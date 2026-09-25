Roma, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Roma'daki Stadio Olimpico'da Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 resmi karşılaşmada üstünlük 8 galibiyetle Real Madrid'de. Roma'nın 3 galibiyeti bulunurken 1 maç da berabere bitti. Roma, 2007-08 sezonunda Son 16 Turu'nda Real Madrid'i unutulmaz şekilde turnuva dışına itti ancak Real Madrid, İtalyan ekibine karşı Avrupa'daki son beş karşılaşmasının tamamını kazandı.

GOAL, Roma - Real Madrid maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Roma - Real Madrid maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Roma'daki Stadio Olimpico'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 14 Eki 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Stadio Olimpico'daki AS Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı için biletler, birincil ve ikincil kanallar üzerinden temin edilebilir.

1. Resmi birincil satışlar (AS Roma bilet ofisi)

Resmi AS Roma internet sitesine gidin veya Il Mio Posto uygulamasını indirip ücretsiz bir hesap oluşturun.

2. Resmi VIP ve seyahat paketleri

Resmi satıcılar: Yetkili futbol seyahat ortakları, uluslararası taraftarlara yönelik yalnızca bilet seçeneği ya da bilet ve otel paketleri sunar.

AS Roma VIP Hospitality: Doğrudan AS Roma'nın internet sitesindeki Premium bölümünde yer alır; maç öncesi yiyecek ve içeceklerle birlikte Tribuna d'Onore koltukları sunar.

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

AS Roma - Real Madrid bilet fiyatları, oturma alanına ve biletin doğrudan resmi bilet ofisinden mi yoksa yeniden satış platformları üzerinden mi alındığına göre değişir.

1. Resmi liste fiyatları (AS Roma doğrudan)

Resmi AS Roma kanalları üzerinden doğrudan satın alındığında, liste fiyatları genellikle stat bölümlerine göre şu aralıklarda değişir:

Curva Sud / Curva Nord: €35 - €55 (Kale arkası; en düşük fiyat kategorisi, yüksek talep)

Distinti (Sud/Nord): €50 - €80 (Köşe bölümleri)

Tribuna Tevere: €90 - €160 (Yan çizgi görüşü)

Tribuna Monte Mario: €150 - €280 (Ana tribün görüşü)

VIP ve Executive Hospitality: €350 - €1.200+ (Lounge erişimi ve ikram dahildir)

2. İkincil piyasa ve yeniden satış fiyatları

Resmi sitede hızla tükenen yüksek profilli Şampiyonlar Ligi maçlarında, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar anlık talebe göre dalgalanır:

Giriş seviyesi / genel giriş: ~€160 - €230

Kategori 1 (Yan çizgi / merkezi görüş): ~€300 - €550

VIP Hospitality yeniden satışı: ~€1.200 - €1.400+

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Roma - Real Madrid form durumu

Roma bu maça güçlü bir yakın dönem performansıyla geliyor; tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Bu seride puan kaybettiği tek maç, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Giallorossi son maçında Torino'yu 2-0 mağlup etti, ayrıca bu beş maçlık süreçte Atalanta'yı 2-1, Lecce'yi 4-0 ve Fiorentina'yı 4-0 yendi. Roma söz konusu beş maçta 13 gol atarken sadece üç gol yedi.

Real Madrid son beş maçının dördünü kazandı, tek yenilgisini ise La Liga'da Real Betis karşısında 1-0'lık skorla aldı. Mourinho'nun ekibi son olarak Rayo Vallecano'yu 4-1 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 mağlup etti. Ayrıca Malaga'ya karşı 4-0, Real Sociedad'a karşı da 4-1 kazandı. Madrid bu beş karşılaşmada 15 gol attı ve dört gol yedi.

Roma - Real Madrid: Yakın dönem rekabet

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Ağustos 2019'da oynanan ve 2-2 biten sezon öncesi hazırlık maçıydı. Ondan önceki dört karşılaşmanın tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynandı. Real Madrid, Kasım 2018'de Stadio Olimpico'da 2-0 kazandı ve aynı yılın eylül ayında Bernabeu'da 3-0'lık galibiyet aldı. İki ekip ayrıca 2015-16 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda da karşılaştı ve Real Madrid iki maçı da 2-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Real Madrid hiç kaybetmedi; dört galibiyet ve bir beraberlik aldı.