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Şampiyonlar Ligi
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoSlovan Bratislava
Roma vs Slovan TicketsRoma vs Slovan Hospitality
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Roma-Slovan Bratislava maçına bilet nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Roma
Slovan Bratislava
Şampiyonlar Ligi

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

İki takım, genişletilen yeni lig aşaması formatında karşı karşıya geliyor. Eleme turlarına kalmak için üç puan almak büyük önem taşıyor. Bu karşılaşma, Ağustos 2011'deki iki ayaklı Avrupa Ligi eleme eşleşmesinden bu yana aralarındaki ilk resmî Avrupa kupası maçı olacak.

Roma ile Slovan Bratislava arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL size aktarıyor.

Roma ile Slovan Bratislava arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Roma ile Slovan Bratislava arasındaki maç, 20 Ekim 2026 Salı günü Roma'daki Stadio Olimpico'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Stadio Olimpico, Rome

Roma ile Slovan Bratislava arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

AS Roma ile ŠK Slovan Bratislava arasındaki maçın biletlerini nasıl alacağınız, Stadio Olimpico'da ev sahibi tribününde mi yoksa deplasman taraftarları arasında mı yer almayı planladığınıza bağlı:

1. AS Roma'nın resmî bilet satış kanalı

  • Genel satışa sunulan koltuklar: En doğrudan seçenek, biletleri AS Roma'nın resmî çevrim içi bilet mağazasından satın almak. Biletler aşamalı olarak satışa çıkıyor. Genel satış başlamadan önce kombine sahiplerine ve kulübün resmî üyelerine öncelik tanınıyor.

2. Deplasman taraftarlarına ayrılan kontenjan (ŠK Slovan Bratislava)

  • Deplasman taraftarı bölümü: Deplasman taraftarlarına ayrılan bölümde (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) oturmak isteyenlerin biletlerini ev sahibi kulübün internet sitesinden değil, doğrudan ŠK Slovan Bratislava'nın resmî kanallarından veya yetkili taraftar gruplarından alması gerekiyor.

Roma ile Slovan Bratislava arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Stadio Olimpico'da oynanacak AS Roma ile ŠK Slovan Bratislava arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, kategoriye ve satın alma platformuna göre değişiyor:

1. AS Roma'nın resmî genel satış fiyatları

AS Roma'nın resmî bilet satış kanalı üzerinden yapılan alımlarda fiyatlar genellikle standart Şampiyonlar Ligi kategorilerine göre şöyle:

  • Curva Sud / Curva Nord (Kale arkası): 30 € ile 50 €
  • Distinti (Köşe bölümleri): 50 € ile 80 €
  • Tribuna Tevere (Yan tribün): 80 € ile 130 €
  • Tribuna Monte Mario (Ana tribün): 120 € ile 200 € ve üzeri

2. İkincil bilet piyasası

Resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar, talebe ve koltuk konumuna bağlı olarak şu aralıklarda listeleniyor:

  • Başlangıç fiyatı: Yeniden satışa çıkarılan biletler, standart giriş için şu anda yaklaşık 100 € ile 105 € arasında başlıyor.
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: Orta kategorideki ve tribünlerin orta bölümlerindeki koltuklar için bilet fiyatları genellikle 140 € ile 250 € arasında değişiyor.

Roma ile Slovan Bratislava arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Roma ve Slovan Bratislava'nın form durumu

Roma, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı. Son maçında Serie A'da Inter Milan karşısında devreyi 2-0 önde kapatmasına rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu maçtan önce deplasmanda Torino'yu 2-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Roma, bu beş maçta sekiz gol attı ve beş gol yedi.

Slovan Bratislava, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Slovakya'nın en üst liginde Komarno'yu 2-1 yendi ancak bir önceki Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint-Germain'e 6-1 mağlup oldu. Bu süreçte ligde Žilina ile 3-3 berabere kalan Slovan Bratislava, beş maçta dokuz gol yedi.

ROM

ROM - Form

TOR
K0-2
INT
B2-2
COM
B0-0
RMA
K3-4
GEN
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SBR

SBR - Form

MIT
K1-3
KOM
K1-2
SKA
B1-1
VFB
K0-3
TRN
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Roma ile Slovan Bratislava arasındaki son karşılaşmalar

İki kulüp daha önce, Ağustos 2011'deki Avrupa Ligi eleme eşleşmesinde iki kez karşılaştı. Çekişmeli geçen eşleşmenin ilk maçını Slovan, Bratislava'da 1-0 kazandı. Roma ise evindeki rövanş maçında 1-1 berabere kaldı. Bu iki karşılaşmanın genel bilançosu eşit; taraflar birer galibiyet alırken eşleşmede toplam skor 2-1 Slovan lehine sonuçlandı.

Kafa Kafaya

RomaÇizimSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
MS
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
MS
1Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti0/2
Her iki takım da gol attı1/2
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
K
K
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
K
K
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
K
K
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
K
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
K
K
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
K
K
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
K
K
10
Bayern MünihBayern MünihFCB
211083+54
B
K
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
K
B
12
ComoComoCOM
210164+23
K
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
210142+23
K
K
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
K
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
K
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
K
K
17
M.CityM.CityMCI
21014403
K
K
18
DortmundDortmundBVB
21013303
K
K
19
LensLensRCL
210134-13
K
K
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
K
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
K
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
K
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
K
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
K
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
B
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
K
B
27
VikingVikingVIK
201146-21
B
K
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
K
B
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PragSlavia PragSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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