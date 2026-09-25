Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 12 resmi karşılaşmada, Real Madrid 8 galibiyetle Roma'ya karşı üstünlüğü elinde bulunduruyor. Roma'nın 3 galibiyeti ve 1 beraberliği var. Roma, 2007-08 son 16 turunda Real Madrid'i unutulmaz şekilde turnuva dışına itti, ancak Real Madrid, İtalyan ekibine karşı Avrupa'daki son beş karşılaşmasının tamamını kazandı.

Roma - Real Madrid maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarını GOAL sizin için derledi.

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Roma - Real Madrid maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Roma'daki Stadio Olimpico'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 14 Eki 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Stadio Olimpico'da oynanacak AS Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı için biletler, birincil ve ikincil kanallar üzerinden temin edilebilir.

1. Resmi birincil satışlar (AS Roma Bilet Ofisi)

Resmi AS Roma internet sitesine gidin veya Il Mio Posto uygulamasını indirip ücretsiz bir hesap oluşturun.

2. Resmi VIP ve seyahat paketleri

Resmi satıcılar: Yetkili futbol seyahat ortakları, uluslararası taraftarlara yönelik yalnızca bilet veya bilet artı otel paketleri sunar.

AS Roma VIP Hospitality: AS Roma'nın internet sitesindeki Premium bölümünden doğrudan erişilebilir; Tribuna d'Onore'de koltukların yanı sıra maç öncesi yiyecek ve içecek sunar.

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

AS Roma - Real Madrid bilet fiyatları, oturma alanına ve biletleri doğrudan resmi bilet ofisinden mi yoksa yeniden satış platformlarından mı aldığınıza bağlı olarak değişir.

1. Resmi liste fiyatları (AS Roma doğrudan)

Biletler resmi AS Roma kanallarından doğrudan satın alındığında, liste fiyatları genellikle stat bölümlerine göre şu aralıklarda değişir:

Curva Sud / Curva Nord: 35 € - 55 € (Kalelerin arkası; en düşük fiyat kategorisi, yüksek talep)

Distinti (Sud/Nord): 50 € - 80 € (Köşe bölümleri)

Tribuna Tevere: 90 € - 160 € (Yan çizgi görüşü)

Tribuna Monte Mario: 150 € - 280 € (Ana tribün görüşü)

VIP ve Executive Hospitality: 350 € - 1.200 €+ (Lounge erişimi ve ikram dahildir)

2. İkincil piyasa ve yeniden satış fiyatları

Resmi sitede hızla tükenen yüksek profilli Şampiyonlar Ligi maçlarında, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar gerçek zamanlı talebe göre dalgalanır:

Giriş seviyesi / genel giriş: yaklaşık 160 € - 230 €

Kategori 1 (Yan çizgi / merkezi görüş): yaklaşık 300 € - 550 €

VIP Hospitality yeniden satışı: yaklaşık 1.200 € - 1.400 €+

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Roma - Real Madrid form durumu

Roma bu maça son dönemdeki güçlü performansıyla geliyor; tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Bu seride puan kaybettiği tek maç, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Sarı-kırmızılı ekip son maçında Torino'yu 2-0 mağlup etti; bu beş maçlık süreçte ayrıca Atalanta'yı 2-1, Lecce'yi 4-0 ve Fiorentina'yı 4-0 yendi. Roma bu beş maçta 13 gol atarken sadece üç gol yedi.

Real Madrid son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisi La Liga'da Real Betis'e karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetti. Mourinho'nun ekibi son olarak Rayo Vallecano'yu 4-1 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 mağlup etti. Ayrıca Malaga ve Real Sociedad karşısında sırasıyla 4-0 ve 4-1'lik galibiyetler aldı. Madrid bu beş maçta 15 gol attı ve kalesinde dört gol gördü.

Roma - Real Madrid: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Ağustos 2019'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında gerçekleşti ve 2-2 sona erdi. Ondan önceki dört karşılaşmanın tamamı Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Real Madrid, Kasım 2018'de Stadio Olimpico'da 2-0 kazandı ve aynı yılın eylül ayında Bernabeu'da 3-0'lık galibiyet aldı. İki takım ayrıca 2015-16 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da karşı karşıya geldi ve Real Madrid her iki maçı da 2-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Real Madrid yenilmedi; dört galibiyet ve bir beraberlik aldı.