Rennes, 13 Aralık 2026 Pazar günü Monaco'yu Rennes'deki Roazhon Park'ta ağırlayacak.

2025-26 sezonunda Rennes, Kasım 2025'te Roazhon Park'ta Monaco'yu 4-1 mağlup etmişti. Monaco ise Ocak 2026'daki son karşılaşmalarında Stade Louis II'de 4-0 kazanarak bu yenilginin rövanşını etkileyici bir şekilde aldı.

Rennes-Monaco maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Rennes-Monaco Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Rennes-Monaco maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Rennes'deki Roazhon Park'ta başlayacak.

Rennes-Monaco Ligue 1 maçına nasıl bilet alınır?

Rennes-Monaco Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Stade Rennais'nin resmî bilet satış platformu (Billetterie): Özellikle maç Roazhon Park'ta oynanıyorsa, biletleri doğrudan Rennes'nin resmî kulüp sitesinden almak en güvenilir ve emniyetli seçenektir.

Özellikle maç Roazhon Park'ta oynanıyorsa, biletleri doğrudan Rennes'nin resmî kulüp sitesinden almak en güvenilir ve emniyetli seçenektir. AS Monaco'nun resmî bilet satış kanalı (deplasman tribünü): Monaco'yu destekliyorsanız deplasman taraftarlarına ayrılan bölümün (visiteurs) biletlerini doğrudan AS Monaco'nun resmî bilet portalından veya maça seyahat eden yetkili taraftar grupları/ultras aracılığıyla satın almalısınız.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Rennes-Monaco Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Rennes-Monaco Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart kategori / üst tribünler: Genellikle 20 € ile 35 € arasında.

Genellikle arasında. Yan tribünler ve orta kat koltukları: Genellikle 40 € ile 75 € arasında.

Genellikle arasında. VIP ve ağırlama paketleri: Yaklaşık 150 € ile 300 € ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

Standart yeniden satış / üst tribün: Genellikle 60 € ile 80 € civarından başlıyor.

Genellikle civarından başlıyor. Sahanın uzun kenarı / premium bloklar: Çoğunlukla 100 € ile 150 € ve üzeri arasında değişiyor.

Çoğunlukla arasında değişiyor. Yoğun talep / doğrulanmış bilet platformları: 110 € ile 130 € civarında seyrediyor.

Rennes-Monaco Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Rennes ve Monaco'nun form durumu

Rennes, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında 8 Kasım'da Ligue 1'de Lille'e sahasında 2-1 yenildi; 30 Ekim'de ise Nice karşısında 5-2'lik ağır bir mağlubiyet yaşadı. Bu iki maçın arasında Avrupa Ligi'nde Olympiacos ile golsüz berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini 25 Ekim'de Ligue 1'de Strasbourg'u 3-0 yenerek alan Rennes, Avrupa'da Juventus ile de 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlar, takımın istikrarsız dönemini ortaya koyuyor.

Monaco, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 9 Kasım'da Ligue 1'de Le Mans deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmadan önce, 1 Kasım'da Paris FC'ye 3-1 yenilmişti. Konferans Ligi'nde Freiburg'u 3-0, Nordsjaelland'ı 2-0 yenerek üst üste iki galibiyet aldı; ligde ise 25 Ekim'de Lille ile 1-1 berabere kaldı.

Rennes-Monaco: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 31 Ocak 2026'da karşılaştı ve Monaco, Ligue 1'de Rennes'yi evinde 4-0 mağlup etti. Bundan önce Rennes, Kasım 2025'te Monaco'yu sahasında 4-1 yenmişti. Aralarındaki son beş maçta Monaco üç, Rennes ise iki galibiyet aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 17 gol atıldı.