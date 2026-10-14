River Plate, 25 Ekim 2026 Pazar günü Racing Club'ı Estadio Mâs Monumental'de ağırlayacak. Maçın başlama saati yerel saatle 19.15 (ART) olarak belirlendi.

Arjantin futbolunun en eski klasiği anlamına gelen El Clásico Más Antiguo olarak bilinen bu karşılaşma, Cinco Grandes'in iki kurucu üyesini karşı karşıya getiriyor. İki takım arasındaki rekabet 1908'e uzanıyor.

Güney Amerika'nın 84.500'ü aşan kapasitesiyle rakipler için göz korkutucu bir atmosfer sunan en büyük futbol stadyumunda oynanan River Plate ile Racing Club karşılaşmaları, Arjantin futbolunun zirvesini temsil ediyor.

River Plate-Racing Club Liga Profesional maçı saat kaçta başlayacak?

Liga Profesional - Hafta 14 25 Eki 2026 - 18:15

River Plate-Racing Club maçına bilet nasıl alınır?

Resmî üye satışı (RiverID): Biletler yalnızca kulübün RiverID portalı üzerinden çevrim içi satılıyor; maç günü stadyumda bilet gişesi bulunmuyor. Öncelikli satış ilk olarak sezonluk bileti olmayan kulüp üyelerine (Socios sin TLM), ardından maçın başlamasından 3–4 gün önce uluslararası taraftar topluluğu Somos River'a açılıyor. Büyük klasik maçlarda genel satışa nadiren geçiliyor.

Koltuk devri programı (Liberá Tu Lugar): Maça katılamayacak sezonluk bilet sahiplerinin (TLM sahipleri), koltuklarını maç gününden en geç 48 saat önce kulübe devretmesi gerekiyor. Devredilen tribün koltukları, maçın başlamasına 24 ila 48 saat kala RiverID platformunda aşamalı olarak yeniden satışa sunuluyor.

Maç günü tur paketleri ve VIP ağırlama: Genel bilet satışına erişim üyelik kademeleriyle sınırlı olduğu için turistler ve üye olmayanlar genellikle biletlerini, maç biletini yerel rehber ve özel ulaşımla birlikte sunan doğrulanmış futbol turu acenteleri (LandingPadBA veya Tangol gibi) ya da kulübün resmî ağırlama paketleri (Hospitality Monumental) aracılığıyla temin ediyor.

Dijital giriş ve zorunlu kimlik belgesi: Giriş tamamen dijital olarak, doğrudan RiverID profiliniz veya fiziksel Carnet Único kartınız üzerinden yapılıyor. Arjantin'in maç günlerinde uygulanan Tribuna Segura kuralları uyarınca, stadyum yerleşkesine girmek için dış polis kontrol noktalarında fiziksel pasaport veya ulusal kimlik belgesi göstermeniz gerekiyor.

River Plate-Racing Club Liga Profesional maçı: Bilmeniz gereken her şey

River Plate ve Racing Club'ın form durumu

River Plate, Liga Profesional'deki son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti. Ponzio'nun ekibi son maçında Estudiantes de Rio Cuarto'yu 1-0 yendi; bu süreçte Atletico Tucuman ve Independiente Rivadavia karşısında da galibiyet aldı. Tek yenilgisini Huracan'a karşı 2-1'lik skorla yaşadı. Bu sonuç, takımın istikrarlı gidişatına kısa bir ara verdi. River, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp beş gol yedi.

Racing Club, tüm kulvarlardaki son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Liga Profesional'deki son maçında Belgrano'ya 0-2 yenilen takım, Copa Argentina'da da Boca Juniors'a 2-3 mağlup oldu. Son galibiyetini deplasmanda Estudiantes de Rio Cuarto karşısında 1-2'lik skorla aldı. Romero'nun ekibi bu beş maçta sekiz gol atıp sekiz gol yedi. Bu tablo, fırsatlar üreten ancak savunmada açıklar veren bir takıma işaret ediyor.

River Plate-Racing Club: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son karşılaşmalarda River Plate daha başarılı. En son Nisan 2026'da oynanan Liga Profesional maçında River, Racing'in sahasında 2-0 kazandı. Son beş karşılaşmada River'ın üç, Racing'in iki galibiyeti bulunuyor. Son sezonlarda bu rekabette üstünlük belirgin biçimde deplasman takımına geçti. Racing'in River karşısındaki son galibiyeti, Aralık 2024'te kendi sahasında aldığı 1-0'lık sonuçtu. Racing'in aleyhine işleyen bu gidişatı tersine çevirmesi gerekecek.