bratislava ile karşılaşacak.

Her iki takım da yeni genişletilmiş lig aşaması formatında karşı karşıya geliyor ve son 16 turuna kalma yolunda üç puan toplamak kritik önem taşıyor. Bu mücadele, tarafların Ağustos 2011'deki iki ayaklı Avrupa Ligi eleme eşleşmesinden bu yana Avrupa kupalarındaki ilk resmi buluşması olacak.

GOAL, Roma - Slovan Bratislava maçı için bilet alma konusunda ihtiyacınız olan her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Roma - Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Roma - Slovan Bratislava maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Roma'daki Stadio Olimpico'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Stadio Olimpico, Rome

Roma - Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

AS Roma - ŠK Slovan Bratislava maçı için bilet satın alma süreci, Stadio Olimpico'da ev sahibi tribününde mi oturmayı planladığınıza yoksa deplasman taraftarlarına ayrılan bölümde mi yer alacağınıza bağlıdır:

1. Resmi AS Roma bilet satış portalı

  • Genel satış koltukları: En doğrudan seçenek, resmi AS Roma çevrim içi bilet mağazası üzerinden satın almaktır. Biletler aşamalı olarak satışa çıkarılır; kombine sahipleri ve resmi kulüp üyeleri, genel satış başlamadan önce erken erişim hakkı elde eder.

2. Deplasman taraftarı kontenjanı (ŠK Slovan Bratislava)

  • Deplasman taraftarı bölümü: Ayrılmış misafir taraftar bölümünde (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) oturmak isteyen deplasman taraftarlarının, biletlerini ev sahibi kulübün sitesi yerine doğrudan ŠK Slovan Bratislava'nın resmi kulüp kanalları veya yetkili taraftar grupları aracılığıyla alması gerekir.

3. İkincil bilet pazar yerleri

  • İkincil bilet platformları: Resmi biletler kısa sürede tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında da kombine sahiplerinden gelen yeniden satış ilanları yer alır.

Roma - Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki AS Roma - ŠK Slovan Bratislava maçının Stadio Olimpico'daki bilet fiyatları, kategoriye ve satın alma platformuna göre değişiklik göstermektedir:

1. Resmi AS Roma genel satış fiyatları (yüz değerinden)

Resmi AS Roma portalı üzerinden doğrudan satın alındığında, bilet fiyatları genellikle standart Şampiyonlar Ligi kademe fiyatlandırmasını takip eder:

  • Curva Sud / Curva Nord (Kale arkası): 30 € - 50 €
  • Distinti (Köşe bölümleri): 50 € - 80 €
  • Tribuna Tevere (Yan tribün): 80 € - 130 €
  • Tribuna Monte Mario (Ana tribün): 120 € - 200 €+

2. İkincil bilet pazarı

Resmi biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformları talep ve koltuk konumuna bağlı olarak bilet fiyatlarını şu aralıklarda listeler:

  • Başlangıç fiyatı: Yeniden satış biletleri şu anda temel giriş için yaklaşık 100 € ile 105 €'dan başlıyor.
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: Orta seviye ve merkezi tribün koltukları genellikle bilet başına 140 € ile 250 € arasında değişiyor.

Roma - Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Roma - Slovan Bratislava form durumu

Roma, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet ve iki beraberlik aldı. Son karşılaşmasında Serie A'da devreye 2-0 önde girmesine rağmen Inter ile 2-2 berabere kaldı. Bundan önce deplasmanda Torino'yu 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Roma, söz konusu beş maçta sekiz gol atarken kalesinde beş gol gördü.

Slovan Bratislava ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Son sonucunda Slovakya üst liginde Komarno'yu 2-1 yendi, ancak bir önceki Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint-Germain'e 6-1 mağlup oldu. Bu süreçte ligde Žilina ile de 3-3 berabere kaldı ve beş maçta toplam dokuz gol yedi.

ROM

ROM - Form

LEC
K0-4
ATA
K2-1
FB
B1-1
TOR
K0-2
INT
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SLB

SLB - Form

DST
K2-0
PSG
K6-1
ZIL
B3-3
MIT
K1-3
KOM
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Roma - Slovan Bratislava: Son karşılıklı maçlar

Bu iki kulüp daha önce iki kez karşılaştı ve bu maçların ikisi de Ağustos 2011'de Avrupa Ligi elemelerinde oynandı. Eşleşme başa baş geçti: Slovan ilk maçı Bratislava'da 1-0 kazandı, ardından Roma evinde rövanşta 1-1 berabere kaldı. Bu iki karşılaşmadaki genel tablo dengede olsa da toplam skor, eşleşme sonunda Slovan lehine 2-1 oldu.

Kafa Kafaya

RomaÇizimSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
1
MS
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
1
Roma badge
Roma
ROM
0
MS
1Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti0/2
Her iki takım da gol attı1/2
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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