Rennes, 13 Aralık 2026 Pazar günü Monaco'yu Rennes'deki Roazhon Park'ta ağırlayacak.
2025-26 sezonunda Rennes, Kasım 2025'te Roazhon Park'ta Monaco'yu 4-1 mağlup etmişti. Monaco ise Ocak 2026'daki son karşılaşmalarında Stade Louis II'de 4-0 kazanarak bu yenilginin rövanşını etkileyici bir şekilde aldı.
Rennes-Monaco maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.
Rennes-Monaco Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?
Rennes-Monaco maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Rennes'deki Roazhon Park'ta başlayacak.
Rennes-Monaco Ligue 1 maçına nasıl bilet alınır?
Rennes-Monaco Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler şöyle:
1. Kulüplerin resmî satış kanalları
- Stade Rennais'nin resmî bilet satış platformu (Billetterie): Özellikle maç Roazhon Park'ta oynanıyorsa, biletleri doğrudan Rennes'nin resmî kulüp sitesinden almak en güvenilir ve emniyetli seçenektir.
- AS Monaco'nun resmî bilet satış kanalı (deplasman tribünü): Monaco'yu destekliyorsanız deplasman taraftarlarına ayrılan bölümün (visiteurs) biletlerini doğrudan AS Monaco'nun resmî bilet portalından veya maça seyahat eden yetkili taraftar grupları/ultras aracılığıyla satın almalısınız.
2. İkincil bilet pazarları
- İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.
Rennes-Monaco Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?
Yaklaşan Rennes-Monaco Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:
1. Kulüplerin resmî satış kanalları
- Standart kategori / üst tribünler: Genellikle 20 € ile 35 € arasında.
- Yan tribünler ve orta kat koltukları: Genellikle 40 € ile 75 € arasında.
- VIP ve ağırlama paketleri: Yaklaşık 150 € ile 300 € ve üzeri fiyatlardan başlıyor.
2. İkincil bilet pazarları
Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:
- Standart yeniden satış / üst tribün: Genellikle 60 € ile 80 € civarından başlıyor.
- Sahanın uzun kenarı / premium bloklar: Çoğunlukla 100 € ile 150 € ve üzeri arasında değişiyor.
- Yoğun talep / doğrulanmış bilet platformları: 110 € ile 130 € civarında seyrediyor.
Rennes-Monaco Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey
Rennes ve Monaco'nun form durumu
Rennes, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında 8 Kasım'da Ligue 1'de Lille'e sahasında 2-1 yenildi; 30 Ekim'de ise Nice karşısında 5-2'lik ağır bir mağlubiyet yaşadı. Bu iki maçın arasında Avrupa Ligi'nde Olympiacos ile golsüz berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini 25 Ekim'de Ligue 1'de Strasbourg'u 3-0 yenerek alan Rennes, Avrupa'da Juventus ile de 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlar, takımın istikrarsız dönemini ortaya koyuyor.
Monaco, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 9 Kasım'da Ligue 1'de Le Mans deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmadan önce, 1 Kasım'da Paris FC'ye 3-1 yenilmişti. Konferans Ligi'nde Freiburg'u 3-0, Nordsjaelland'ı 2-0 yenerek üst üste iki galibiyet aldı; ligde ise 25 Ekim'de Lille ile 1-1 berabere kaldı.
Rennes-Monaco: Son karşılaşmalar
İki takım son olarak 31 Ocak 2026'da karşılaştı ve Monaco, Ligue 1'de Rennes'yi evinde 4-0 mağlup etti. Bundan önce Rennes, Kasım 2025'te Monaco'yu sahasında 4-1 yenmişti. Aralarındaki son beş maçta Monaco üç, Rennes ise iki galibiyet aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 17 gol atıldı.