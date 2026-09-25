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Roma - Real Madrid biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 12 resmi karşılaşmada, Real Madrid 8 galibiyetle Roma'ya karşı üstünlüğü elinde bulunduruyor. Roma'nın 3 galibiyeti ve 1 beraberliği var. Roma, 2007-08 son 16 turunda Real Madrid'i unutulmaz şekilde turnuva dışına itti, ancak Real Madrid, İtalyan ekibine karşı Avrupa'daki son beş karşılaşmasının tamamını kazandı.

Roma - Real Madrid maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarını GOAL sizin için derledi.

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Roma - Real Madrid maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Roma'daki Stadio Olimpico'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Stadio Olimpico, Rome

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Stadio Olimpico'da oynanacak AS Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı için biletler, birincil ve ikincil kanallar üzerinden temin edilebilir.

1. Resmi birincil satışlar (AS Roma Bilet Ofisi)

  • Resmi AS Roma internet sitesine gidin veya Il Mio Posto uygulamasını indirip ücretsiz bir hesap oluşturun.

2. Resmi VIP ve seyahat paketleri

  • Resmi satıcılar: Yetkili futbol seyahat ortakları, uluslararası taraftarlara yönelik yalnızca bilet veya bilet artı otel paketleri sunar.
  • AS Roma VIP Hospitality: AS Roma'nın internet sitesindeki Premium bölümünden doğrudan erişilebilir; Tribuna d'Onore'de koltukların yanı sıra maç öncesi yiyecek ve içecek sunar.

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

AS Roma - Real Madrid bilet fiyatları, oturma alanına ve biletleri doğrudan resmi bilet ofisinden mi yoksa yeniden satış platformlarından mı aldığınıza bağlı olarak değişir.

1. Resmi liste fiyatları (AS Roma doğrudan)

Biletler resmi AS Roma kanallarından doğrudan satın alındığında, liste fiyatları genellikle stat bölümlerine göre şu aralıklarda değişir:

  • Curva Sud / Curva Nord: 35 € - 55 € (Kalelerin arkası; en düşük fiyat kategorisi, yüksek talep)
  • Distinti (Sud/Nord): 50 € - 80 € (Köşe bölümleri)
  • Tribuna Tevere: 90 € - 160 € (Yan çizgi görüşü)
  • Tribuna Monte Mario: 150 € - 280 € (Ana tribün görüşü)
  • VIP ve Executive Hospitality: 350 € - 1.200 €+ (Lounge erişimi ve ikram dahildir)

2. İkincil piyasa ve yeniden satış fiyatları

Resmi sitede hızla tükenen yüksek profilli Şampiyonlar Ligi maçlarında, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar gerçek zamanlı talebe göre dalgalanır:

  • Giriş seviyesi / genel giriş: yaklaşık 160 € - 230 €
  • Kategori 1 (Yan çizgi / merkezi görüş): yaklaşık 300 € - 550 €
  • VIP Hospitality yeniden satışı: yaklaşık 1.200 € - 1.400 €+

Roma - Real Madrid Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Roma - Real Madrid form durumu

Roma bu maça son dönemdeki güçlü performansıyla geliyor; tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Bu seride puan kaybettiği tek maç, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Sarı-kırmızılı ekip son maçında Torino'yu 2-0 mağlup etti; bu beş maçlık süreçte ayrıca Atalanta'yı 2-1, Lecce'yi 4-0 ve Fiorentina'yı 4-0 yendi. Roma bu beş maçta 13 gol atarken sadece üç gol yedi.

Real Madrid son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisi La Liga'da Real Betis'e karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetti. Mourinho'nun ekibi son olarak Rayo Vallecano'yu 4-1 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 mağlup etti. Ayrıca Malaga ve Real Sociedad karşısında sırasıyla 4-0 ve 4-1'lik galibiyetler aldı. Madrid bu beş maçta 15 gol attı ve kalesinde dört gol gördü.

ROM

ROM - Form

LEC
K0-4
ATA
K2-1
FB
B1-1
TOR
K0-2
INT
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RMA

RMA - Form

BET
K1-0
INT
K2-1
RAY
K4-1
ELC
K2-3
ATM
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Roma - Real Madrid: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Ağustos 2019'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında gerçekleşti ve 2-2 sona erdi. Ondan önceki dört karşılaşmanın tamamı Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Real Madrid, Kasım 2018'de Stadio Olimpico'da 2-0 kazandı ve aynı yılın eylül ayında Bernabeu'da 3-0'lık galibiyet aldı. İki takım ayrıca 2015-16 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da karşı karşıya geldi ve Real Madrid her iki maçı da 2-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Real Madrid yenilmedi; dört galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Kafa Kafaya

RomaÇizimReal Madrid
1
0
4
Club Friendlies
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
2Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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