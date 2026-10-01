Roma, 20 Ekim 2026 Salı günü Roma'daki Stadio Olimpico'da Slovan Bratislava ile karşılaşacak.

Her iki takım da yeni genişletilmiş lig aşaması formatında karşı karşıya geliyor ve son 16 turuna kalma yolunda üç puan toplamak kritik önem taşıyor. Bu mücadele, tarafların Ağustos 2011'deki iki ayaklı Avrupa Ligi eleme eşleşmesinden bu yana Avrupa kupalarındaki ilk resmi buluşması olacak.

GOAL, Roma - Slovan Bratislava maçı için bilet alma konusunda ihtiyacınız olan her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Roma - Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Roma - Slovan Bratislava maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Roma'daki Stadio Olimpico'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 20 Eki 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Roma - Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

AS Roma - ŠK Slovan Bratislava maçı için bilet satın alma süreci, Stadio Olimpico'da ev sahibi tribününde mi oturmayı planladığınıza yoksa deplasman taraftarlarına ayrılan bölümde mi yer alacağınıza bağlıdır:

1. Resmi AS Roma bilet satış portalı

Genel satış koltukları: En doğrudan seçenek, resmi AS Roma çevrim içi bilet mağazası üzerinden satın almaktır. Biletler aşamalı olarak satışa çıkarılır; kombine sahipleri ve resmi kulüp üyeleri, genel satış başlamadan önce erken erişim hakkı elde eder.

2. Deplasman taraftarı kontenjanı (ŠK Slovan Bratislava)

Deplasman taraftarı bölümü: Ayrılmış misafir taraftar bölümünde ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) oturmak isteyen deplasman taraftarlarının, biletlerini ev sahibi kulübün sitesi yerine doğrudan ŠK Slovan Bratislava'nın resmi kulüp kanalları veya yetkili taraftar grupları aracılığıyla alması gerekir.

3. İkincil bilet pazar yerleri

İkincil bilet platformları: Resmi biletler kısa sürede tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında da kombine sahiplerinden gelen yeniden satış ilanları yer alır.

Roma - Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki AS Roma - ŠK Slovan Bratislava maçının Stadio Olimpico'daki bilet fiyatları, kategoriye ve satın alma platformuna göre değişiklik göstermektedir:

1. Resmi AS Roma genel satış fiyatları (yüz değerinden)

Resmi AS Roma portalı üzerinden doğrudan satın alındığında, bilet fiyatları genellikle standart Şampiyonlar Ligi kademe fiyatlandırmasını takip eder:

Curva Sud / Curva Nord (Kale arkası): 30 € - 50 €

Distinti (Köşe bölümleri): 50 € - 80 €

Tribuna Tevere (Yan tribün): 80 € - 130 €

Tribuna Monte Mario (Ana tribün): 120 € - 200 €+

2. İkincil bilet pazarı

Resmi biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformları talep ve koltuk konumuna bağlı olarak bilet fiyatlarını şu aralıklarda listeler:

Başlangıç fiyatı: Yeniden satış biletleri şu anda temel giriş için yaklaşık 100 € ile 105 € 'dan başlıyor.

Ortalama yeniden satış fiyatı: Orta seviye ve merkezi tribün koltukları genellikle bilet başına 140 € ile 250 € arasında değişiyor.

Roma - Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Roma - Slovan Bratislava form durumu

Roma, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet ve iki beraberlik aldı. Son karşılaşmasında Serie A'da devreye 2-0 önde girmesine rağmen Inter ile 2-2 berabere kaldı. Bundan önce deplasmanda Torino'yu 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Roma, söz konusu beş maçta sekiz gol atarken kalesinde beş gol gördü.

Slovan Bratislava ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Son sonucunda Slovakya üst liginde Komarno'yu 2-1 yendi, ancak bir önceki Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint-Germain'e 6-1 mağlup oldu. Bu süreçte ligde Žilina ile de 3-3 berabere kaldı ve beş maçta toplam dokuz gol yedi.

Roma - Slovan Bratislava: Son karşılıklı maçlar

Bu iki kulüp daha önce iki kez karşılaştı ve bu maçların ikisi de Ağustos 2011'de Avrupa Ligi elemelerinde oynandı. Eşleşme başa baş geçti: Slovan ilk maçı Bratislava'da 1-0 kazandı, ardından Roma evinde rövanşta 1-1 berabere kaldı. Bu iki karşılaşmadaki genel tablo dengede olsa da toplam skor, eşleşme sonunda Slovan lehine 2-1 oldu.