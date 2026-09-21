Rennes, 11 Eylül 2026 Cuma günü Rennes'teki Roazhon Park'ta Marsilya'yı ağırlıyor.

Konuk ekip, Mayıs 2026'daki bir önceki Ligue 1 karşılaşmasında Rennes'i 3-1 mağlup etmesi de dahil olmak üzere, son dönemdeki ikili rekabette üstünlüğü elinde bulunduruyor. Bu kritik karşılaşma, Ligue 1 sezonu şekillenirken her iki kulübe de hayati puanlar alma adına önemli bir fırsat sunacak.

GOAL, Rennes - Marsilya maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağını ve ne kadar olduğunu sizler için derledi.

Rennes - Marsilya Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Rennes - Marsilya maçı, Rennes'teki Roazhon Park'ta oynanacak. Bu karşılaşma için resmî yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

1. Lig - Hafta 4 11 Eyl 2026 - 14:45 Roazhon Park

Rennes - Marsilya Ligue 1 bileti nasıl alınır?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes - Marsilya Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına şu standart seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmî kulüp internet sitesi: Resmî Stade Rennais bilet satış portalını (billetterie.staderennais.com) ziyaret ederek bir hesap oluşturun, 11 Eylül'deki maçı seçin, interaktif stat haritası üzerinden tercih ettiğiniz tribünü belirleyin ve satın alma işlemini güvenli şekilde tamamlayın.

Resmî takım mağazası: Maç gününden önce, müsaitlik durumuna bağlı olarak Rennes'teki Roazhon Park resmî taraftar mağazasından (Groupe Rose tribününün altındaki Boutique Officielle) biletleri doğrudan şahsen satın alın.

Stat gişeleri: Maç gününde Roazhon Park gişelerinden kalan genel satış biletlerini satın alın. Bu gişeler genellikle başlama saatinden 1,5 saat önce açılır.

İkincil yeniden satış platformları: Eğer resmî kulüp biletleri tükenirse, ikincil piyasadan koltuk bulmak için StubHub gibi ikincil bilet platformlarına göz atın.

Rennes - Marsilya Ligue 1 biletleri ne kadar?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes - Marsilya Ligue 1 maçı için bilet fiyatları; oturma kategorisi, satın alma kanalı ve piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor:

Resmî kulüp biletleri: Resmî Stade Rennais gişesi üzerinden standart genel satış biletleri, kale arkası üst kat koltuklarını mı yoksa alt kat orta blok koltuklarını mı seçtiğinize bağlı olarak genellikle 25 £ ile 85 £ (€30 ile €100) arasında değişiyor.

İkincil yeniden satış piyasası: StubHub gibi yeniden satış platformlarında genel giriş biletleri standart giriş için genellikle yaklaşık 90 £ ile 115 £ ($115 ile $145 / €105 ile €135) seviyesinden başlarken, orta seviye ve premium koltuklar 150 £ ile 210 £ arasında değişiyor.

VIP ve ağırlama paketleri: Resmî maç günü ağırlama, lounge erişimi ve sahaya premium manzaralı koltuk paketleri bilet başına 250 £ ile 500 £+ arasında değişiyor.

Rennes - Marsilya Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Rennes - Marsilya form durumu

Rennes, sezon öncesi ve resmî maçlar dahil son beş karşılaşmasında bir beraberlik ve dört yenilgi aldı. Son maçında Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kalan ekip, devreyi 2-0 geride kapattığı mücadeleden puan çıkardı. Daha önce sezon öncesinde Brentford'a 4-2, Sunderland'e 2-1 kaybetti ve Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Son beş maçının hiçbirini kazanamadı.

Marsilya'nın son formu ise bunun tam tersini gösteriyor. Tüm kulvarlarda son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisini sezon öncesi hazırlık maçında Atletico Madrid karşısında aldı. Ligue 1 açılış maçında Strasbourg'u 4-0 mağlup etti, Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi ve daha önceki hazırlık karşılaşmalarında Al-Shahaniya'yı 3-0 mağlup etti. Genesio'nun ekibi bu beş maçta 13 gol attı.

Rennes - Marsilya: Son karşılıklı maçlar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 17 Mayıs 2026'da oynandı ve Marsilya, Ligue 1'de Velodrome'da Rennes'i 3-1 mağlup etti. Son beş karşılaşmada daha güçlü olan taraf Marsilya oldu; Rennes'in bir galibiyetine karşılık üç kez kazandı, ayrıca bir başka Marsilya galibiyeti de Fransa Kupası'nda geldi. Bu veri setinde Roazhon Park'taki en güncel karşılaşma, Ağustos 2025'te Rennes'in 1-0 kazandığı maçtı. Ancak Marsilya, Mayıs 2025'te Velodrome'da aldığı 4-2'lik galibiyet de dahil olmak üzere son randevuların genelinde üstün taraf oldu.

Rennes - Marsilya puan durumu

Ligue 1 puan tablosunda Marsilya şu anda zirvede yer alırken, Rennes dokuzuncu sırada bulunuyor.