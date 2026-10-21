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Şampiyonlar Ligi
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoSlovan Bratislava
Roma vs Slovan TicketsRoma vs Slovan Hospitality
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Roma-Slovan Bratislava maçı biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Roma
Slovan Bratislava
Şampiyonlar Ligi

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

İki takım, eleme aşamasına kalmak için üç puan almanın kritik önem taşıdığı, genişletilmiş yeni lig aşaması formatında karşılaşacak. Bu maç, Ağustos 2011'de Avrupa Ligi elemelerinde oynadıkları iki ayaklı eşleşmeden bu yana ilk resmî Avrupa karşılaşmaları olacak.

Roma-Slovan Bratislava maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilet edinmek için bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizler için anlatsın.

Roma-Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Roma-Slovan Bratislava maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Roma'daki Stadio Olimpico'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Stadio Olimpico, Rome

Roma-Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

AS Roma-ŠK Slovan Bratislava maçı için bilet alma yöntemi, Stadio Olimpico'da ev sahibi taraftarların arasında mı yoksa deplasman taraftarlarıyla birlikte mi oturmayı planladığınıza bağlı:

1. AS Roma'nın resmî bilet satış platformu

  • Genel satıştaki koltuklar: En doğrudan seçenek, biletleri AS Roma'nın resmî çevrim içi bilet mağazasından satın almak. Biletler aşamalı olarak satışa çıkıyor. Genel satış başlamadan önce kombine sahiplerine ve kulübün resmî üyelerine öncelik tanınıyor.

2. Deplasman taraftarlarına ayrılan biletler (ŠK Slovan Bratislava)

  • Deplasman taraftarları bölümü: Kendilerine ayrılan misafir tribününde (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) oturmak isteyen deplasman taraftarları, biletlerini ev sahibi kulübün internet sitesinden değil, doğrudan ŠK Slovan Bratislava'nın resmî kanallarından veya yetkili taraftar gruplarından almalı.

Roma-Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Stadio Olimpico'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki AS Roma-ŠK Slovan Bratislava maçının bilet fiyatları, kategoriye ve satın alma platformuna göre değişiyor:

1. AS Roma'nın resmî genel satış fiyatları (ilk satış fiyatı)

Biletler doğrudan AS Roma'nın resmî platformundan alındığında fiyatlar genellikle standart Şampiyonlar Ligi kategori tarifesini izliyor:

  • Curva Sud / Curva Nord (kale arkası): 30-50 €
  • Distinti (köşe tribünleri): 50-80 €
  • Tribuna Tevere (yan tribün): 80-130 €
  • Tribuna Monte Mario (ana tribün): 120-200 € ve üzeri

2. İkincil bilet piyasası

Resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar, talebe ve koltuğun konumuna göre şu aralıklarda listeleniyor:

  • Başlangıç fiyatı: Yeniden satışa sunulan standart giriş biletleri şu anda yaklaşık 100-105 € seviyesinden başlıyor.
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: Orta kategorideki ve orta tribündeki koltukların bilet fiyatları genellikle 140-250 € arasında değişiyor.

Roma-Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Roma ve Slovan Bratislava'nın form durumu

Roma, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı. Son maçında Serie A'da Inter ile 2-2 berabere kalan Roma, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamıştı. Bundan önce deplasmanda Torino'yu 2-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Roma, bu beş maçta sekiz gol atıp beş gol yedi.

Slovan Bratislava, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Slovakya'nın en üst liginde Komarno'yu 2-1 yendi ancak bir önceki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Paris Saint-Germain'e 6-1 mağlup oldu. Bu süreçte ligde Žilina ile de 3-3 berabere kalan Slovan Bratislava, beş maçta dokuz gol yedi.

ROM

ROM - Form

TOR
K0-2
INT
B2-2
COM
B0-0
RMA
K3-4
GEN
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SBR

SBR - Form

MIT
K1-3
KOM
K1-2
SKA
B1-1
VFB
K0-3
TRN
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Roma-Slovan Bratislava: Son karşılaşmalar

İki kulüp daha önce, Ağustos 2011'de Avrupa Ligi elemelerinde iki kez karşılaştı. Eşleşme çekişmeli geçti: Slovan, Bratislava'daki ilk maçı 1-0 kazandı; Roma ise evindeki rövanş maçında 1-1 berabere kaldı. Bu iki karşılaşmanın genel tablosunda iki takımın da birer galibiyeti bulunurken eşleşmenin toplam skoru Slovan lehine 2-1 oldu.

Kafa Kafaya

RomaÇizimSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
MS
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
MS
1Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti0/2
Her iki takım da gol attı1/2
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
K
K
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
6
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
K
K
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
K
K
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
K
K
11
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
12
Bayern MünihBayern MünihFCB
211083+54
B
K
13
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
K
B
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
17
ComoComoCOM
210164+23
K
K
18
M. UnitedM. UnitedMUN
210142+23
K
K
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
K
K
21
LensLensRCL
210134-13
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
K
K
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
29
VikingVikingVIK
201146-21
B
K
30
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
31
InterInterINT
200246-20
K
K
32
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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