Riga FC, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Riga'daki Skonto Stadyumu'nda Atalanta'yı ağırlayacak.

Bu maç, Riga FC ile Atalanta'nın Avrupa kupalarındaki ilk resmî karşılaşması olacak. Riga FC, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta aldığı iki galibiyet ve üç beraberlikle beşinci maç gününe yenilgisiz giriyor.

Riga FC-Atalanta maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Riga FC-Atalanta Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Riga FC-Atalanta maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Riga'daki Skonto Stadyumu'nda oynanacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 12:45 Skonto Stadium

Riga FC-Atalanta Konferans Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Riga FC-Atalanta Konferans Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Resmî bilet satış kanalları: Biletleri Riga FC veya Atalanta'nın resmî satış kanallarından doğrudan almak, koltukları ilk satış fiyatından edinmenin başlıca ve en güvenli yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Riga FC-Atalanta Konferans Ligi maçının biletleri ne kadar?

Riga FC-Atalanta Konferans Ligi maçının tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart kategori / Kale arkası (G, F, A bölümleri): 15-30 avro.

15-30 avro. Yan tribün / Premium koltuklar (C, E, R Reserve bölümleri): 35-60 avro.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Kategori 3 / Kale arkası (G, F bölümleri): 95-105 avro.

95-105 avro. Kategori 2 / Köşe ve standart yan tribünler (A, S Reserve bölümleri): 105-145 avro.

105-145 avro. Kategori 1 / Ana tribünün orta kısmı (C, E, R Seat bölümleri): 145-215 avro ve üzeri.

Riga FC-Atalanta Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

Riga FC ve Atalanta'nın form durumu

Riga FC, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Son maçında, 5 Kasım'da Konferans Ligi'nde Jablonec ile 1-1 berabere kaldı. Bu serinin önceki bölümünde Avrupa'da Pafos FC ile 1-1 berabere kalırken Virsliga'da Grobina deplasmanını 2-5 kazandı. Riga FC, beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Atalanta ise son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında, 8 Kasım'da Serie A'da Monza deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılarak zorlu bir döneme son verdi. Öncesinde Konferans Ligi'nde Kairat Almaty ile 1-1 berabere kalmış, Parma'ya ise 3-0 yenilmişti. Atalanta, bu beş maçta dokuz gol atıp 12 gol yedi. Frosinone ile 4-4, Fiorentina ile 2-2 biten maçlar da takımın bu dönemde savunmada yaşadığı istikrarsızlığı yansıtıyor.

Riga FC-Atalanta: Son karşılaşmalar

Riga FC ile Atalanta arasında oynanan son beş resmî maça ilişkin karşılaşma verisi bulunmuyor. Kayıtlara ulaşılması hâlinde bu maç bilgileri güncellenecek.