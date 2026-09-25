24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoReal Madrid
Book Roma vs Real Madrid Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Roma - Real Madrid maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Roma, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Roma'daki Stadio Olimpico'da Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 resmi karşılaşmada üstünlük 8 galibiyetle Real Madrid'de. Roma'nın 3 galibiyeti bulunurken 1 maç da berabere bitti. Roma, 2007-08 sezonunda Son 16 Turu'nda Real Madrid'i unutulmaz şekilde turnuva dışına itti ancak Real Madrid, İtalyan ekibine karşı Avrupa'daki son beş karşılaşmasının tamamını kazandı.

GOAL, Roma - Real Madrid maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Roma - Real Madrid maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Roma'daki Stadio Olimpico'da başlayacak.

crest
Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Stadio Olimpico, Rome

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Stadio Olimpico'daki AS Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı için biletler, birincil ve ikincil kanallar üzerinden temin edilebilir.

1. Resmi birincil satışlar (AS Roma bilet ofisi)

  • Resmi AS Roma internet sitesine gidin veya Il Mio Posto uygulamasını indirip ücretsiz bir hesap oluşturun.

2. Resmi VIP ve seyahat paketleri

  • Resmi satıcılar: Yetkili futbol seyahat ortakları, uluslararası taraftarlara yönelik yalnızca bilet seçeneği ya da bilet ve otel paketleri sunar.
  • AS Roma VIP Hospitality: Doğrudan AS Roma'nın internet sitesindeki Premium bölümünde yer alır; maç öncesi yiyecek ve içeceklerle birlikte Tribuna d'Onore koltukları sunar.

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

AS Roma - Real Madrid bilet fiyatları, oturma alanına ve biletin doğrudan resmi bilet ofisinden mi yoksa yeniden satış platformları üzerinden mi alındığına göre değişir.

1. Resmi liste fiyatları (AS Roma doğrudan)

Resmi AS Roma kanalları üzerinden doğrudan satın alındığında, liste fiyatları genellikle stat bölümlerine göre şu aralıklarda değişir:

  • Curva Sud / Curva Nord: €35 - €55 (Kale arkası; en düşük fiyat kategorisi, yüksek talep)
  • Distinti (Sud/Nord): €50 - €80 (Köşe bölümleri)
  • Tribuna Tevere: €90 - €160 (Yan çizgi görüşü)
  • Tribuna Monte Mario: €150 - €280 (Ana tribün görüşü)
  • VIP ve Executive Hospitality: €350 - €1.200+ (Lounge erişimi ve ikram dahildir)

2. İkincil piyasa ve yeniden satış fiyatları

Resmi sitede hızla tükenen yüksek profilli Şampiyonlar Ligi maçlarında, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar anlık talebe göre dalgalanır:

  • Giriş seviyesi / genel giriş: ~€160 - €230
  • Kategori 1 (Yan çizgi / merkezi görüş): ~€300 - €550
  • VIP Hospitality yeniden satışı: ~€1.200 - €1.400+

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Roma - Real Madrid form durumu

Roma bu maça güçlü bir yakın dönem performansıyla geliyor; tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Bu seride puan kaybettiği tek maç, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Giallorossi son maçında Torino'yu 2-0 mağlup etti, ayrıca bu beş maçlık süreçte Atalanta'yı 2-1, Lecce'yi 4-0 ve Fiorentina'yı 4-0 yendi. Roma söz konusu beş maçta 13 gol atarken sadece üç gol yedi.

Real Madrid son beş maçının dördünü kazandı, tek yenilgisini ise La Liga'da Real Betis karşısında 1-0'lık skorla aldı. Mourinho'nun ekibi son olarak Rayo Vallecano'yu 4-1 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 mağlup etti. Ayrıca Malaga'ya karşı 4-0, Real Sociedad'a karşı da 4-1 kazandı. Madrid bu beş karşılaşmada 15 gol attı ve dört gol yedi.

ROM

ROM - Form

LEC
K0-4
ATA
K2-1
FB
B1-1
TOR
K0-2
INT
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RMA

RMA - Form

BET
K1-0
INT
K2-1
RAY
K4-1
ELC
K2-3
ATM
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Roma - Real Madrid: Yakın dönem rekabet

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Ağustos 2019'da oynanan ve 2-2 biten sezon öncesi hazırlık maçıydı. Ondan önceki dört karşılaşmanın tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynandı. Real Madrid, Kasım 2018'de Stadio Olimpico'da 2-0 kazandı ve aynı yılın eylül ayında Bernabeu'da 3-0'lık galibiyet aldı. İki ekip ayrıca 2015-16 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda da karşılaştı ve Real Madrid iki maçı da 2-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Real Madrid hiç kaybetmedi; dört galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Kafa Kafaya

RomaÇizimReal Madrid
1
0
4
Club Friendlies
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
2Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin